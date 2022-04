Ουκρανία: Οι υπερασπιστές της Μαριούπολης δηλώνουν ότι ζουν "τις τελευταίες ώρες" τους - Εξέπνευσε το ρωσικό τελεσίγραφο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.50

"Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας", ανέφερε Ουκρανός αξιωματικός υπό πολιορκία στη Μαριούπολη, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους "βγάλει" από εκεί με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook σήμερα, ενώ στις 2 το απόγευμα ώρα Ελλάδος εξέπνευσε και το νέο τελεσίγραφο των ρωσικών δυνάμεων προς τους Ουκρανούς που βρίσκονται οχυρωμένοι στο εργοστάσιο Αζόφσταλ.

"Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη από εμάς", ανέφερε ο διοικητής Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, που είναι οχυρωμένος στο τεράστιο συγκρότημα της σιδηρουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), τον τελευταίου θύλακα που απομένει στο λιμάνι στρατηγικής σημασίας αυτό.

"Απευθύνουμε έκκληση και εκλιπαρούμε όλους τους ηγέτες του κόσμου να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να προχωρήσουν σε διαδικασία για να μας βγάλουν από εδώ και να μας πάνε στο έδαφος κάποιας τρίτης χώρας".

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βολίνα ο ρωσικός στρατός έχει "το πλεονέκτημα στον αέρα, στο πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και στα άρματα μάχης".

"Υπερασπιζόμαστε μόνο ένα σημείο –το εργοστάσιο Αζοφστάλ–, όπου πέρα από τους στρατιωτικούς βρίσκονται επίσης άμαχοι που μετατράπηκαν σε θύματα αυτού του πολέμου", συνεχίζει.

Η Μόσχα κάλεσε ξανά τους τελευταίους αμυνόμενους στη Μαριούπολη να σταματήσουν την "παράλογη αντίσταση", υποσχόμενη ότι θα "σωθεί η ζωή" των μαχητών που είναι οχυρωμένοι στο συγκρότημα της Αζοφστάλ εάν παραδοθούν.

Στο Κίεβο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια του βραδινού του διαγγέλματος ότι η κατάσταση στη Μαριούπολη παραμένει "πολύ σοβαρή", "δύσκολη όσο μπορεί να είναι", κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό πως εμπόδισε όλες τις προσπάθειες να οργανωθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υποστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ ανέφερε ότι κανένας δεν χρησιμοποίησε τον ανθρωπιστικό διάδρομο που άνοιξε χθες και πρόσθεσε πως θα ανοίξει εκ νέου σήμερα το απόγευμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για υπονόμευση των προσπαθειών να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες ζώνες. Η Μόσχα κατηγόρησε επανειλημμένα τους αμυνόμενους στη Μαριούπολη πως χρησιμοποιούν άμαχους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί πλήττουν την ουκρανική πόλη Μικολάγιφ (νότια), σύμφωνα με τον δήμαρχό της.

Ελπίδες για ανθρωπιστικό διάδρομο για τους αμάχους

Ο νόμιμος, Ουκρανός δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο, ανακοίνωσε ότι ανθρωπιστικός διάδρομος μεταφοράς αμάχων ανοίγει από τις 2 το απόγευμα μεταξύ Μαριούπολης και Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, όσοι επιθυμούν μπορούν να επιβιβάζονται σε λεωφορεία επί της οδού Ταγκανρόγκσκαγια, ενώ θα υπάρξει στάση και κοντά στο εργοστάσιο Αζόφσταλ, αλλά και στη λεωφόρο Σεβτσένκο.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι περίπου 100.000 άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην Μαριούπολη και ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την πολιορκία της πόλης αυτής στην Αζοφική Θάλασσα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Λίγο νωρίτερα σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη Ρωσία για το άνοιγμα σήμερα ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων από την Μαριούπολη.

"Κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε προκαταρκτική συμφωνία για έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους", αναφέρει η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της στο Facebook.

"Δεδομένης της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στην Μαριούπολη, εκεί είναι που θα επικεντρώσουμε σήμερα τις προσπάθειές μας", σημειώνει η ίδια.

