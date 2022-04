Ουκρανία: Οι υπερασπιστές της Μαριούπολης δηλώνουν ότι ζουν "τις τελευταίες ώρες" τους

"Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας", ανέφερε ουκρανός αξιωματικός υπό πολιορκία στη Μαριούπολη, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους "βγάλει" από εκεί με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook σήμερα.

"Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη από εμάς", ανέφερε ο διοικητής Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, που είναι οχυρωμένος στο τεράστιο συγκρότημα της σιδηρουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), τον τελευταίου θύλακα που απομένει στο λιμάνι στρατηγικής σημασίας αυτό.

"Απευθύνουμε έκκληση και εκλιπαρούμε όλους τους ηγέτες του κόσμου να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να προχωρήσουν σε διαδικασία για να μας βγάλουν από εδώ και να μας πάνε στο έδαφος κάποιας τρίτης χώρας".

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βολίνα ο ρωσικός στρατός έχει "το πλεονέκτημα στον αέρα, στο πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και στα άρματα μάχης".

"Υπερασπιζόμαστε μόνο ένα σημείο –το εργοστάσιο Αζοφστάλ–, όπου πέρα από τους στρατιωτικούς βρίσκονται επίσης άμαχοι που μετατράπηκαν σε θύματα αυτού του πολέμου", συνεχίζει.

Η Μόσχα κάλεσε ξανά τους τελευταίους αμυνόμενους στη Μαριούπολη να σταματήσουν την "παράλογη αντίσταση", υποσχόμενη ότι θα "σωθεί η ζωή" των μαχητών που είναι οχυρωμένοι στο συγκρότημα της Αζοφστάλ εάν παραδοθούν.

Στο Κίεβο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια του βραδινού του διαγγέλματος ότι η κατάσταση στη Μαριούπολη παραμένει "πολύ σοβαρή", "δύσκολη όσο μπορεί να είναι", κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό πως εμπόδισε όλες τις προσπάθειες να οργανωθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων.

Από την πλευρά του, ο ρώσος υποστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ ανέφερε ότι κανένας δεν χρησιμοποίησε τον ανθρωπιστικό διάδρομο που άνοιξε χθες και πρόσθεσε πως θα ανοίξει εκ νέου σήμερα το απόγευμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για υπονόμευση των προσπαθειών να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες ζώνες. Η Μόσχα κατηγόρησε επανειλημμένα τους αμυνόμενους στη Μαριούπολη πως χρησιμοποιούν άμαχους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί πλήττουν την ουκρανική πόλη Μικολάγιφ (νότια), σύμφωνα με τον δήμαρχό της.

Εκρήξεις στο Μικολάγιφ

"Εκρήξεις στη Μικολάγιφ ξανά", ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σιενκέβιτς μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο αιρετός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να καλυφθούν και να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε από την πλευρά του ότι σε τομείς της πόλης ξέσπασαν πυρκαγιές.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για το εύρος των υλικών ζημιών ως αυτό το στάδιο.

Φιλορώσοι αποσχιστές: Πήραμε την Κρεμίμνα

Φιλορώσοι αποσχιστές, που συνεργάζονται με τον ρωσικό κατοχικό στρατό, από την αυτοανακηρυγμένη "Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ" ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίμνα (ανατολικά).

Η Κρεμίμνα, στην περιφέρεια Λουχάνσκ της Ουκρανίας, βρίσκεται πλέον "πλήρως" υπό τον έλεγχο μονάδων της "Λαϊκής Δημοκρατίας", ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο Ουκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίμνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουγκάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), η προέλαση στην Κρεμίμνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε "σημαντική πρόοδο" το προηγούμενο 24ωρο.

ΟΗΕ: Ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες από την Ουκρανία

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως 5 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα την 24η Φεβρουαρίου.

Από την Ουγγαρία, όπου έχουν καταφύγει σχεδόν μισό εκατομμύριο Ουκρανοί, η αναπληρώτρια Ύπατη Αρμοστής, η Κέλι Κλέμεντς, παρότρυνε το Συμβούλιο Ασφαλείας να "παραμερίσει" τους διχασμούς και να βρει τρόπο να τερματιστεί αυτός ο "φρικιαστικός και παράλογος πόλεμος".

"Κάθε άνθρωπος από τα εκατομμύρια που εκτοπίστηκαν αναγκάστηκε να πάρει αποφάσεις που σου ραγίζουν την καρδιά", πρόσθεσε η κυρία Κλέμεντς απευθυνόμενη στους πρεσβευτές των 15 κρατών-μελών του ΣΑ.

Πέρα από τους πρόσφυγες, μέσα στην Ουκρανία υπάρχουν κάπου 7 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι, τόνισε από την πλευρά του ο Αντόνιο Βιτορίνου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι αξιωματούχοι των δύο υπηρεσιών του UNHCR εκφράστηκαν κατά την έκτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ανθρωπιστική Κατάσταση στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Αρκετά κράτη μέλη επέμειναν στην ανάγκη να προσφερθεί περισσότερη υποστήριξη στους πρόσφυγες και να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη.

Ο ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Σερχίι Κίσλιτσια, παρών στη χθεσινή συνεδρίαση, επέκρινε το ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεχίζει να μεταχειρίζεται τη Ρωσία ως πλήρες κράτος μέλος του. "Συνάδελφοι, μου φαίνεται ότι αυτές οι συναντήσεις δεν θα αλλάξουν και πολλά", υποστήριξε.

Η Ρωσία είναι κράτος-μόνιμο μέλος του ΣΑ με δικαίωμα βέτο.

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η απευθείας επικοινωνία του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ με τον εθνικό εποπτικό φορέα (ΔΟΑΕ)

Οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) χθες Τρίτη πως αποκαταστάθηκε η απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στο μισοκατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ και του ουκρανικού ρυθμιστικού φορέα της ατομικής ενέργειας, γνωστοποίησε ο θεσμός του ΟΗΕ.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε την εξέλιξη "πολύ καλή είδηση", προσθέτοντας πως θα ηγηθεί ομάδας ειδικών του οργανισμού που θα επισκεφθεί το εργοστάσιο εντός του μήνα για να αποτιμήσει επιτόπου την κατάσταση.

Ο ρωσικός στρατός κυρίευσε την εγκατάσταση σχεδόν αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, πάντως οι δυνάμεις του αποχώρησαν την 31η Μαρτίου, θύμισε ο ΔΟΑΕ.