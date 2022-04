Ουκρανία: Νέες ενδείξεις για ομαδικούς τάφους στη Μαριούπολη, 20.000 οι νεκροί - Λαβρόφ: Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.00

Ο αριθμός των νεκρών αμάχων στη Μαριούπολη πιθανότατα ξεπερνά τις 20.000, με τις νόμιμες ουκρανικές αρχές της πόλης να έχουν ανακαλύψει και νέο ομαδικό τάφο, ζητώντας βοήθεια μέσω δορυφορικών φωτογραφιών για να αποκαλύψουν την έκταση της ανθρωπιστικής καταστροφής στην πόλη.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στην πόλη, που ελέγχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τις ρωσικές δυνάμεις και φιλορώσους αποσχιστές συνεργάτες του στρατού κατοχής, Βαντίμ Μποϊτσένκο, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής στο βρετανικό BBC "ότι υπάρχουν πλέον μαρτυρίες αυτοπτών για όσα έχουν συμβεί και δυστυχώς συνεχίζουν να συμβαίνουν στην πόλη".

Ο κ. Μποϊτσένκο ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών στη Μαριούπολη είναι τρομακτικός και ξεπερνά τις 20.000.

Δορυφορικές φωτογραφίες από την Maxar δείχνουν σημεία ομαδικών τάφων και "υπάρχουν πλέον στοιχεία και για δεύτερο σημείο, σε διαφορετική περιοχή της πόλης".

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες καταστρέφουν την πόλη μαζί με τους κατοίκους της και ότι το κάνουν αυτό σκόπιμα και με σχέδιο.

"Έστησαν αυτή τη γενοκτονία αποκλείοντας την πόλη και χρησιμοποιώντας πυροβολικό και αεροπορία, ενώ τα πλοία έφτασαν αργότερα. Η πρόθεση και τα σημάδια ενός εγκλήματος πολέμου κατά των κατοίκων της Μαριούπολης είναι μπροστά μας", ανέφερε ο Μποϊτσένκο.

Η Ρωσία σχεδιάζει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς και της νότιας Ουκρανίας στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης", δήλωσε σήμερα ο υποδιοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ρουστάμ Μινεκάγεφ δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, και του Ντονμπάς, υποδηλώνοντας ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να τερματίσει την επίθεσή της.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS ο Μινεκάγιεφ επισήμανε ότι ο πλήρης έλεγχος της νότιας Ουκρανίας θα βελτίωνε τη ρωσική πρόσβαση στη φιλορωσική αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας, την Υπερδνειστερία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και η οποία -το Κίεβο φοβάται ότι- θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο για νέες επιθέσεις εναντίον του.

"Ο έλεγχος της νότιας Ουκρανίας είναι ένας άλλος δρόμος προς την Υπερδνειστερία, όπου υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ο ρωσόφωνος πληθυσμός καταπιέζεται", είπε ο Μινεκάγιεφ, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, χωρίς ο Ρώσος στρατιωτικός αξιωματούχος να δίνει λεπτομέρειες για την εν λόγω υποτιθέμενη καταπίεση.

"Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αποτυχίες των ενόπλων μας δυνάμεων. Όμως αυτό δεν ισχύει. Τις πρώτες ημέρες ...η τακτική των ουκρανικών μονάδων ήταν σχεδιασμένη έτσι ώστε μεμονωμένες ομάδες ρωσικών στρατευμάτων να πέσουν σε ενέδρες και να υποστούν απώλειες", είπε.

"Αλλά οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα σε αυτό και άλλαξαν τακτική".

Ο Μινεκάγιεφ δεν τις κατονόμασε, αλλά δύο μεγάλες πόλεις στη νότια Ουκρανία, η Οδησσός και το Μυκολάγιεφ, παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας κατήγγειλε ως "ιμπεριαλισμό" τα σχέδια που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ρωσία για την πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς και της νότιας Ουκρανίας.

"Σταμάτησαν να το κρύβουν", ανέφερε το υπουργείο στο Twitter και πρόσθεσε ότι η Ρωσία "αναγνώρισε πως στόχος της "δεύτερης φάσης" του πολέμου δεν είναι η νίκη επί των ναζί που δεν υπάρχουν, αλλά η κατοχή της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας''.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου, που στοχεύουν στο να διευθετηθεί η σύρραξη, "βρίσκονται σε τέλμα", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς οι συνομιλίες δεν έχουν οδηγήσει σε καμία ξεκάθαρη πρόοδο.

