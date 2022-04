Συνομιλία Ζελένσκι με τη διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε συνομιλία με την διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα με θέμα την διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας και τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμησή της μετά τον πόλεμο.

"Εχουμε σαφή σχέδια τώρα, καθώς και ένα όραμα για τις προοπτικές. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία ανάμεσα στο ΔΝΤ και την Ουκρανία θα συνεχίσει να είναι εποικοδομητική", έγραψε στο Twitter o Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Discussed with IMF Managing Director @KGeorgieva the issue of ensuring Ukraine's financial stability & preparations for post-war reconstruction. We have clear plans for now, as well as a vision of prospects. I’m sure cooperation between the IMF & 🇺🇦 will continue to be fruitful.