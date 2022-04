Ουκρανία: "23.000 στρατιώτες έχει χάσει η Ρωσία" - Έχει μείνει πίσω από τους στόχους της στο Ντονμπάς, λένε οι ΗΠΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.42

Απώλειες 23.000 στρατιωτικών, αξιωματικών και οπλιτών, έχουν καταγράψει οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής τους στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανανεωμένη εκτίμησή του στον λογαριασμό του στο Telegram.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους έχουν καταστρέψει τα παρακάτω στοιχεία ρωσικού εξοπλισμού στους δύο μήνες που διαρκεί ο πόλεμος:

- 986 τανκς

- 2.418 τεθωρακισμένα οχήματα

- 435 συστήματα πυροβολικού

- 189 αεροσκάφη

- Οκτώ πλεούμενα/πλοία

-155 ελικόπτερα

Σύμφωνα με το ουκρανικό ΥΠΑΜ, η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειές της στην ευρύτερη περιοχή του Ίζιουμ, στην ανατολική Ουκρανία, νοτίως του Χαρκόβου.

Οι εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες ποικίλλουν, ωστόσο η Μόσχα έχει παραδεχθεί ότι έχει υποστεί "σημαντικές απώλειες στρατιωτών" στις μάχες με τον ουκρανικό στρατό.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η Ρωσία έχει μείνει "πίσω" σε σχέση με τον σχεδιασμό της για τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Ντονμπάς, όπου έχει επικεντρώσει την πολεμική της προσπάθεια.

Οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, προωθούνται αργά προς το Σλοβιάνσκ και την Μπαραβίνκα, κάνοντας ταυτόχρονα "άνιση και αργή πρόοδο" νότιοανατολικά και νοτιοδυτικά του Ίζιουμ.

Συγκεκριμένα, οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν θέσεις με πυροβολικό και αεροπορία, ενώ στη συνέχεια προωθούν το πεζικό. Ωστόσο τα πλήγματα δεν έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια κι έτσι οι Ουκρανοί μπορούν και αντιστέκονται με αποτελεσματικότητα. Την ίδια ώρα, οι Ρώσοι φοβούνται να προωθηθούν με ταχύτητα, προκειμένου να μην αποκοπούν από τις γραμμές εφοδιασμού τους.

Σφοδρούς βομβαρδισμούς πραγματοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις σε "όλη τη γραμμή επαφής" στις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν επίσης να πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές σε ορισμένες περιοχές, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η περιοχή Ίζιουμ της ανατολικής Ουκρανίας, που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο, έχει γίνει τόπος στάσης για τις ρωσικές δυνάμεις καθώς προσπαθούν να προχωρήσουν μέσω των γειτονικών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επιθετικές επιχειρήσεις σε αυτήν την περιοχή τις τελευταίες ώρες, δήλωσε ο ουκρανικός στρατός.

"Η κύρια προσπάθεια επικεντρώθηκε στην αναγνώριση, τον εντοπισμό αμυντικών θέσεων των μονάδων των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας και το χτύπημά τους με πυρά πυροβολικού", ανέφερε το Γενικό Επιτελείο.

Πιο νοτιοανατολικά, "προκειμένου να αποτραπεί η αναδιάταξη των στρατευμάτων μας, ο εχθρός βομβαρδίζει τις θέσεις με πυροβολικό, όλμους και πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών σε όλη τη γραμμή επαφής", πρόσθεσε.

Το Γενικό Επιτελείο ισχυρίστηκε επίσης ότι τα ουκρανικά στρατεύματα "απέκρουσαν εννέα εχθρικές επιθέσεις, κατέστρεψαν έξι άρματα μάχης, ένα σύστημα πυροβολικού, είκοσι τεθωρακισμένα οχήματα", στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ την Πέμπτη.

Παράλληλα, το CNN μετέδωσε την Πέμπτη ότι μια σημαντική γέφυρα στη νότια Ουκρανία, η οποία συνδέει τη ρωσοκρατούμενη Κριμαία με την ουκρανική πόλη Μελιτόπολη, καταστράφηκε. Η Μελιτόπολη έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις από τις αρχές Μαρτίου.

Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ επιβεβαίωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για την καταστροφή της κρίσιμης γέφυρας.

