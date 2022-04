Φον ντερ Λάιεν: Πολωνία και Βουλγαρία λαμβάνουν πλέον φυσικό αέριο από γειτονικές χώρες

Η Πολωνία και η Βουλγαρία λαμβάνουν πλέον ροές φυσικού αερίου από γειτονικές τους χώρες, ενημέρωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, λίγες ώρες μετά τη διακοπή των προμηθειών προς τις δύο χώρες στην οποία προχώρησε η ρωσική Gazprom.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, "ο εκβιασμός του Κρεμλίνου δεν συνιστά έκπληξη για εμάς. Είναι κάτι για το οποίο η Κομισιόν έκανε προετοιμασίες. Η απάντησή μας θα είναι άμεση, κοινή και συντονισμένη".

"Θα διασφαλίσουμε ότι η απόφαση της Gazprom θα έχει τον λιγότερο δυνατό αντίκτυπο στους καταναλωτές της ΕΕ. Η Πολωνία και η Βουλγαρία λαμβάνουν πλέον φυσικό αέριο από τους γείτονές τους στην ΕΕ", πρόσθεσε η κ. Φον ντερ Λάιεν.

We will ensure that Gazprom’s decision has the least possible impact on EU consumers.⁰

🇵🇱🇧🇬 are now receiving gas from their EU neighbors.

