Στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ δίνεται η τελική μάχη για το μέλλον της Μαριούπολης - Νέο τελεσίγραφο Ρωσίας

Στο πιο σημαίνον πεδίο μάχης έχει μετατραπεί το εργοστάσιο Αζοφστάλ, καθώς η ουκρανική αντίσταση προσπαθεί να κρατήσει "με νύχια και με δόντια" το τελευταίο σημείο που έχει απομείνει στη Μαριούπολη.

Η Ρωσία πλήττει το αχανές χαλυβουργείο Αζοφστάλ, έναν από τους τελευταίους θύλακες αντίστασης στη Μαριούπολη, με βόμβες καταστροφής καταφυγίων (bunker-buster), σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ. "Ο κόσμος παρακολουθεί τις δολοφονίες παιδιών στο διαδίκτυο και παραμένει σιωπηλός" έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας απηύθυνε νέο κάλεσμα στους ουκρανούς στρατιώτες που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal της Μαριούπολης να καταθέσουν αύριο Τετάρτη τα όπλα τους. Υπογραμμίζει πως ούτε ένας ουκρανός στρατιώτης δεν είχε αποδεχθεί την προηγούμενη πρόταση για παράδοση οπλισμού σήμερα. Τα ρωσικά στρατεύματα θα τηρήσουν κατάπαυση του πυρός στην περιοχή γύρω από το Azovstal ενόσω η πρόταση θα βρίσκεται σε ισχύ, αρχής γενομένης από τις 2 το μεσημέρι της 20ης Απριλίου, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Η Μαριούπολη μπορεί να πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων μέσα σε μερικές ημέρες, εκτίμησε σήμερα ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι τα δεινά της πόλης μπορεί να είναι χειρότερα από αυτά που βίωσε η Μπούτσα, όπου οι Ρώσοι κατηγορούνται για ωμότητες, τις οποίες διαψεύδει το Κρεμλίνο. "Τελικά, αναμένουμε όντως την πλήρη καταστροφή της πόλης και πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων στη Μαριούπολη", είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του "ευαίσθητου" θέματος για το οποίο μιλούσε. "Φοβάμαι ότι θα είναι χειρότερα από την Μπούτσα. Και μέχρι τις 9 Μαΐου ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι απελευθέρωσε τη Μαριούπολη… Για αυτό, υποθέτω ότι η Μαριούπολη θα είναι υπό τον έλεγχο τις επόμενες ημέρες" είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μιλώντας σε Αμερικανούς δημοσιογράφους.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται σε ουκρανικές θέσεις κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου μήκους 480 χλμ στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Ο σκοπός της νέας επίθεσης που πραγματοποιεί η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία είναι να καταλάβει τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, και να εγκαθιδρύσει μια χερσαία σύνδεση μεταξύ των εδαφών αυτών και της Κριμαίας, και να καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Την ίδια ώρα Ευρωπαϊκή Ένωση δια στόματος Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν και ΗΠΑ δια στόματος Τζο Μπάιντεν αποφάσισαν να χτυπήσουν τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν με νέο πακέτο κυρώσεων σε μία προσπάθεια να αυξήσουν περαιτέρω την πίεση.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Ζελένσκι ζήτησε να επεκταθεί ο στρατιωτικός νόμος που έχει κηρυχθεί στη χώρα, για ακόμα 30 μέρες.

Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι περίπου 10.000 - 20.000 μισθοφόροι της Βάγκνερ βρίσκονται στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος.

Μερικές από τις καλύτερες δυνάμεις της Ουκρανίας πολεμούν στα ανατολικά, αλλά είναι πολύ λιγότερες από τις ρωσικές. Η Ρωσία έχει έως και 76 τακτικές ομάδες στην Ουκρανία. Αυτές έχουν έως και 1.000 άτομα προσωπικό σε καθεμιά και επικεντρώνονται πολύ στα ανατολικά. Έχουν τεράστια ικανότητα πυροβολικού και αεροπορικής επίθεσης. Όπως γράφει το BBC η Ουκρανία λέει: "Κοιτάξτε, αν πρόκειται να έχουμε πιθανότητες να αποκρούσουμε αυτή τη μεγάλη επίθεση, χρειαζόμαστε βαρύ οπλισμό, πυραύλους Starstreak, αντιαρματικούς πυραύλους, μονάδες αεράμυνας". Η Μόσχα το γνωρίζει καλά αυτό και έχει αρχίσει να στοχεύει διαδρομές ανεφοδιασμού από τις οποίες έρχεται μέρος αυτών των προμηθειών, από την Πολωνία, τη Σλοβακία και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Είναι πραγματικά ένας αγώνας αγώνα ενάντια στον χρόνο για να ανεφοδιαστεί ο πολιορκημένος ουκρανικός στρατός εγκαίρως για να αποκρούσει αυτήν την επίθεση. Αυτό θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, και ακόμα κι αν νικήσουν τη Ρωσία σε αυτή τη φάση, δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα οι Ουκρανοί, γιατί τίποτα δεν δείχνει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα συνεχίσει, σύμφωνα με το BBC.