"Βρίσκονται σε τέλμα, καθώς μια πρόταση που καταθέσαμε στους Ουκρανούς διαπραγματευτές πριν από πέντε ημέρα και η οποία είχε διατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλιά τους παραμένει αναπάντητη", είπε ο Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στη Μόσχα με τον ομόλογό του από το Καζακστάν Μουκτάρ Τλεουμπερντί.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε, επιπλέον, ότι διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με τη βούληση της ουκρανικής ηγεσίας να συνεχίσει αυτές τις διαπραγματεύσεις.

"Είναι πολύ περίεργο για εμένα να ακούω καθημερινά δηλώσεις (…), μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τους συμβούλους του, που δίνουν την εντύπωση ότι δεν έχουν καθόλου ανάγκη αυτές τις διαπραγματεύσεις", σημείωσε ο Λαβρόφ, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές είχαν συνομιλίες σήμερα, όπως είπε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Μόσχας.

Η Ρωσία πιθανόν να αυξήσει τις στρατιωτικές επιθέσεις της στην ανατολική Ουκρανία και κατά μήκος των ακτών της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται πιθανόν καθοριστικές για την έκβαση του πολέμου.

"Δεν πρόκειται για ένα παραμύθι με επικείμενο αίσιο τέλος. Νομίζω ότι πιθανόν να δούμε μια πολύ σημαντική αύξηση στην σφοδρότητα των ρωσικών στρατιωτικών επιθέσεων στα ανατολικά, νομίζω ότι πιθανόν να δούμε μια εντατικοποίηση των ρωσικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά μήκος των ακτών", είπε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος.

"Νομίζω ότι θα δούμε ότι είναι καθοριστικές οι επόμενες δύο εβδομάδες", κατέληξε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε μια μεγάλη αποθήκη όπλων στην περιοχή του Χαρκόβου, στην Ουκρανία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει, επίσης, ότι στην αποθήκη όπλων βρίσκονταν χιλιάδες τόνοι πυρομαχικών, σύμφωνα με το TASS.

Ένας από τους κυριότερους άξονες της ρωσικής επίθεσης στο Ντονμπάς, εξάλλου, φαίνεται πως είναι από βορρά, δηλαδή από την κατεύθυνση του Ίζιουμ, το οποίο έπεσε στις αρχές Απριλίου στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του βρετανικού BBC, στη Λίμαν έχουν πληγεί πολιτικές υποδομές και ο βομβαρδισμός είναι συνεχής.

Η διεξαγωγή ρεπορτάζ στην περιοχή γίνεται ολοένα και δυσκολότερο από την άποψη της ασφάλειας, ωστόσο οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να καταγράφουν μικρά κέρδη και να προωθούνται, σε μια προσπάθεια να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις από βορρά, νότο και ανατολή και να τις αποκόψουν από την επαφή με το υπόλοιπο ουκρανικό έδαφος, ώστε να μην μπορούν να λάβουν ενισχύσεις.

Στο μεταξύ, για παγιδευμένους αμάχους, καθώς και νεκρούς και τραυματίες, κάτω από τα ερείπια εγκαταστάσεων που έχουν καταρρεύσει στο εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, κάνει λόγο ένας από τους τελευταίους Ουκρανούς υπερασπιστές στη πολιορκημένης πόλης, ενώ οι Ρώσοι εντείνουν τις επιθέσεις τους.

Μιλώντας στο BBC, o υποδιοικητής Svyatoslav Palamar από το τάγμα του Αζόφ υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να βομβαρδίζουν το εργοστάσιο.

"Όλα τα κτίρια στο Αζοφστάλ έχουν πρακτικά καταστραφεί. Ρίχνουν βόμβες, βόμβες που καταστρέφουν αποθήκες και προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Έχουμε τραυματίες και νεκρούς μέσα στις αποθήκες. Μερικοί άμαχοι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρρευσαν", δήλωσε ο Palamar.

Ανέφερε ακόμη ότι οι άμαχοι βρίσκονταν σε άλλες τοποθεσίες μακριά από τους μαχητές. "Βρίσκονται σε υπόγεια όπου στο καθένα έχουν βρει καταφύγιο 80-100 άτομα, αλλά δεν είναι σαφές πόσοι είναι συνολικά οι άμαχοι, καθώς ορισμένα κτίρια είχαν καταστραφεί και οι μαχητές δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτά λόγω των βομβαρδισμών", τόνισε, για να προσθέσει:

"Διατηρούμε επαφή με τους πολίτες που μένουν σε μέρη που μπορούμε να φτάσουμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μικρά παιδιά εκεί μόλις τριών μηνών", είπε.

