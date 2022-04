Ουκρανία: Ένας στους πέντε κατοίκους της πόλης Μπούτσα έχει σκοτωθεί, λέει ο δήμαρχός της

Περισσότεροι από 400 είναι οι νεκροί που θρηνεί η πόλη Μπούτσα στα περίχωρα του Κιέβου. Είναι η πόλη όπου εντοπίστηκαν ομαδικοί τάφοι και πτώματα στους δρόμους μετά την αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών.

Οι αποκαλύψεις αυτές συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή γνώμη κι αποτέλεσαν ένα σημείο καμπής στην προσπάθεια τεκμηρίωσης εγκλημάτων πολέμου τα οποία οι Ουκρανοί εξ αρχήςκαταγγέλλουν ότι διαπράττονται στη χώρα τους από τους εισβολείς.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο δήμαρχος της πόλης, Ανατόλι Φεντόρουκ, έχουν ήδη εντοπιστεί 403 πτώματα, ενώ αγνοούνται πολλοί ακόμη.

#Bucha Mayor Anatoly Fedoruk said that as of April 12, the bodies of 403 dead civilians were found in the city



According to Fedoruk, today they began to dig up the second mass grave in Bucha, with the bodies of 56 people. pic.twitter.com/MMYb6PdReT