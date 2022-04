Άγαλμα του Λένιν επιστρέφει στο Χένιτσεσκ, στην υπό ρωσική κατοχή πόλη κοντά στην Κριμαία

Ένα άγαλμα του πρώην σοβιετικού ηγέτη Βλαντίμιρ Λένιν έχει ανεγερθεί στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Χένιτσεσκ της Ουκρανίας, όπως δείχνουν φωτογραφίες που αναρτήθηκαν τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδόν επτά χρόνια μετά την αφαίρεση ενός αγάλματος στο πλαίσιο των προσπαθειών "αποκομμουνισμού", όπως μετέδωσε το CNN.

Η πόλη Χένιτσεσκ βρίσκεται στην Αζοφική Θάλασσα στην επαρχία Χερσώνα, ακριβώς βόρεια των συνόρων με την Κριμαία.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά, δείχνουν το νέο άγαλμα του Λένιν μπροστά από το κτίριο του περιφερειακού συμβουλίου. Στην οροφή του κτιρίου διακρίνεται μια ρωσική σημαία.

The Russian occupiers have restored a Lenin monument in Henichesk, near Kherson.



Ukraine dismantled it in 2015 but the Russians are trying to force Ukrainians to love Lenin, Stalin and the rest of their historical oppressors. pic.twitter.com/aPhPCGTjLW