Ουκρανία: Δορυφορική φωτογραφία δείχνει τη στιγμή που φλέγεται το ρωσικό πλοίο Μόσκβα

Νέα στοιχεία για το θρίλερ με την τύχη του πληρώματος και το τι συνέβη με την ναυαρχίδα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας έρχονται στη δημοσιότητα.

Εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel 1 δείχνουν το ρωσικό πλοίο να φλέγεται, αμέσως μετά την έκρηξη που κατά το Κίεβο προκλήθηκε από βομβαρδισμότων Ουκρανών ενώ κατά την ρωσική εκδοχή από ατύχημα σε πυρομαχικά.

Αξιωματούχοι από το Κίεβο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 510 Ρώσου ναύτες, μαζί με τον καπετάνιο του ρωσικού πλοίου, Άντον Κούρπιν δεν μπορούν παρά να είναι νεκροί.

***BREAKING*** We pinpointed the location of Moskva using radar satellite imagery from April 13 after she was hit. You can see the rescue efforts #OSINT https://t.co/tDVzYYzfpj

Οι δορυφορικές εικόνες από το ραντάρ της βόρειας Μαύρης Θάλασσας, στις 13 Απριλίου, φαίνεται να εντοπίζουν το πολεμικό πλοίο "Μόσκβα", το οποίο η Ουκρανία υποστήριξε ότι χτυπήθηκε από δύο πυραύλους κρουζ Neptune, που εκτοξεύτηκαν από σιλό κοντά στο λιμάνι της Οδησσού.

Άλλα σκάφη φαίνονται επίσης να βρίσκονται, πιθανότατα είναι τα πλοία διάσωσης, σύμφωνα με το Naval News.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι κανείς δεν κατάφερε να διασωθεί και ότι μεταξύ των νεκρών είναι ο κυβερνήτης του πλοίου, Άντον Κουπρίν.

"Είδαμε ότι άλλα πλοία προσπάθησαν να το βοηθήσουν, αλλά ακόμη και οι δυνάμεις της φύσης ήταν στο πλευρό της Ουκρανίας, επειδή η καταιγίδα κατέστησε αδύνατη τόσο την επιχείρηση διάσωσης όσο και την εκκένωση του πληρώματος", δήλωσε η Ναταλία Γκουμενιούκ, εκπρόσωπος των νότιων στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για Παρασκευή.

The commander of cruiser "Moskva", Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.



Captain Anton Kuprin gave the order to bombard #Snake Island on the first day of the war. pic.twitter.com/Fu9nJGvL08