Κίεβο: Πλήγμα με ρωσικούς πυραύλους ενώ βρισκόταν εκεί ο γ.γ. του ΟΗΕ - "Αποτρόπαια πράξη", λέει η Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.17

Το Κίεβο δέχθηκε απόψε βομβαρδισμούς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Οι δημοσιογράφοι του AFP βρέθηκαν σε μια πληγείσα περιοχή και ανέφεραν εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο σημείο είχαν αναπτυχθεί σωστικά συνεργεία και αστυνομικοί.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram δύο επιθέσεις σε μια από τις συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες διαβεβαίωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστεί δυνατή η εκκένωση του εργοστασίου χάλυβα στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο στρατιώτες και άμαχοι.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του προέδρου Ζελένσκι, Μιχάηλο Πόντολιακ, τόνισε μέσω Twitter για τα νέα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα: "Πυραυλικά πλήγματα στο κέντρο του Κιέβου εν μέσω της επίσημης επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες. Μία ημέρα πριν, καθόταν σε ένα μακρύ τραπέζι στο Κρεμλίνο και σήμερα γίνονται εκρήξεις πάνω από το κεφάλι του. Κάρτ ποσταλ από τη Μόσχα; Μήπως θυμάται κανείς γιατί η Ρωσία διατηρεί ακόμη τη θέση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ;".

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council?