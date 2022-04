Eurostat: Στο 9,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα - Στο 7,5% στην Ευρωζώνη

Του Τάσου Δασόπουλου

Νέο άλμα στο 9,4% πραγματοποίησε τον Απρίλιο ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα από 8% τον Μάρτιο, έναντι μιας οριακής αύξησης του δείκτη για το σύνολο της Ευρωζώνης στο 7,5% από το 7,4% του αμέσως προηγούμενου μήνα.

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Eurostat, η Ελλάδα είχε τον 6ο υψηλότερο πληθωρισμό για τον Απρίλιο. Στις πρώτες θέσεις με υψηλά διψήφια ποσοστά πληθωρισμού βρίσκονται η Εσθονία (19%) η Λιθουανία (16,6%) η Λετονία 13,2%) η Ολλανδία (11,2%) και η Σλοβακία με εκτίμηση πληθωρισμού σ το 10,9%.

Αμέσως μετά την Ελλάδα που έφτασε το 9,4%, βρίσκεται το Βέλγιο με εκτίμηση πληθωρισμού στο 9,3% και το Λουξεμβούργο με πληθωρισμό 9%. Η Κύπρος είχε πληθωρισμό 8,6%, η Ισπανία 8,3%, η Πορτογαλία 7,3% και η γειτονική Ιταλία 6,6%.

Ειδικά για την Ελλάδα ανησυχητική είναι και η δυναμική του πληθωρισμού η οποία αποτυπώνεται στη μηναία επιτάχυνση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (δηλαδή τη διαφορά από μήνα σε μήνα) η οποία έφτασε τον Απρίλιο το 2,2%.

Η εξέλιξη αυτή προοιωνίζει έναν εθνικό δείκτη τιμών καταναλωτή πάνω από το 10% για τον Απρίλιο, καθώς η στάθμιση των καυσίμων και των μη επεξεργασμένων τροφίμων είναι σημαντικά υψηλότερη από το "καλάθι" των προϊόντων και των υπηρεσιών με βάση το οποίο υπολογίζεται ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή.

Από τα στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι οι ανατιμήσεις στα ενεργειακά προϊόντα είναι υπεύθυνες για περίπου το 60% της αύξησης του ευρωπληθωρισμού συγκεκριμένα για το 4,2% από το συνολικό 7,5%) καταγράφοντας για τον Απρίλιο αύξηση κατά 38% έναντι 44.4% τον Μάρτιο και είναι η βασική αιτία της διατήρησης του πληθωρισμού της Ευρωζώνης πάνω από το 7% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Μεγάλη άνοδος κατά 9,2% καταγράφεται και στα ανεπεξέργαστα τρόφιμα Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα καταγράφεται αύξηση τον Απρίλιο κατά 3,8% έναντι αύξησης 3,4% τον Μάρτιο ενώ τη μικρότερη αύξηση τιμών (3,3%) είχε ο τομέας των υπηρεσιών.

Στο μέτωπο της ενέργειας, άλλα στοιχεία της Eurostat έδειξαν ότι κατά το δεύτερο μισό του 2021 η μέση τιμή του ηλεκτρισμού στην ΕΕ ενισχύθηκε σε σημαντικά σε ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε Εσθονία (+50%), Σουηδία (+49%) και Κύπρο (+36%).