"Χθες οι στρατιωτικές μας δυνάμεις ειδικής επιχείρησης ανατίναξαν τη γέφυρα, η οποία ήταν μεγάλης υλικοτεχνικής σημασίας για τους κατακτητές, γιατί με τη βοήθεια αυτής της γέφυρας μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό στους σταθμούς της Μελιτόπολης και της Νοβομποντάνιβκα", ανέφερε.

Ο Φεντόροφ κατηγόρησε επίσης τους Ρώσους κατακτητές ότι διεξήγαγαν "μαζικές απαγωγές", λέγοντας ότι "απήγαγαν" άνδρες σε ηλικία στρατολόγησης. Αυτός ο ισχυρισμός δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, σύμφωνα με το CNN.

Τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν επίσης έναν σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο και γραμμή ανεφοδιασμού για τα ουκρανικά στρατεύματα στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Το βίντεο δείχνει σιδηροδρομικά φορτηγά να φλέγονται στην πόλη Λίμαν, λίγα μίλια ανατολικά του Σλόβιανσκ, στην περιοχή του Ντονιέτσκ.

Οι Ρώσοι προσπαθούσαν "να προχωρήσουν από τα βόρεια της περιοχής, τη γειτονική περιοχή του Χάρκοβο -- προς την κατεύθυνση του Λίμαν, και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βρουν μια άμεση διαδρομή προς το Σλόβιανσκ, το Κραματόρσκ, επιτυγχάνοντας τους στρατηγικούς τους στόχους στην περιοχή του Ντονιέτσκ", είπε ο Πάβλο Κιριλένκο, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντονέτσκ.

Ο Κιριλένκο επέμεινε ότι "ο εχθρός δεν μπορεί να περάσει. Η πόλη Λίμαν βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων".

Ωστόσο, είπε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές για να εξαφανίσουν οικισμούς και να εμποδίσουν τους Ουκρανούς υπερασπιστές να οχυρώσουν τις θέσεις τους.

Ρώσοι στρατιώτες έκαναν χρήση πυρομαχικών φωσφόρου στο ανατολικό χωριό Σολοβιόβε, τόνισε ο Κιριλένκο.

Μολονότι ο φώσφορος δεν κατατάσσεται επισήμως στα χημικά όπλα με βάση τις διεθνείς συνθήκες, η χρήση του ως κοντά σε άμαχο πληθυσμό είναι παράνομη.

Η Ρωσία φαίνεται να κλιμακώνει την επίθεσή της και στη νότια Ουκρανίας, με τις ουκρανικές τοπικές στρατιωτικές αρχές να αναφέρουν εχθές ότι τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν την Οδησσό και το Μικολάιφ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση των δυνάμεων της νότιας Ουκρανίας, η Μικολάιφ "χτυπήθηκε ξανά από πολλούς εκτοξευτήρες πυραύλων Smerch" με αποτέλεσμα σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα να υποστούν ζημιές. Η διοίκηση, που ενημέρωσε σχετικά μέσω Facebook, δεν έκανε λόγο για απώλειες.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στην Οδησσό, όπου πάντως ο Σερχίι Μπρατσούκ, ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, διαβεβαίωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα ελέγχει την κατάσταση, χωρίς να αναφερθεί σε ζημιές ή θύματα.

Παράλληλα, η Μόσχα απέρριψε τις εκκλήσεις να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου ώστε να απομακρυνθούν μαχητές και άμαχοι που βρίσκονται παγιδευμένοι στη χαλυβουργία Αζοφστάλ της Μαριούπολης.

"Ο πρόεδρος (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν) το είπε καθαρά: οι άμαχοι μπορούν να φύγουν, μπορούν να κινηθούν προς όποια κατεύθυνση επιθυμούν· όμως οι στρατιωτικοί πρέπει να βγουν έξω και να καταθέσουν τα όπλα", δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Η Ρωσία εγγυάται τις ζωές τους και ότι θα τους προσφερθεί ιατρική περίθαλψη εάν χρειάζονται, αλλά τίποτα περισσότερο, πρόσθεσε.

Η Ρωσία δεν προτίθεται να τους επιτρέψει ασφαλή διέλευση και ο κ. Πεσκόφ επέμεινε στο ότι δεν τίθεται θέμα διαπραγματεύσεων για αυτό.