Ρωσικές δυνάμεις: Για αρκετές εβδομάδες, η Μόσχα συγκεντρώνει ενισχύσεις -νέες μονάδες και ανασυνταχθείσες από αυτές από τη βορειοανατολική Ουκρανία- στην περιοχή του Ντονμπάς, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW). Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ρωσία έχει τώρα 76 ομάδες μάχης στα ανατολικά, έχοντας προσθέσει 11 στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Συνήθως περιλαμβάνουν 700 έως 900 στρατιώτες συν στρατιωτικό εξοπλισμό. Ένας άλλος τρόπος να ειπωθεί αυτό είναι λέγοντας ότι υπάρχουν περίπου 70.000 Ρώσοι στρατιώτες στο Ντονμπάς, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ουκρανίας. Ο Ρώσος εμπειρογνώμονας για την πολιτική ασφαλείας δρ Σνέτκοφ επισημαίνει ότι πιστεύεται ότι υπάρχουν άλλες 22 ομάδες μάχης γύρω από τη Μαριούπολη. Εάν αυτή η βασική πόλη πέσει, θα επιτρέψει σε αυτές τις δυνάμεις να κινηθούν βόρεια και να συμμετάσχουν στη μάχη στο Ντονμπάς, κάτι που θα μπορούσε να είναι σημαντικό αλλά ίσως όχι αποφασιστικό, λέει ο Σνέτκοφ.

Ουκρανικές δυνάμεις: Ενώ όμως έχουμε εκτιμήσεις για τον αριθμό των ρωσικών δυνάμεων από δυτικές υπηρεσίες, από την Ουκρανία και την ίδια τη Ρωσία, έχουμε ακούσει πολύ λιγότερα για το μέγεθος των ουκρανικών δυνάμεων και τις απώλειες, λέει ο Σνέτκοφ. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η Ουκρανία δεν θέλει να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση που θα μπορούσε να είναι επωφελείς για τον εχθρό της, και η Δύση φαίνεται να ακολουθεί μια άρρητη συμφωνία για να σιωπήσει επ' αυτού, λέει. Στην αρχή του πολέμου η Ουκρανία είχε 10 ταξιαρχίες στα ανατολικά της χώρας, που θεωρούνταν ως οι καλύτερα εξοπλισμένοι και καλύτερα εκπαιδευμένοι στρατιώτες που διαθέτει η χώρα.

Στρατιωτικός εξοπλισμός: Οι Ουκρανοί έχουν το ανθρώπινο δυναμικό αλλά στερούνται στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επαρκή στρατιωτικό εξοπλισμό αλλά δεν διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό, λέει ο Σνέτκοφ, δεδομένης της παραδοσιακής άποψης ότι οι επιτιθέμενες δυνάμεις χρειάζονται συντριπτικό αριθμό σε σύγκριση με τον αμυνόμενο. Οι μάχες στα ανατολικά είναι πιθανό να διαφέρουν από προηγούμενες μάχες γύρω από το Κίεβο, που μοιάζουν περισσότερο με τις συμβατικές μάχες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με χαρακώματα και βαρύ εξοπλισμό όπως τανκς, λέει ο Σνέτκοφ. Οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να κερδίσουν έδαφος με μεγάλη συγκέντρωση πυροβολικού και αριθμού, αλλά μια δραματική επιτυχία είναι απίθανη, σύμφωνα με το ISW.

Χάρκοβο: Σφοδρός βομβαρδισμός του χωριού Σαλτίβκα έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον τρεις ώρες. Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και 16 τραυματίσθηκαν, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινεχούμποφ, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης στο Χάρκοβο ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε επιτυχώς ένα ρωσικό μαχητικό στο χωριό Μπαλακλίγια.

Λουγκάνσκ: Ρωσικές δυνάμεις πυροβολικού βρίσκονται ήδη στο Ζαρίχνε όπου επιτίθενται. Ταυτόχρονα, λίγο πιο ανατολικά, ο ουκρανικός στρατός απώθησε ρωσικές επιθέσεις στις πόλεις Ποπάσνα και Ρουμπίζνε. Μεγάλο πλήγμα για τον άμαχο πληθυσμός είναι και το γεγονός ότι έχει κοπεί το ρεύμα στο Λουγκάνσκ, ως αποτέλεσμα βομβαρδισμού.

Κρεμίνα: Τα ρωσικά "όρκ" ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Κρεμίννα της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε ο Σέρχι Χαϊντάι, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Λουχάνσκ σε ενημέρωση την Τρίτη. "Η Κρεμίννα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των "ορκ". Μπήκαν στην πόλη", είπε ο Χαϊντάι. Ο Χαϊντάι πρόσθεσε ότι τα στρατεύματα αποσύρθηκαν από την πόλη και πήραν νέες θέσεις.

Ντονέτσκ: Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει ανελέητα τις πόλεις Μαριίνκα, Αβντιίβκα και το Οχερέτινε στην περιοχή του Ντονμπάς από χτες το βράδυ.

Μαριούπολη: Αφού έχουν υπομείνει μια βάναυση επίθεση για περισσότερο από ένα μήνα, οι Ουκρανοί μαχητές στην πολιορκημένη νοτιοανατολική πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης απέρριψαν το ρωσικό τελεσίγραφο.