Οι προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη θα αρχίσουν στις 14:00 ώρα Ουκρανίας (και ώρα Ελλάδος) και ο ανθρωπιστικός διάδρομος θα ανοίξει προς την Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με την Βερεστσούκ

"Δεδομένης της πολύ δύσκολης κατάστασης, μπορεί να προκύψουν αλλαγές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του διαδρόμου. Επομένως παρακαλώ να παρακολουθείτε τα σχετικά επίσημα μηνύματα", διευκρινίζει η ίδια στην ανάρτησή της.

Από το Σάββατο δεν έχει ανοίξει κανένας ανθρωπιστικός διάδρομος στην Ουκρανία, ελλείψει συμφωνίας με τους Ρώσους, οι οποίοι έχουν εντείνει τις τελευταίες μέρες τα πλήγματά τους στην ανατολική Ουκρανία.

Συνολικά 300.000 Ουκρανοί έχουν απομακρυνθεί μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων από τότε που άρχισε ο πόλεμος, στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αριθμό που ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ το ουκρανικό υπουργείο Επανένταξης.

"Από την αρχή του πολέμου, η ουκρανική κυβέρνηση έχει προτείνει περισσότερους από 340 ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Οι (ρωσικές) δυνάμεις κατοχής έχουν αποδεχθεί περίπου 300 και ντε φάκτο 176 έχουν όντως λειτουργήσει", διευκρινίζει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, στην οποία κατηγορεί τους Ρώσους ότι παραβίασαν την εκεχειρία ή απέκλεισαν οχήματα απομάκρυνσης πολλές φορές, κάτι το οποίο διαψεύδει η Ρωσία.

Αποσχιστές: Πέντε Ουκρανοί στρατιώτες παραδόθηκαν

Πέντε Ουκρανοί στρατιώτες που υπερασπίζονταν το τελευταίο μέρος που ελέγχουν οι δυνάμεις του Κιέβου στη Μαριούπολη, την χαλυβουργία Αζοφστάλ, κατέθεσαν τα όπλα και 140 άμαχοι απομακρύνθηκαν, δήλωσαν σήμερα οι φιλορώσοι αποσχιστές της ανατολικής Ουκρανίας.

"Πέντε Ουκρανοί στρατιωτικοί κατέθεσαν τα όπλα και εγκατέλειψαν οικειοθελώς το εργοστάσιο της Azovstal", όπου έχουν οχυρωθεί οι τελευταίοι υπερασπιστές της Μαριούπολης, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αρχές της αυτοανακηρυχθείσας αποσχιστικής "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ", η οποία δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και θεωρείται "μαριονέτα" της Μόσχας.

Οι εξελίξεις στο έδαφος, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Η κύρια έμφαση της Ρωσίας παραμένει η πλήρης κατάληψη της Μαριούπολης, λιμανιού - κλειδιού στη Θάλασσα της Αζοφικής, σύμφωνα με την τακτική ενημέρωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να πλήττουν το γιγάντιο βιομηχανικό σύμπλεγμα της χαλυβουργίας Azovstal. Σε άλλες εξελίξεις στα διάφορα μέτωπα του πολέμου:

- Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ευρείας έκατασης στην ανατολική Ουκρανία προκειμένου να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των ουκρανικών περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

- Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές σε διάφορα σημεία του ουκρανικού εδάφους.

- Στο Ντονέτσκ και στην Ταβρίγια, οι Ρώσοι συνεχίζουν τα πλήγματα με όλμους στα σημεία επαφής με τις ουκρανικές δυνάμεις, προσπαθώντας να βρουν αδύναμες οχυρώσεις στην ουκρανική πλευρά προκειμένου να προωθηθούν.

- Οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούν να κινηθούν προς κατάληψη του ουκρανικού χωριού Ποπάσνα στην επαρχία του Λουχάνσκ.

- Λόγω των επιθέσεων των ρωσικών δυνάμεων προκειμένου να καταλάβουν την Ρουμπίζνε και το Σεβεροντονέτσκ, περίπου 130 τραυματίες στρατιωτικοί μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο.

- Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποκρούσει, κατά τους ισχυρισμούς τους, 10 επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ μόνον τις τελευταίες 24 ώρες.

- Στον απολογισμό τους, οι Ουκρανοί στρατιωτικοί σημειώνουν ότι κατέστρεψαν 12 άρματα μάχης, 28 τεθωρακισμένα οχήματα και ένα σύστημα πυροβολικού, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία έπληξε 9 στόχους - ένα ρωσικό αεροσκάφος, έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν ρωσικό πύραυλο κρουζ.