Η Ουκρανία ελπίζει σήμερα να απομακρύνει αμάχους που έχουν καταφύγει στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, οι οποίοι βρίσκονται μαζί με τους τελευταίους πολεμιστές που υπερασπίζονται αυτήν την πόλη-λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νότια Ουκρανία.

"Σήμερα προγραμματίζεται επιχείρηση για να απομακρύνουμε τους αμάχους από το εργοστάσιο", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε έπειτα από συνάντηση που είχε χθες, Πέμπτη, στο Κίεβο με τον Ζελένσκι ότι εντατικές συνομιλίες διεξάγονται για να καταστεί δυνατή η εκκένωση της χαλυβουργίας Azovstal, την οποία σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν καταλάβει την Μαριούπολη.

Την Τρίτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε "κατ' αρχήν" για ανάμειξη του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην εκκένωση του εργοστασίου Αζοφστάλ.

Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, περίπου 100.000 κάτοικοι σε όλη την πόλη διατρέχουν "θανάσιμο κίνδυνο" εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών και των ανθυγιεινών συνθηκών. Το δημοτικό συμβούλιο περιγράφει επίσης ως "καταστροφική" την έλλειψη πόσιμου νερού και τροφίμων που αντιμετωπίζει η πόλη.

Ο νόμιμος, Ουκρανός δήμαρχος της Μαριούπολης ανέφερε ότι περισσότεροι από 600 τραυματίες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον χώρο του Αζόφσταλ, μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό κατά αυτοσχέδιου νοσοκομείου εντός των εγκαταστάσεων της κολοσσιαίας χαλυβουργίας.

"Γνωρίζετε ήδη ότι έριξαν βόμβες στο νοσοκομείο, βόμβες από αέρος που το κατέστρεψαν κι αυτό είναι δείγμα εγκλήματος πολέμου, καθώς οι τραυματίες εκεί από 170 εκτινάχθηκαν σε πάνω από 600", τόνισε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο.

Το Αζόφσταλ έγινε στόχος σφοδρών βομβαρδισμών την Τετάρτη το βράδυ, σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες.

Ο Μποϊτσένκο σημείωσε ακόμη ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έχουν στήσει κέντρα "διαλογής" στην πόλη προκειμένου να ελέγχουν όσους ανθρώπους θέλουν να εγκαταλείψουν την περιοχή σε επιχειρήσεις εκκένωσης.

"Όποιος συνδέεται με τις αρχές της πόλης, με τον δήμο και τις υπηρεσίες του, ενημερώνεται ότι δεν θα φύγει αλλά θα πάει στη φυλακή. Οι άνθρωποι αυτοί τίθενται υπό κράτηση και βασανίζονται", είπε.

Στόχος βομβαρδισμών έγινε σήμερα σημείο ελέγχου σε χωριό στην επαρχία Κουρσκ της Ρωσίας, που συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

"Όλμοι εκτοξεύθηκαν εναντίον σημείου ελέγχου στο χωριό Κρουπέτς", δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Κουρσκ Ρομάν Σταροβόιτ.

Ο Σταροβόιτ επεσήμανε ότι Ρώσοι συνοριοφύλακες και ο στρατός απάντησαν στα πυρά.

"Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές", τόνισε ο ίδιος.

Το Κίεβο έγινε χθες Πέμπτη στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, στη διάρκεια της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν σημαντικές ζημιές σε ένα κτίριο που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ επί τόπου είχαν σπεύσει σωστικά συνεργεία και αστυνομικοί.

"Αυτό λέει πολλά για την αληθινή στάση της Ρωσίας απέναντι στους διεθνείς θεσμούς, για τις προσπάθειες των ρώσων ηγετών να ταπεινώσουν τον ΟΗΕ και όλα όσα πρεσβεύει", δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για "πέντε πυραύλους" που έπληξαν την πρωτεύουσα "λίγο μετά το τέλος των συζητήσεων" με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

"Είμαστε ασφαλείς", ανέφερε ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ στους δημοσιογράφους και μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μέσω WhatsApp συμπλήρωσε: "Είναι μια εμπόλεμη ζώνη, αλλά είναι σοκαριστικό που αυτό συνέβη κοντά στο σημείο όπου βρισκόμασταν".

