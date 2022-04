Έληξε το τελεσίγραφο για παράδοση της Μαριούπολης - Τα ρωσικά "όρκ" κατέλαβαν την Κρεμίννα, λέει το Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:00

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αναμενόμενη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται σε ουκρανικές θέσεις κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου μήκους 300 μιλίων (480 χλμ) στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Η Ουκρανία λέει ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο της Κρεμίνας, στην περιοχή Λουγκάνσκ από χτες. Παράλληλα η Ρωσία λέει ότι έπληξε περισσότερους από 1.000 στόχους στο Ντονμπάς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο σκοπός της νέας επίθεσης που πραγματοποιεί η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία είναι να καταλάβει τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, και να εγκαθιδρύσει μια χερσαία σύνδεση μεταξύ των εδαφών αυτών και της Κριμαίας, και να καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία κάλεσε τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), αν θέλουν να ζήσουν. Μάλιστα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ανθρωπιστικό διάδρομο για την απόσυρση από το Azovstal των Ουκρανών στρατιωτών που επιθυμούν να καταθέσουν οικειοθελώς τα όπλα στις 14.00 ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδος). "Μην προκαλείτε την μοίρα σας, πάρτε τη μόνη σωστή απόφαση, αυτή της διακοπής των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κατάθεσης των όπλων", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. "Απευθυνόμαστε σε όλους τους στρατιώτες του ουκρανικού στρατού και σε ξένους μισθοφόρους: σας περιμένει μια άσχημη μοίρα λόγω του κυνισμού των αρχών του Κιέβου", πρόσθεσε.

Στο μεγάλο μέτωπο του πολέμου, στη Μαριούπολη, μαχητές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία φέρεται να προσπαθούν να εισβάλουν σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα στη Μαριούπολη όπου λέγεται ότι βρίσκονται κρυμμένα ουκρανικά στρατεύματα, μαζί με πολίτες. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν με όλμους και ρουκέτες το εργοστάσιο Azovstal στη Μαριούπολη, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις και οι άμαχοι παραμένουν περικυκλωμένοι. Ο Πέτρο Αντριουσένκο, σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης, δήλωσε σε δήλωση ότι οι ρωσικές δυνάμεις "δεν χτυπούν μόνο το Azovstal με βόμβες, αλλά και με πυροβολικό και τανκ, συνεχίζοντας τις χαοτικές επιθέσεις τους στην κατοικημένη περιοχή της Αριστερής Όχθης (Livoberezhnyi) κατά μήκος της γραμμής από τη λεωφόρο Meotidy".

Πιο βόρεια οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν μερικές επιτυχημένες αντεπιθέσεις νότια του Χάρκοβο, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Μερικές από τις καλύτερες δυνάμεις της Ουκρανίας πολεμούν στα ανατολικά, αλλά είναι πολύ λιγότερες από τις ρωσικές. Η Ρωσία έχει έως και 76 τακτικές ομάδες στην Ουκρανία. Αυτές έχουν έως και 1.000 άτομα προσωπικό σε καθεμιά και επικεντρώνονται πολύ στα ανατολικά. Έχουν τεράστια ικανότητα πυροβολικού και αεροπορικής επίθεσης. Όπως γράφει το BBC η Ουκρανία λέει: "Κοιτάξτε, αν πρόκειται να έχουμε πιθανότητες να αποκρούσουμε αυτή τη μεγάλη επίθεση, χρειαζόμαστε βαρύ οπλισμό, πυραύλους Starstreak, αντιαρματικούς πυραύλους, μονάδες αεράμυνας". Η Μόσχα το γνωρίζει καλά αυτό και έχει αρχίσει να στοχεύει διαδρομές ανεφοδιασμού από τις οποίες έρχεται μέρος αυτών των προμηθειών, από την Πολωνία, τη Σλοβακία και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Είναι πραγματικά ένας αγώνας αγώνα ενάντια στον χρόνο για να ανεφοδιαστεί ο πολιορκημένος ουκρανικός στρατός εγκαίρως για να αποκρούσει αυτήν την επίθεση. Αυτό θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, και ακόμα κι αν νικήσουν τη Ρωσία σε αυτή τη φάση, δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα οι Ουκρανοί, γιατί τίποτα δεν δείχνει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα συνεχίσει, σύμφωνα με το BBC.

