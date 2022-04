Οι Ρώσοι θέλουν πλήρη έλεγχο της νότιας Ουκρανίας και "διάδρομο" προς την Υπερδνειστερία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.20

Η Ρωσία σχεδιάζει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς και της νότιας Ουκρανίας στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης", δήλωσε σήμερα ο υποδιοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ρουστάμ Μινεκάγεφ δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, και του Ντονμπάς, υποδηλώνοντας ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να τερματίσει την επίθεσή της.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS ο Μινεκάγιεφ επισήμανε ότι ο πλήρης έλεγχος της νότιας Ουκρανίας θα βελτίωνε τη ρωσική πρόσβαση στη φιλορωσική αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας, την Υπερδνειστερία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και η οποία -το Κίεβο φοβάται ότι- θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο για νέες επιθέσεις εναντίον του.

"Ο έλεγχος της νότιας Ουκρανίας είναι ένας άλλος δρόμος προς την Υπερδνειστερία, όπου υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ο ρωσόφωνος πληθυσμός καταπιέζεται", είπε ο Μινεκάγιεφ, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, χωρίς ο Ρώσος στρατιωτικός αξιωματούχος να δίνει λεπτομέρειες για την εν λόγω υποτιθέμενη καταπίεση.

"Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αποτυχίες των ενόπλων μας δυνάμεων. Όμως αυτό δεν ισχύει. Τις πρώτες ημέρες ...η τακτική των ουκρανικών μονάδων ήταν σχεδιασμένη έτσι ώστε μεμονωμένες ομάδες ρωσικών στρατευμάτων να πέσουν σε ενέδρες και να υποστούν απώλειες", είπε.

"Αλλά οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα σε αυτό και άλλαξαν τακτική".

Ο Μινεκάγιεφ δεν τις κατονόμασε, αλλά δύο μεγάλες πόλεις στη νότια Ουκρανία, η Οδησσός και το Μυκολάγιεφ, παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας κατήγγειλε ως "ιμπεριαλισμό" τα σχέδια που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ρωσία για την πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς και της νότιας Ουκρανίας.

"Σταμάτησαν να το κρύβουν", ανέφερε το υπουργείο στο Twitter και πρόσθεσε ότι η Ρωσία "αναγνώρισε πως στόχος της "δεύτερης φάσης" του πολέμου δεν είναι η νίκη επί των ναζί που δεν υπάρχουν, αλλά η κατοχή της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας''.

Στο μεταξύ, για παγιδευμένους αμάχους, καθώς και νεκρούς και τραυματίες, κάτω από τα ερείπια εγκαταστάσεων που έχουν καταρρεύσει στο εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, κάνει λόγο ένας από τους τελευταίους Ουκρανούς υπερασπιστές στη πολιορκημένης πόλης, ενώ οι Ρώσοι εντείνουν τις επιθέσεις τους.

Μιλώντας στο BBC, o υποδιοικητής Svyatoslav Palamar από το τάγμα του Αζόφ υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να βομβαρδίζουν το εργοστάσιο.

"Όλα τα κτίρια στο Αζοφστάλ έχουν πρακτικά καταστραφεί. Ρίχνουν βόμβες, βόμβες που καταστρέφουν αποθήκες και προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Έχουμε τραυματίες και νεκρούς μέσα στις αποθήκες. Μερικοί άμαχοι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρρευσαν", δήλωσε ο Palamar.

Ανέφερε ακόμη ότι οι άμαχοι βρίσκονταν σε άλλες τοποθεσίες μακριά από τους μαχητές. "Βρίσκονται σε υπόγεια όπου στο καθένα έχουν βρει καταφύγιο 80-100 άτομα, αλλά δεν είναι σαφές πόσοι είναι συνολικά οι άμαχοι, καθώς ορισμένα κτίρια είχαν καταστραφεί και οι μαχητές δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτά λόγω των βομβαρδισμών", τόνισε, για να προσθέσει:

"Διατηρούμε επαφή με τους πολίτες που μένουν σε μέρη που μπορούμε να φτάσουμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μικρά παιδιά εκεί μόλις τριών μηνών", είπε.

Ο υποδιοικητής του Τάγματος Αζόφ ανέφερε στο Radio Liberty: "Ήταν το αυτοσχέδιο νοσοκομείο μας. Βόμβες πέφτουν στη χαλυβουργία Αζοφστάλ, και τώρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Το εργοστάσιο βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Βγάζουμε κόσμο από τα ερείπια".

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση για ασφαλή απομάκρυνση αμάχων από το Αζοφστάλ και ζήτησε από μια τρίτη χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό να ενεργήσει ως εγγυητής.

"Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη περάσει πολλά. Δεν εμπιστεύονται τους Ρώσους και είναι φοβισμένοι", συμπλήρωσε.

Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα παράδοσης στους Ρώσους.

"Όσο για την παράδοση με αντάλλαγμα την ασφαλή διέξοδο για τους αμάχους, ελπίζω να ξέρουμε όλοι με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι όλες οι εγγυήσεις, όλες οι δηλώσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν αξίζουν τίποτα".

Η Ουκρανία δεν προσπαθεί σήμερα να δημιουργήσει ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί στις συγκρούσεις λόγω των κινδύνων που υπάρχουν, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

"Λόγω του κινδύνου στις διαδρομές σήμερα, 22 Απριλίου, δεν θα λειτουργήσουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι", έγραψε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της στο Facebook. "Σε όλους αυτούς που περιμένουν να απομακρυνθούν: κάντε υπομονή, παρακαλώ κάντε κουράγιο!".

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης απηύθυνε νέα έκκληση για "πλήρη εκκένωση" της πόλης στη νότια Ουκρανία, που σύμφωνα με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ελέγχεται τώρα από ρωσικές δυνάμεις.

"Χρειαζόμαστε μόνο ένα πράγμα – την πλήρη απομάκρυνση του πληθυσμού. Περίπου 100.000 άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη", δήλωσε ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο στην κρατική τηλεόραση.

Στο μεταξύ, οι συγκρούσεις εντείνονται σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Ρωσικές μονάδες κλιμακώνουν τις συγκρούσεις κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας.

Η Ρωσία πραγματοποιεί επιχειρήσεις επίθεσης κοντά στην περιοχή Ζαρίσνε. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να προελάσουν γύρω από την πόλη Ρουμπίζνε στην περιοχή Λουχάνσκ. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και γύρω από την πόλη Ποπάσνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του επιτελείου, μέρος της πόλης αυτής ήδη ελέγχεται από τα ρωσικά στρατεύματα.

