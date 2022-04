Ουκρανία: Αιχμάλωτος ηγέτης της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ζητά από τον Πούτιν να τον ανταλλάξει με τους Ουκρανούς της Μαριούπολης

Βίντεο το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας απεικονίζει τον εκ των ηγετών της φιλορωσικής αντιπολίτευσης της Ουκρανίας, Βίκτορ Μεντβεντσούκ, να ζητεί από τον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή του ιδίου με τους Ουκρανούς υπερασπιστές της Μαριούπολης, στρατιώτες και αμάχους.

Ο Μεντβεντσούκ, ολιγάρχης της Ουκρανίας και εκ των ιδρυτών της "Πλατφόρμας Αντιπολίτευσης - Για τη Ζωή", του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου κόμματος στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας, που θεωρείται βασικός πόλος των φιλορωσικών πολιτικών δυνάμεων της χώρας, είχε τεθεί υπό κατ' οίκον περιορισμό στις αρχές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς είχε διαρρεύσει ότι ο Πούτιν τον προόριζε για επικεφαλής καθεστώτος - "μαριονέτας" το οποίο θα εγκαθίδρυε μετά την κατάληψη της Ουκρανίας.

Από το 2012, ο ολιγάρχης ήταν επικεφαλής και της ΜΚΟ "Ουκρανική Επιλογή", η οποία προπαγάνδιζε υπέρ της απόρριψης των σχέσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας σε ενδυνάμωση των σχέσεων με τη Ρωσία και την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, της οποίας ηγείται η Μόσχα.

Στη συνέχεια, δραπέτευσε, αλλά προ ημερών συνελήφθη και πάλι και κρατείται από τις ουκρανικές αρχές, που τον θεωρούν προδότη της πατρίδας του και είναι πρόθυμες να τον στείλουν στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για απελευθέρωση Ουκρανών στρατιωτών.

Le SBU a enregistré et publié une vidéo de l'appel de Viktor Medvedchuk à Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky.



Le politicien arrêté demande de l'échanger contre des militaires ukrainiens et des habitants de Mariupol. pic.twitter.com/7k3l8bwk2O