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, πυρκαγιά ξέσπασε ύστερα από βομβαρδισμούς σε κτιριακό συγκρότημα 25 ορόφων, του οποίοι οι δύο πρώτοι όροφοι υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν πέντε ενοίκους, ανέφεραν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram δύο επιθέσεις στη συνοικία Σεφτσενκόβσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Για "αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας" έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία ανέφερε ότι οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν με πυραύλους Κρουζ. "Με αυτή την αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας, η Ρωσία αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο", υπογράμμισε.

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε την επίθεση στο Κίεβο ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες "χθες καθόταν σε ένα μακρύ τραπέζι στο Κρεμλίνο και σήμερα (άκουγε) εκρήξεις πάνω από το κεφάλι του".

Μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο γγ του ΟΗΕ διαβεβαίωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστεί δυνατή η εκκένωση του εργοστασίου χάλυβα στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο στρατιώτες και άμαχοι.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε ότι η ρωσική εισβολή συνιστά παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα εναντίον του Κιέβου που πραγματοποιήθηκε χθες, και για το οποίο η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως χρησιμοποιήθηκαν όπλα "υψηλής ακριβείας".

Οι διασώστες "ανέσυραν ένα πτώμα" από τα συντρίμμια στην τοποθεσία που επλήγη, κοντά στο κέντρο της πόλης, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσε με διαφορετικό μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram και διευκρίνισε πως συνολικά περισσότεροι από 100 κάτοικοι του Κιέβου έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής, πριν από δύο μήνες.

Η Ρωσία ανακοίνωσε από την πλευρά της πως οι δυνάμεις της κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενός εργοστασίου της διαστημικής υπηρεσίας Artiom στο Κίεβο χρησιμοποιώντας υψηλής ακριβείας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

"Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Υψηλής ακριβείας όπλα μεγάλου βεληνεκούς κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις παραγωγής της διαστημικής επιχείρησης Artiom στην πόλη του Κιέβου", ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επλήγησαν τουλάχιστον 114 στρατιωτικοί στόχοι στην Ουκρανία.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ρωσίας "έπληξε 76 στρατιωτικούς στόχους", είπε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, σύμφωνα με τον οποίο ανάμεσα στους στόχους ήταν δύο αποθήκες πυρομαχικών, συγκεντρώσεις στρατευμάτων και οχηματοπομπές. Υπολόγισε ότι η ουκρανική πλευρά έχασε τουλάχιστον 320 στρατιώτες.

Ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον άλλων 38 στρατιωτικών στόχων, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως καταστράφηκαν έξι αποθήκες πυρομαχικών και καταρρίφθηκαν αρκετοί ουκρανικοί πύραυλοι Tochka-U.

Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Η Ουκρανία έχει υποστεί μεγάλες απώλειες στον πόλεμο με τη Ρωσία, όμως η Μόσχα έχει χάσει πολλούς περισσότερους στρατιώτες, υποστήριξε ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο κ. Αρεστόβιτς χαρακτήρισε εξάλλου την κατάσταση στα μέτωπα δύσκολη, αλλά ελέγξιμη.

Η πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα) θα επιστρέψει "σύντομα" στο Κίεβο, "δεδομένου του γεγονότος ότι η κατάσταση στην πόλη σταθεροποιείται", ανακοίνωσε την Παρασκευή το νοτιοκορεατικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η κίνηση έρχεται σε μια προσπάθεια "αρμονικής συνεργασίας με την ουκρανική κυβέρνηση" και προστασίας των Νοτιοκορεατών υπηκόων στην Ουκρανία. Η ακριβής ημέρα επανέναρξης της λειτουργίας της πρεσβείας θα αποφασιστεί από τον Νοτιοκορεάτη πρέσβη, με γνώμονα την ασφάλεια του διπλωματικού προσωπικού.

Η πρεσβεία της Ν. Κορέας είχε μετακομίσει εκτός Κιέβου στις 2 Μαρτίου, μία εβδομάδα μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

Η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία, Μελίντα Σίμονς, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι βρίσκεται ξανά στο Κίεβο, καθώς είχε εγκαταλείψει την πόλη κατά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz