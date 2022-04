Οι Ρώσοι επιβάλλουν στη Χερσώνα το ρούβλι - "Σφυροκόπημα" σε Αζοφστάλ, Λουγκάνσκ, Χάρκοβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:00

Έχουν περάσει εννέα εβδομάδες από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή "ασκούν έντονη πίεση", καθώς μια πολύπλευρη επίθεση λαμβάνει χώρα σε τρεις περιοχές, σύμφωνα με τη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας. Το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ρώσοι επικεντρώνονται στην προσπάθεια να κάνουν μια σημαντική ανακάλυψη στην περιοχή Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας.

Το επίκεντρο του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται τώρα στις καμένες πόλεις της ανατολής και του νότου. Αλλά οι παφλασμοί της σύγκρουσης επεκτείνονται με τρόπο που θα αφήσει λίγους ανθρώπους πάνω στη Γη ανεπηρέαστους. Πολλοί πόλεμοι, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έως τη σύγκρουση στο Ιράκ, στην αρχή φαίνεται βέβαιο ότι θα τελειώσουν γρήγορα με ένα σύντομο, βίαιο σοκ. Συχνά, όμως, η εξέλιξη διαψεύδει τέτοιες προβλέψεις, καθώς η αρχική δυναμική και ταχύτητα μετεξελίσσεται σε "λεπτοδουλειά", λόγω της ανάγκης εξασφάλισης ασφάλειας, με φαινόμενα ντόμινο που προκαλούν πολιτικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις το αποτύπωμα των οποίων φτάνει αρκετά μακριά.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ακολουθεί αυτό το μοτίβο. Αφού ξεκίνησε με τις προβλέψεις ενός "blitzkrieg" για την κατάληψη του Κιέβου πριν από δύο μήνες, ο πόλεμος πρόκειται να διαρκέσει για εβδομάδες και μήνες, αν όχι περισσότερο. Οι συνέπειες ενός πολέμου που διαρκεί ακόμη και τόσο πολύ είναι σοβαρές.

Δεδομένης της άγριας επίθεσης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σε αμάχους, ο πόλεμος θα έχει ως αποτέλεσμα πολλούς περισσότερους Ουκρανούς νεκρούς και σχεδόν αναπόφευκτα περισσότερες φρικαλεότητες και εγκλήματα πολέμου. Θα ελλοχεύει διαρκώς ένας κίνδυνος να εξαπλωθεί ο πόλεμος και να προκαλέσει μια ευρύτερη "ανάφλεξη", τόσο από στρατιωτικής άποψης όσο και στο θέμα της κλιμακούμενης αναμέτρησης για τις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας, τις οποίες η Ευρώπη χρειάζεται πολύ.

Κάθε φορά που δύο πυρηνικές δυνάμεις τόσο μεγάλες όσο η Ρωσία και οι ΗΠΑ εγκλωβίζονται σε έστω και μια έμμεση σύγκρουση, όπως συμβαίνει με τις εντεινόμενες "ενέσεις" οπλισμού από την Ουάσιγκτον στην Ουκρανία, η πιθανότητα άμεσης αντιπαράθεσης παραμένει. Και ένας ευρύτερος πόλεμος σημαίνει περισσότερη αβεβαιότητα για τους ηγέτες της Δύσης.

Καθώς συνεχίζεται για 64η μέρα η σύγκρουση μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, Ουκρανοί αξιωματούχοι μιλούν για τον κίνδυνο να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο στη σύγκρουση με τη Ρωσία, κατά μήκος των συνόρων με τη Μολδαβία στα νοτιοδυτικά στη μεθοριακή Υπερδνειστερία, που ελέγχεται από Ρώσους και φιλορώσους. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα καταδίκασε τις ανεξήγητες εκρήξεις στην Υπερδνειστερία ως "τρομοκρατικές ενέργειες" την Πέμπτη. Μιλώντας σε τακτική ενημέρωση στη Μόσχα, η Ζαχάροβα εξέφρασε την ανησυχία της Ρωσίας για την "κλιμάκωση της έντασης" στην αποσχισθείσα περιοχή εντός της Μολδαβίας.

Εκατοντάδες ρωσικά άρματα μάχης πιστεύεται ότι έχουν καταστραφεί από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την επίθεσή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με το CNN.

Η ρωσική κρατική Gazprom διέκοψε τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία ως αντίποινα αφότου και οι δύο χώρες αρνήθηκαν να πληρώσουν σε ρούβλια. Η κίνηση καταδικάστηκε ευρέως από πολιτικούς ηγέτες - συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι - ως εκβιασμός, πράγμα που το Κρεμλίνο αρνήθηκε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η κίνηση δείχνει ότι η Ρωσία είναι "αναξιόπιστη" ως ενεργειακός εταίρος και ο Λευκός Οίκος είπε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από την Ουκρανία σχετικά με τις τελευταίες προτάσεις της για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα: "Από σήμερα το πρωί, την ώρα της προετοιμασίας για την ενημέρωση, η ρωσική πλευρά δεν έχει λάβει απάντηση", είπε.

