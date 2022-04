Η Ολλανδία θα στείλει "βαρύτερο" στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία

Η Ολλανδία θα στείλει "βαρύτερο υλικό” στην Ουκρανία, "συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων”, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Ρούτε.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Rutte ανέφερε ότι ο ίδιος και η Ολλανδή υπουργός Άμυνας Κάλσα Ολονγκρεν εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, "καθώς η Ρωσία ξεκινά μια νέα επίθεση”.

"Μαζί με τους συμμάχους, εξετάζουμε την παράδοση πρόσθετου βαρύτερου εξοπλισμού", έγραψε ο Ρούτε στην ανάρτησή του.

📞: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. 🇳🇱 will be sending heavier materiel to 🇺🇦, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του έγραψε επίσης στο Twitter, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ότι ενημέρωσε τον Ρούτε "για την επιδείνωση της κατάστασης στο Ντονμπάς" και ότι είναι "ευγνώμων" για την υποστήριξη.

"Όταν αποκατασταθεί η ειρήνη, θα οικοδομήσουμε τις σχέσεις Ουκρανίας - Ολλανδίας σε νέες βάσεις από κοινού στην ΕΕ!", έγραψε ο Ζελένσκι.

Continued dialogue with 🇳🇱 PM Mark Rutte @MinPres. Informed about the aggravation of the situation in Donbas. Ukrainians are doing everything to stop the aggressor. Grateful for supporting 🇺🇦. When peace is restored we'll build 🇺🇦-🇳🇱 relations of a new quality together in the EU!