Ρωσικές δυνάμεις: Για αρκετές εβδομάδες, η Μόσχα συγκεντρώνει ενισχύσεις -νέες μονάδες και ανασυνταχθείσες από αυτές από τη βορειοανατολική Ουκρανία- στην περιοχή του Ντονμπάς, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW). Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ρωσία έχει τώρα 76 ομάδες μάχης στα ανατολικά, έχοντας προσθέσει 11 στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Συνήθως περιλαμβάνουν 700 έως 900 στρατιώτες συν στρατιωτικό εξοπλισμό. Ένας άλλος τρόπος να ειπωθεί αυτό είναι λέγοντας ότι υπάρχουν περίπου 70.000 Ρώσοι στρατιώτες στο Ντονμπάς, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ουκρανίας. Ο Ρώσος εμπειρογνώμονας για την πολιτική ασφαλείας δρ Σνέτκοφ επισημαίνει ότι πιστεύεται ότι υπάρχουν άλλες 22 ομάδες μάχης γύρω από τη Μαριούπολη. Εάν αυτή η βασική πόλη πέσει, θα επιτρέψει σε αυτές τις δυνάμεις να κινηθούν βόρεια και να συμμετάσχουν στη μάχη στο Ντονμπάς, κάτι που θα μπορούσε να είναι σημαντικό αλλά ίσως όχι αποφασιστικό, λέει ο Σνέτκοφ.

Ουκρανικές δυνάμεις: Ενώ όμως έχουμε εκτιμήσεις για τον αριθμό των ρωσικών δυνάμεων από δυτικές υπηρεσίες, από την Ουκρανία και την ίδια τη Ρωσία, έχουμε ακούσει πολύ λιγότερα για το μέγεθος των ουκρανικών δυνάμεων και τις απώλειες, λέει ο Σνέτκοφ. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η Ουκρανία δεν θέλει να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση που θα μπορούσε να είναι επωφελείς για τον εχθρό της, και η Δύση φαίνεται να ακολουθεί μια άρρητη συμφωνία για να σιωπήσει επ' αυτού, λέει. Στην αρχή του πολέμου η Ουκρανία είχε 10 ταξιαρχίες στα ανατολικά της χώρας, που θεωρούνταν ως οι καλύτερα εξοπλισμένοι και καλύτερα εκπαιδευμένοι στρατιώτες που διαθέτει η χώρα.

Στρατιωτικός εξοπλισμός: Οι Ουκρανοί έχουν το ανθρώπινο δυναμικό αλλά στερούνται στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επαρκή στρατιωτικό εξοπλισμό αλλά δεν διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό, λέει ο Σνέτκοφ, δεδομένης της παραδοσιακής άποψης ότι οι επιτιθέμενες δυνάμεις χρειάζονται συντριπτικό αριθμό σε σύγκριση με τον αμυνόμενο. Οι μάχες στα ανατολικά είναι πιθανό να διαφέρουν από προηγούμενες μάχες γύρω από το Κίεβο, που μοιάζουν περισσότερο με τις συμβατικές μάχες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με χαρακώματα και βαρύ εξοπλισμό όπως τανκς, λέει ο Σνέτκοφ. Οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να κερδίσουν έδαφος με μεγάλη συγκέντρωση πυροβολικού και αριθμού, αλλά μια δραματική επιτυχία είναι απίθανη, σύμφωνα με το ISW.

Χάρκοβο: Σφοδρός βομβαρδισμός του χωριού Σαλτίβκα έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον τρεις ώρες. Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και 16 τραυματίσθηκαν, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινεχούμποφ, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης στο Χάρκοβο ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε επιτυχώς ένα ρωσικό μαχητικό στο χωριό Μπαλακλίγια.

Λουγκάνσκ: Ρωσικές δυνάμεις πυροβολικού βρίσκονται ήδη στο Ζαρίχνε όπου επιτίθενται. Ταυτόχρονα, λίγο πιο ανατολικά, ο ουκρανικός στρατός απώθησε ρωσικές επιθέσεις στις πόλεις Ποπάσνα και Ρουμπίζνε. Μεγάλο πλήγμα για τον άμαχο πληθυσμός είναι και το γεγονός ότι έχει κοπεί το ρεύμα στο Λουγκάνσκ, ως αποτέλεσμα βομβαρδισμού.

Κρεμίνα: Τα ρωσικά "όρκ" ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Κρεμίννα της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε ο Σέρχι Χαϊντάι, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Λουχάνσκ σε ενημέρωση την Τρίτη. "Η Κρεμίννα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των "ορκ". Μπήκαν στην πόλη", είπε ο Χαϊντάι. Ο Χαϊντάι πρόσθεσε ότι τα στρατεύματα αποσύρθηκαν από την πόλη και πήραν νέες θέσεις.

Ντονέτσκ: Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει ανελέητα τις πόλεις Μαριίνκα, Αβντιίβκα και το Οχερέτινε στην περιοχή του Ντονμπάς από χτες το βράδυ.

#Donetsk region. Shooting from the "DPR" side. pic.twitter.com/wxPWZRXx5S

Μαριούπολη: Αφού έχουν υπομείνει μια βάναυση επίθεση για περισσότερο από ένα μήνα, οι Ουκρανοί μαχητές στην πολιορκημένη νοτιοανατολική πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης απέρριψαν το ρωσικό τελεσίγραφο για παράδοση την Τρίτη και ορκίστηκαν να συνεχίσουν να πολεμούν.

Drone footage overlooking Azovstal iron and steelworks plant from this morning shows a very battered Mariupol. Footage shows this area: 47.108208, 37.620648. Source: https://t.co/YrrsxLJAlP pic.twitter.com/4eDk51Q75p