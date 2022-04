Μισέλ: "Η Ιστορία δεν θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία"

"Στην Μποροντιάνκα. Οπως στην Μπούτσα και τόσες πολλές άλλες πόλεις στην Ουκρανία. Η Ιστορία δεν θα ξεχάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εδώ. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη @ZelenskyyUa", έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος έφθασε σήμερα στο Κίεβο.

Και συνόδευσε το μήνυμα με φωτογραφία του ανάμεσα σε στελέχη της ουκρανικής ηγεσίας στην Μποροντιάνκα, ένα από τα θέατρα των φρικαλεοτήτων του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

In Borodyanka.



Like Bucha and too many other towns in #Ukraine



History will not forget the war crimes that have been committed here.



There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe