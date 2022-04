Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν και προσπαθούν να εισβάλλουν στο Αζοφστάλ, λέει σύμβουλος του Ζελένσκι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:11

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις αεροπορικές επιδρομές και προσπαθούν να εισβάλουν στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ, όπου αντιστέκονται οι εναπομείνασες δυνάμεις της Ουκρανίας στη Μαριούπολη, δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Ολέξιι Αρέστοβιτς.

"Ο εχθρός προσπαθεί να στραγγαλίσει την τελευταία προσπάθεια αντίστασης των υπερασπιστών της Μαριούπολης στην περιοχή Αζοφστάλ", δήλωσε ο Αρέστοβιτς στην εθνική τηλεόραση.

Παράλληλα, μια νέα προσπάθεια απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη, ένα μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό, σχεδιάζεται να γίνει σήμερα, όπως δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

"Σήμερα, θα προσπαθήσουμε και πάλι να απομακρύνουμε γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους", ανέφερε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι οι άμαχοι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται κοντά σε εμπορικό κέντρο της πόλης και υπάρχουν ελπίδες ότι η απομάκρυνσή τους θα μπορέσει να ξεκινήσει γύρω στις 12.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Η προσπάθεια αυτή γίνεται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε και πάλι χθες βράδυ μια παύση των συγκρούσεων προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις ουκρανικές πόλεις τις οποίες πολιορκούν ρωσικές δυνάμεις, ξεκινώντας από την Μαριούπολη.

Όλες οι ελεγχόμενες από την Ουκρανία πόλεις στην ανατολική περιοχή Λουγκάνσκ δέχονται συνεχώς σήμερα βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις και το σφυροκόπημα εντείνεται, δήλωσε στην τηλεόραση ο κυβερνήτης της περιοχής Σερχίι Χαϊντάι.

Ο ίδιος είπε ότι ουκρανικές δυνάμεις εγκαταλείπουν κάποιους οικισμούς για να ανασυγκροτηθούν αλλά ότι η κίνησή αυτή δεν ισοδυναμεί με σημαντικό πλήγμα.

Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-25 και κατέστρεψαν τρία ελικόπτερα MI-8 σε ένα αεροδρόμιο στην περιοχή του Χαρκόβου σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.

Μονάδες του ρωσικού στρατού έχουν καταλάβει διάφορες θέσεις και οχυρώνονται σε αυτές στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ενημέρωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου αργά χθες το βράδυ.

Τις προηγούμενες 24 ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ενώ απέκτησαν έρεισμα στη Λοζόβα, μικρή πόλη αλλά σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο στην περιοχή του Χαρκόβου, σύμφωνα με τους ουκρανούς στρατηγούς.

Στη Σελένα Νταλίνα στην περιφέρεια Ντονέτσκ και στην Κριμαία, στην περιοχή Λουγκάνσκ, 40 χιλιόμετρα ανατολικά, που κυρίευσαν πριν από μερικές ημέρες, οι ρωσικές δυνάμεις επεκτείνουν τις θέσεις τους και προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πιθανόν απέκτησαν επίσης έρεισμα στη Στέπνε, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, κατά το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να απωθήσουν επιθέσεις στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ –το 80% της οποίας φέρεται να έχει πέσει στα χέρια των Ρώσων–, στη Ρουμπίσνε και στο χωριό Νοβοτόσκιβσκε.

Στη Μαριούπολη, ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τα αεροπορικά πλήγματα και τον αποκλεισμό της χαλυβουργίας Αζοφστάλ, πάντα σύμφωνα με το επιτελείο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις περιφέρειες του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ βρίσκονται περίπου 44.000 στρατιωτικοί. Ο ρωσικός στρατός και οι αυτονομιστές εκτιμάται πως έχουν αναπτύξει εκεί ως και 80.000 άνδρες.

Σκοπός της Ρωσίας πιστεύεται ότι είναι να περικυκλωθούν οι μονάδες του ουκρανικού στρατού στο Ντονμπάς.

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν σημειώσει σημαντικά εδαφικά κέρδη τις τελευταίες 24 ώρες παρά την αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα, καθώς οι ουκρανικές αντεπιθέσεις συνεχίζουν να εμποδίζουν τις προσπάθειές τους, ανέφερε το Σάββατο η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Παρά την ισχυριζόμενη κατάκτηση της πόλης-λιμάνι Μαριούπολη από τη Ρωσία, οι σφοδρές μάχες συνεχίζουν να ματαιώνουν τις προσπάθειες της Μόσχας να καταλάβει την πόλη, εμποδίζοντας την πρόοδό της στην περιοχή του Ντονμπάς, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε τακτικό δελτίο στο Twitter.

Οι αεροπορικές και θαλάσσιες δυνάμεις της Ρωσίας δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο σε καμία από τις δύο περιοχές λόγω της αποτελεσματικότητας της εναέριας και θαλάσσιας άμυνας της Ουκρανίας, ανέφερε.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dYZnTBfSNG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9HFqZQlmbe