Ρωσικό Υπ. Άμυνας: Τη νύχτα πλήξαμε 1.053 ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς την Τετάρτη 1.053 ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Σε ενημέρωσή του μέσω Telegram το πρωί, το ρωσικό υπουργείο υποστηρίζει ότι έπληξε 106 θέσεις του ουκρανικού πυροβολικού και κατέρριψε 6 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μεταξύ άλλων οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν:

- 4 σημεία διοίκησης

- 57 σημεία συγκέντρωσης Ουκρανών στρατιωτών ή στρατιωτικού εξοπλισμού

- Τέσσερις αποθήκες οπλισμού

- Έκι άρματα μάχης και εννέα τεθωρακισμένα οχήματα

- Ένα Msta-B howitzer

Πύραυλος υψηλής ακρίβειας, σημειώνουν οι Ρώσοι, σκότωσε έως 40 Ουκρανούς στρατιωτικούς και κατέστρεψε επτά "μονάδες" στρατιωτικού εξοπλισμού.

Βρετανικό ΥΠΑΜ: Αυξάνεται η ρωσική στρατιωτική παρουσία στην ανατολική Ουκρανία

Η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας εξακολουθεί να αυξάνεται, σύμφωνα με επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία προστίθεται ότι οι μάχες στο Ντονμπάς εντείνονται καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να διασπάσουν την ουκρανική άμυνα.

"Η ρωσική αεροπορική δραστηριότητα στη βόρεια Ουκρανία είναι πιθανόν να παραμείνει μικρή μετά την απόσυρσή τους (των ρωσικών δυνάμεων) από τα βόρεια του Κιέβου. Ωστόσο υπάρχει ακόμη κίνδυνος πληγμάτων ακριβείας κατά στόχων που αποτελούν προτεραιότητα σε όλη την Ουκρανία", προστίθεται στην επικαιροποιημένη αναφορά του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, η οποία αναρτήθηκε στο Twitter.

"Οι ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία δείχνουν την πρόθεσή τους (των ρωσικών δυνάμεων) να προσπαθήσουν να διαταράξουν την μετακίνηση ουκρανικών ενισχύσεων και οπλισμού προς στο ανατολικό τμήμα της χώρας", διευκρινίζεται.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγμής να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.

Εκρήξεις στο Μικολάγιφ

"Εκρήξεις στη Μικολάγιφ ξανά", ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σιενκέβιτς μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο αιρετός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να καλυφθούν και να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε από την πλευρά του ότι σε τομείς της πόλης ξέσπασαν πυρκαγιές.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για το εύρος των υλικών ζημιών ως αυτό το στάδιο.

Φιλορώσοι αποσχιστές: Πήραμε την Κρεμίμνα

Φιλορώσοι αποσχιστές, που συνεργάζονται με τον ρωσικό κατοχικό στρατό, από την αυτοανακηρυγμένη "Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ" ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίμνα (ανατολικά).

Η Κρεμίμνα, στην περιφέρεια Λουχάνσκ της Ουκρανίας, βρίσκεται πλέον "πλήρως" υπό τον έλεγχο μονάδων της "Λαϊκής Δημοκρατίας", ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο Ουκρανός περιφερειάρχης του Λουχάνσκ, Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίμνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουχάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), η προέλαση στην Κρεμίμνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε "σημαντική πρόοδο" το προηγούμενο 24ωρο.

Φόβοι ότι το Ίζιουμ θα μετατραπεί σε νέα Μπούτσα

Η ουκρανική πόλη Ίζιουμ - γνωστή ως πύλη προς την περιοχή του Ντονμπάς και τη Μαύρη Θάλασσα - βιώνει σκληρές μάχες καθώς οι Ρώσοι τη χρησιμοποιούν ως βάση για να επιτεθούν σε άλλες πόλεις στην ανατολική Ουκρανία.

Πλέον, υπάρχουν φόβοι ότι το Ίζιουμ θα γίνει η νέα Μπούτσα - πόλη στον ουκρανικό βορρά στην οποία η Ρωσία κατηγορείται ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων και βασανιστηρίων.

