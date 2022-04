Η Ρώσοι επιβάλλουν σταδιακά στη Χερσώνα το ρούβλι - "Σφυροκόπημα" σε Αζοφστάλ, Λουγκάνσκ, Χάρκοβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:39

Το επίκεντρο του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται τώρα στις καμένες πόλεις της ανατολής και του νότου. Αλλά οι παφλασμοί της σύγκρουσης επεκτείνονται με τρόπο που θα αφήσει λίγους ανθρώπους πάνω στη Γη ανεπηρέαστους. Πολλοί πόλεμοι, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έως τη σύγκρουση στο Ιράκ, στην αρχή φαίνεται βέβαιο ότι θα τελειώσουν γρήγορα με ένα σύντομο, βίαιο σοκ. Συχνά, όμως, η εξέλιξη διαψεύδει τέτοιες προβλέψεις, καθώς η αρχική δυναμική και ταχύτητα μετεξελίσσεται σε "λεπτοδουλειά", λόγω της ανάγκης εξασφάλισης ασφάλειας, με φαινόμενα ντόμινο που προκαλούν πολιτικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις το αποτύπωμα των οποίων φτάνει αρκετά μακριά.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ακολουθεί αυτό το μοτίβο. Αφού ξεκίνησε με τις προβλέψεις ενός blitzkrieg για την κατάληψη του Κιέβου πριν από δύο μήνες, ο πόλεμος πρόκειται να διαρκέσει για εβδομάδες και μήνες, αν όχι περισσότερο. Οι συνέπειες ενός πολέμου που διαρκεί ακόμη και τόσο πολύ είναι σοβαρές.

Δεδομένης της άγριας επίθεσης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σε αμάχους, ο πόλεμος θα έχει ως αποτέλεσμα πολλούς περισσότερους Ουκρανούς νεκρούς και σχεδόν αναπόφευκτα περισσότερες φρικαλεότητες και εγκλήματα πολέμου. Θα ελλοχεύει διαρκώς ένας κίνδυνος να εξαπλωθεί ο πόλεμος και να προκαλέσει μια ευρύτερη "ανάφλεξη", τόσο από στρατιωτικής άποψης όσο και στο θέμα της κλιμακούμενης αναμέτρησης για τις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας, τις οποίες η Ευρώπη χρειάζεται πολύ.

Κάθε φορά που δύο πυρηνικές δυνάμεις τόσο μεγάλες όσο η Ρωσία και οι ΗΠΑ εγκλωβίζονται σε έστω και μια έμμεση σύγκρουση, όπως συμβαίνει με τις εντεινόμενες "ενέσεις" οπλισμού από την Ουάσιγκτον στην Ουκρανία, η πιθανότητα άμεσης αντιπαράθεσης παραμένει. Και ένας ευρύτερος πόλεμος σημαίνει περισσότερη αβεβαιότητα για τους ηγέτες της Δύσης.

Καθώς συνεχίζεται για 64η μέρα η σύγκρουση μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, Ουκρανοί αξιωματούχοι μιλούν για τον κίνδυνο να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο στη σύγκρουση με τη Ρωσία, κατά μήκος των συνόρων με τη Μολδαβία στα νοτιοδυτικά. Μέρος της μεθοριακής περιοχής της Μολδαβίας ελέγχεται από μια φιλορωσική διοίκηση ονόματι Υπερδνειστερία.

Εκατοντάδες ρωσικά άρματα μάχης πιστεύεται ότι έχουν καταστραφεί από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την επίθεσή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με το CNN.

Η ρωσική κρατική Gazprom διέκοψε τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία ως αντίποινα αφότου και οι δύο χώρες αρνήθηκαν να πληρώσουν σε ρούβλια. Η κίνηση καταδικάστηκε ευρέως από πολιτικούς ηγέτες - συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι - ως εκβιασμός, πράγμα που το Κρεμλίνο αρνήθηκε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η κίνηση δείχνει ότι η Ρωσία είναι "αναξιόπιστη" ως ενεργειακός εταίρος και ο Λευκός Οίκος είπε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο στόλος της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα διατηρεί την ικανότητα να πλήττει ουκρανικούς στόχους, παρά τις απώλειες του αποβατικού πλοίου Saratov και του καταδρομικού Moskva, ανέφερε την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Περίπου 20 σκάφη του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένων υποβρυχίων, βρίσκονται στην επιχειρησιακή ζώνη της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε το υπουργείο μέσω Twitter. "Ο πορθμός του Βοσπόρου παραμένει κλειστός για όλα τα μη τουρκικά πολεμικά πλοία, καθιστώντας τη Ρωσία ανίκανη να αντικαταστήσει το χαμένο καταδρομικό Moskva στη Μαύρη Θάλασσα", πρόσθεσε το βρετανικό υπουργείο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν από τη μεριά τους ότι έχουν αξιόπιστες πληροφορίες ότι μια ρωσική στρατιωτική μονάδα εκτέλεσε Ουκρανούς που προσπαθούσαν να παραδοθούν κοντά στο Ντονέτσκ. "Εάν αληθεύει, αυτό θα αποτελούσε παραβίαση μιας βασικής αρχής των νόμων του πολέμου", δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη η πρέσβειρα επί του θέματος της παγκόσμιας ποινικής δικαιοσύνης Beth Van Schaack.

Εν τω μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στη Χερσώνα, μια πόλη της νότιας Ουκρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ρωσικών στρατευμάτων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το RIA Novosti. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε ο ουκρανικός στρατός.

Ιζιούμ: Οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν μια επίθεση προς την κατεύθυνση του Μπαρβίνκοφ, που βρίσκεται νοτιότερα, χρησιμοποιώντας το Ιζιούμ ως ορμητήριο. Νέες απόπειρες προέλασης σε Νόβα Ντμιτρίβκα και Βέλικα Κομισουβάχα, κοντά στην πόλη.

Χάρκοβο: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν με όλμους το προάστιο Ντερνάχι του Χαρκόβου, με αποτέλεσμα ως τώρα δύο νεκρούς.

Λουγκάνσκ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί ανακοινώθηκαν από τις αρχές του Λουγκάνσκ, ως αποτέλεσμα ρωσικού βομβαρδισμού σε Ποπάσνα και Λισιχάνσκ, με πάνω από 25 σπίτια να καταστρέφονται στις δύο αυτές περιοχές.

Ντόνετσκ: Μάχες και σφοδροί βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην επαρχία Λίμαν του Ντόνετσκ, κοντά στα σύνορα με το Ιζιούμ.

Fighting in the vicinity of Lyman, #Donetsk Oblast this morning pic.twitter.com/fbf37rLdhK