Η καναδική Βουλή των Κοινοτήτων ψήφισε την Τετάρτη και ομόφωνα αναγνώρισε "πράξεις γενοκτονίας" που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Η ψηφοφορία έρχεται μετά τα σχόλια στα μέσα Απριλίου του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε ότι οι ενέργειες του Πούτιν στην Ουκρανία ισοδυναμούν με γενοκτονία.

Ένας διορισθείς από τη Ρωσία διοικητής στην κατεχόμενη περιοχή της Χερσώνας λέει ότι η επιστροφή της πόλης υπό ουκρανικό έλεγχο είναι κάτι το "αδύνατον" – και απέκλεισε το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος όσο αφορά το το μέλλον της.

Ο αντιπρόεδρος της διορισμένης από τη Ρωσία διοίκησης της περιοχής, Κιρίλ Στρεμούσοφ, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti: "Το θέμα της επιστροφής της Χερσώνας στη ναζιστική Ουκρανία αποκλείεται. Αυτό είναι αδύνατο. Η περιοχή της Χερσώνας θα αναπτυχθεί οικονομικά". Ο Στρεμούσοφ, σύμφωνα με το CNN, είναι Ουκρανός και έχει μακρά ιστορία στο περιθώριο της περιφερειακής πολιτικής.

"Το Κίεβο δεν θα μπορεί πλέον να επιβάλλει την άσχημη ναζιστική του πολιτική στη γη μας, με στόχο την καταστροφή των ανθρώπων και της ταυτότητάς τους", είπε.

Τον περασμένο μήνα, Ουκρανοί εισαγγελείς άνοιξαν μια υπόθεση εναντίον του Στρεμούσοφ για "βοήθεια ξένου κράτους στη διεξαγωγή ανατρεπτικών δραστηριοτήτων κατά της Ουκρανίας".

Οι φιλορώσοι αποσχιστές του Ντονέτσκ, συνεργάτες του ρωσικού στρατού κατοχής, ισχυρίστηκαν εξάλλου την Τετάρτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αγορά μέσα στην πόλη του Ντονέτσκ, με τρεις αμάχους να χάνουν τη ζωή τους από τον βομβαρδισμό.

Βίντεο των οποίωην η αυθεντικότητα δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιωθεί δείχνει άψυχα σώματα ανθρώπων να κείτονται στον χώρο της αγοράς, ενώ στην περιοχή φαίνεται να υπάρχει και καπνός.

Σύμφωνα με τις δυνάμεις πολιτοφυλακής της αυτοανακηρυγμένης "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ", η αγορά Merkuriy στην συνοικία Κιρόβσκιι επλήγη από τις ουκρανικές δυνάμεις, με τα ξένα ΜΜΕ να μην μπορούν να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα την πληροφορία.

Το Ντονέτσκ είναι η μεγαλύτερη πόλη της ευρύτερης περιοχής του Ντονμπάς, στο ανατολικό άκρο της Ουκρανίας, μέρος της οποίας ελέγχεται από τους αποσχιστές από το 2014 και όπου σήμερα διεξάγονται οι σφοδρότερες μάχες μεταξύ των δυνάμεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν από τη μεριά τους ότι έχουν αξιόπιστες πληροφορίες ότι μια ρωσική στρατιωτική μονάδα εκτέλεσε Ουκρανούς που προσπαθούσαν να παραδοθούν κοντά στο Ντονέτσκ. "Εάν αληθεύει, αυτό θα αποτελούσε παραβίαση μιας βασικής αρχής των νόμων του πολέμου", δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη η πρέσβειρα επί του θέματος της παγκόσμιας ποινικής δικαιοσύνης Beth Van Schaack.

Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία από χώρες της Δύσης "συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης".

Οι τοπικές αρχές στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη έχουν προειδοποιήσει ότι είναι ευάλωτη σε επιδημίες λόγω των φρικτών υγειονομικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της πόλης και του γεγονότος ότι ίσως χιλιάδες πτώματα παραμένουν ασύλληπτα. Υπολογίζεται ότι 100.000 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν στην πόλη, παρά τις εβδομάδες σφοδρών μαχών και την απουσία κεντρικής παροχής νερού.

Ιζιούμ: Οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν μια επίθεση προς την κατεύθυνση του Μπαρβίνκοφ, που βρίσκεται νοτιότερα, χρησιμοποιώντας το Ιζιούμ ως ορμητήριο. Νέες απόπειρες προέλασης σε Νόβα Ντμιτρίβκα και Βέλικα Κομισουβάχα, κοντά στην πόλη.

Χάρκοβο: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν με όλμους το προάστιο Ντερνάχι του Χαρκόβου, με αποτέλεσμα ως τώρα δύο νεκρούς.

Λουγκάνσκ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί ανακοινώθηκαν από τις αρχές του Λουγκάνσκ, ως αποτέλεσμα ρωσικού βομβαρδισμού σε Ποπάσνα και Λισιχάνσκ, με πάνω από 25 σπίτια να καταστρέφονται στις δύο αυτές περιοχές.

Ντόνετσκ: Μάχες και σφοδροί βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην επαρχία Λίμαν του Ντόνετσκ, κοντά στα σύνορα με το Ιζιούμ.

Fighting in the vicinity of Lyman, #Donetsk Oblast this morning pic.twitter.com/fbf37rLdhK