Ο υποδιοικητής του Τάγματος Αζόφ ανέφερε στο Radio Liberty: "Ήταν το αυτοσχέδιο νοσοκομείο μας. Βόμβες πέφτουν στη χαλυβουργία Αζοφστάλ, και τώρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Το εργοστάσιο βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Βγάζουμε κόσμο από τα ερείπια".

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση για ασφαλή απομάκρυνση αμάχων από το Αζοφστάλ και ζήτησε από μια τρίτη χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό να ενεργήσει ως εγγυητής.

"Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη περάσει πολλά. Δεν εμπιστεύονται τους Ρώσους και είναι φοβισμένοι", συμπλήρωσε.

Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα παράδοσης στους Ρώσους.

"Όσο για την παράδοση με αντάλλαγμα την ασφαλή διέξοδο για τους αμάχους, ελπίζω να ξέρουμε όλοι με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι όλες οι εγγυήσεις, όλες οι δηλώσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν αξίζουν τίποτα".

Η Ουκρανία δεν προσπαθεί σήμερα να δημιουργήσει ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί στις συγκρούσεις λόγω των κινδύνων που υπάρχουν, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

"Λόγω του κινδύνου στις διαδρομές σήμερα, 22 Απριλίου, δεν θα λειτουργήσουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι", έγραψε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της στο Facebook. "Σε όλους αυτούς που περιμένουν να απομακρυνθούν: κάντε υπομονή, παρακαλώ κάντε κουράγιο!".

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης απηύθυνε νέα έκκληση για "πλήρη εκκένωση" της πόλης στη νότια Ουκρανία, που σύμφωνα με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ελέγχεται τώρα από ρωσικές δυνάμεις.

"Χρειαζόμαστε μόνο ένα πράγμα – την πλήρη απομάκρυνση του πληθυσμού. Περίπου 100.000 άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη", δήλωσε ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο στην κρατική τηλεόραση.

Σε ανακοίνωση που εξεδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως η Ρωσία είναι έτοιμη να τηρήσει "οποιαδήποτε στιγμή" μια εκεχειρία "σε ολόκληρο ή σε τμήμα" του εργοστασίου χάλυβα Αζοφστάλ για να επιτρέψει στους ενόπλους να φύγουν από τον χώρο μαζί με άλλους πολίτες που παραμένουν εκεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ισχυρισμοί της Ουκρανίας και ορισμένων δυτικών χωρών ότι η Ρωσία απαγορεύει στους αμάχους να εγκαταλείψουν την πόλη είναι "αβάσιμοι", μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

"Το σημείο εκκίνησης για αυτήν την ανθρωπιστική παύση θα είναι να υψώσουν λευκές σημαίες οι ουκρανικοί ένοπλοι σχηματισμοί σε όλο ή σε τμήμα του Αζοφστάλ", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο διαβεβαιώνει ακόμη ότι οι πολίτες που θα απομακρυνθούν θα έχουν την επιλογή να μεταφερθούν σε εδάφη υπό ουκρανικό ή ρωσικό έλεγχο, οι ουκρανοί στρατιώτες θα λάβουν καλή μεταχείριση και οι τραυματίες θα λάβουν φροντίδα.

"Αυτή η ανθρωπιστική πρωτοβουλία από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας ισχύει 24 ώρες το 24ωρο", συνεχίζει το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι "λεωφορεία και αυτοκίνητα", καθώς και ασθενοφόρα, είναι μόνιμα διαθέσιμα και έτοιμα "να μεταφέρουν ανθρώπους".

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι έχει διαβιβάσει αυτή την πρόταση στην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρίνα Βερεστσούκ, στον ΟΗΕ, στον ΟΑΣΕ και στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και ότι αυτό το μήνυμα θα μεταδίδεται κάθε 30 λεπτά "από όλα τα ραδιοφωνικά δίκτυα προς τους ουκρανικούς ένοπλους σχηματισμούς του Αζοφστάλ".

Στο μεταξύ, οι συγκρούσεις εντείνονται σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Ρωσικές μονάδες κλιμακώνουν τις συγκρούσεις κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας.

Η Ρωσία πραγματοποιεί επιχειρήσεις επίθεσης κοντά στην περιοχή Ζαρίσνε. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να προελάσουν γύρω από την πόλη Ρουμπίζνε στην περιοχή Λουχάνσκ. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και γύρω από την πόλη Ποπάσνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του επιτελείου, μέρος της πόλης αυτής ήδη ελέγχεται από τα ρωσικά στρατεύματα.

In #Donetsk region, the regional trauma hospital in the town of #Liman has been shelled. pic.twitter.com/aQvCsd2Nmw