Το Ίζιουμ φέρεται να έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η στρατηγικής σημασίας πόλη, που βρίσκεται 112 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Χαρκόβου, κατευθύνεται βρίσκεται κοντά στα ελεγχόμενα από τους φιλορώσους αποσχιστές εδάφη της Ουκρανίας και έπεσε στα χέρια του ρωσικού στρατού την 1η Απριλίου.

Ενώ πραγματοποιήθηκαν ορισμένες εκκενώσεις της από αμάχους πριν από την εισβολή Ρώσων στρατιωτών, υπάρχουν περίπου 10.000 με 15.000 άνθρωποι ακόμα παγιδευμένοι σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σχεδόν το 80% των κτιρίων κατοικιών της πόλης έχουν καταστραφεί και οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν διακοπεί, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της πόλης.

Άτομα που κατάφεραν να διαφύγουν από το Ίζιουμ σημειώνουν ότι βρίσκεται στο χείλος ανθρωπιστικής καταστροφής.

Για περισσότερο από έναν μήνα, οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ζουν "χωρίς ηλεκτρισμό, θέρμανση ή νερό", λέει ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Ίζιουμ, Stepan Maselsky.

Ο Maselsky, ο οποίος βρίσκεται σε περιοχή που ελέγχεται από την Ουκρανία στα περίχωρα του Ίζιουμ, τονίζει ότι η επαφή με τους αμάχους ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να εισέλθουν ή να φύγουν από την περιοχή.

"Έχουμε ανεπιβεβαίωτες αναφορές για βίαιες απελάσεις αμάχων στη Ρωσία - οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη", τονίζει.

ΟΗΕ: Ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες από την Ουκρανία

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως 5 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα την 24η Φεβρουαρίου.

Από την Ουγγαρία, όπου έχουν καταφύγει σχεδόν μισό εκατομμύριο Ουκρανοί, η αναπληρώτρια Ύπατη Αρμοστής, η Κέλι Κλέμεντς, παρότρυνε το Συμβούλιο Ασφαλείας να "παραμερίσει" τους διχασμούς και να βρει τρόπο να τερματιστεί αυτός ο "φρικιαστικός και παράλογος πόλεμος".

"Κάθε άνθρωπος από τα εκατομμύρια που εκτοπίστηκαν αναγκάστηκε να πάρει αποφάσεις που σου ραγίζουν την καρδιά", πρόσθεσε η κυρία Κλέμεντς απευθυνόμενη στους πρεσβευτές των 15 κρατών-μελών του ΣΑ.

Πέρα από τους πρόσφυγες, μέσα στην Ουκρανία υπάρχουν κάπου 7 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι, τόνισε από την πλευρά του ο Αντόνιο Βιτορίνου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι αξιωματούχοι των δύο υπηρεσιών του UNHCR εκφράστηκαν κατά την έκτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ανθρωπιστική Κατάσταση στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Αρκετά κράτη μέλη επέμειναν στην ανάγκη να προσφερθεί περισσότερη υποστήριξη στους πρόσφυγες και να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη.

Ο ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Σερχίι Κίσλιτσια, παρών στη χθεσινή συνεδρίαση, επέκρινε το ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεχίζει να μεταχειρίζεται τη Ρωσία ως πλήρες κράτος μέλος του. "Συνάδελφοι, μου φαίνεται ότι αυτές οι συναντήσεις δεν θα αλλάξουν και πολλά", υποστήριξε.

Η Ρωσία είναι κράτος-μόνιμο μέλος του ΣΑ με δικαίωμα βέτο.

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η απευθείας επικοινωνία του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ με τον εθνικό εποπτικό φορέα (ΔΟΑΕ)

Οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) χθες Τρίτη πως αποκαταστάθηκε η απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στο μισοκατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ και του ουκρανικού ρυθμιστικού φορέα της ατομικής ενέργειας, γνωστοποίησε ο θεσμός του ΟΗΕ.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε την εξέλιξη "πολύ καλή είδηση", προσθέτοντας πως θα ηγηθεί ομάδας ειδικών του οργανισμού που θα επισκεφθεί το εργοστάσιο εντός του μήνα για να αποτιμήσει επιτόπου την κατάσταση.

Ο ρωσικός στρατός κυρίευσε την εγκατάσταση σχεδόν αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, πάντως οι δυνάμεις του αποχώρησαν την 31η Μαρτίου, θύμισε ο ΔΟΑΕ.