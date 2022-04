Νέες εκρήξεις στην Υπερδνειστερία: Οι τοπικές αρχές "δείχνουν" Ουκρανία - Ανησυχία στη Μολδαβία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:28

Ο επικεφαλής της αποσχισθείσας περιφέρειας της Μολδαβίας της Υπερδνειστερίας είπε ότι οι επιθέσεις στην επικράτεια μπορεί να ιχνηλατηθούν στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τρίτη. "Τα ίχνη αυτών των επιθέσεων οδηγούν στην Ουκρανία", μετέδωσε το TASS επικαλούμενο τον Βαντίμ Κρασνοσέλσκι, τον αυτοαποκαλούμενο πρόεδρο της αποσχισθείσας περιοχής. "Υποθέτω ότι αυτοί που οργάνωσαν αυτήν την επίθεση έχουν σκοπό να σύρουν την Υπερδνειστερία στη σύγκρουση".

Η Μολδαβία πραγματοποίησε σήμερα επείγουσα σύσκεψη του εθνικού της συμβουλίου ασφαλείας και το Κρεμλίνο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες μετά από δύο εκρήξεις στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία υποστηρίζεται από την Μόσχα.

Αρχικά χτες, σημειώθηκε μία έκρηξη στην έδρα του τοπικού υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της αυτόκλητης δημοκρατίας στην "πρωτεύουσα" Τιρασπόλ.

Σήμερα εκρήξεις έπληξαν πύργο της ραδιοφωνίας καταστρέφοντας δύο κεραίες, στο χωριό Μαϊάκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν εκρήξεις στη Γρηγοριόπολη.

