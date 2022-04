Ο Μασκ αστειεύεται ότι θα εξαγοράσει την Coca Cola ''για να ξαναβάλει την κοκαΐνη στη συνταγή''

Ο δισεκατομμυριούχος και πλουσιότερες άνθρωπος στον πλανήτη Έλον Μασκ, μετά την εξαγορά του Twitter για το ποσό μαμούθ των 44 δισ. δολαρίων, προχώρησε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση, όπου αστειευόμενος τόνισε πως μετά το πασίγνωστο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θα εξαγοράσει και την Coca Cola για να βάλει ξανά την κοκαΐνη στη συνταγή της.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in