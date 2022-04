Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Κίεβο, Χάρκοβο, Πολτάβα - Ρωσία: "Ελέγχουμε όλο τον αστικό ιστό της Μαριούπολης"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21:17

Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το Λβιβ και ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο και το Χάρκοβο σήμερα, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να απειλεί ότι θα εξαπολύσει και άλλες επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε ουκρανικές πόλεις μετά τη βύθιση της ναυαρχίδας του Στόλου της στη Μαύρης Θάλασσας.

Στην πολιορκημένη Μαριούπολη, θέατρο των πιο σφοδρών μαχών και της χειρότερης ανθρωπιστικής καταστροφής του πολέμου, ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν ελπίζοντας ότι θα αντισταθμίσουν την αποτυχία τους να καταλάβουν το Κίεβο, επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο.

Μετά τις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος, το ρωσικό Υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι "έχει εκκαθαρίσει το σύνολο της αστικής ζώνης της Μαριούπολης από τις ουκρανικές δυνάμεις" και ότι μόνο λίγοι μαχητές παραμένουν στην μεταλλουργική μονάδα Azovstal, θέατρο επαναλαμβανόμενων συγκρούσεων.

"Η μόνη ευκαιρία να σώσουν τις ζωές του είναι να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην ανάρτησή του το ρωσικό υπουργείο Αμυνας αναφέρει ότι μέχρι τις 16 Απριλίου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν χάσει στην επί εβδομάδες πολιορκούμενη ουκρανική πόλη περισσότερα από 4.000 μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση του Κιέβου στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείο Αμυνας, στην οποία αναφέρεται επίσης ότι 1.464 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν παραδοθεί στην Μαριούπολη μέχρι στιγμής.

Η Μόσχα δήλωσε πως τα αεροσκάφη της έπληξαν ένα εργοστάσιο επισκευής αρμάτων μάχης στην πρωτεύουσα, όπου ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης και καπνός ήταν ορατός στον νοτιοανατολικό τομέα Νταρμίτσκιι.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε πως ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από τη Λευκορωσία εκτόξευσαν επίσης πυραύλους στην περιοχή του Λβιβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπου τέσσερις πύραυλοι Κρουζ καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Στη Μαριούπολη, δημοσιογράφοι του Reuters σε τμήματα της πόλης που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο έφθασαν στη χαλυβουργία Illych, την οποία η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε χθες, Παρασκευή, ένα από τα δύο τεράστια μεταλλουργικά εργοστάσια όπου οι υπερασπιστές της πόλης αντιστέκονται σε υπόγεια τούνελ και μπούνκερ.

Το εργοστάσιο έχει μετατραπεί σε έναν σιωπηλό σωρό ερειπίων από σίδερα και τσιμέντο, χωρίς να φαίνεται κανένα σημάδι υπερασπιστών. Έξω από το εργοστάσιο, τουλάχιστον έξι πτώματα αμάχων κείτονται διασκορπισμένα στους γύρω δρόμους, περιλαμβανομένης μιας γυναίκας με ροζ πουλόβερ και λευκά παπούτσια.

Από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν αρκετοί, σύμφωνα με τον Βιτάλι Κλίτσκο. Ο δήμαρχος του Κιέβου πρόσθεσε ότι οι γιατροί έδιναν μάχη για τη ζωή όσων είχαν τραυματιστεί. "Το Κίεβο ήταν και παραμένει στόχος του επιτιθέμενου", είπε.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 18 τραυματίστηκαν όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε μια από τις κεντρικές συνοικίες της βορειοανατολικής περιοχής του Χαρκόβου, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής σε δήλωσή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ένα άτομο σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς στην ανατολική περιοχή του Λουγκάνσκ, ανέφερε ο κυβερνήτης Σεργκέι Γκαϊντάι σε διαδικτυακή ανάρτηση.

Ένας αγωγός φυσικού αερίου υπέστη ζημιές σε Lysychansk και το Sievierodonetsk, το οποίο έμεινε χωρίς φυσικό αέριο και νερό, ανέφερε ο Γκαϊντάι σε ανάρτησή του στο Telegram.

"Εκκενώστε, όσο είναι ακόμη δυνατόν", ανέφερε ο Γκαϊντάι σε επόμενη ανάρτηση, προσθέτοντας ότι λεωφορεία ήταν έτοιμα για όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε σε μια νυχτερινή επίθεση σε ένα μικρό χωριό κοντά στην Πολτάβα, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ντμίτρο Λούνιν.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι για σήμερα είχαν συμφωνηθεί εννέα ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την εκκένωση αμάχων, μεταξύ άλλων και από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης με ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Η Βερεστσούκ ανέφερε σε δήλωσή της ότι πέντε από τους εννέα διαδρόμους εκκένωσης αφορούν το Λουγκάνσκ, η οποία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Παράλληλα, οι εκτεταμένες ζημιές στους δρόμους στις πληγείσες από τις συγκρούσεις περιοχές, καθώς και η τοποθέτηση ναρκών, "αποτελούν σημαντική πρόκληση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας" σε περιοχές όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί, ανέφερε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή του ενημέρωση για τον πόλεμο.

Ως παράδειγμα, η καταστροφή των διαβάσεων ποταμών στο Τσερνίχιβ και γύρω από αυτό έχει αφήσει μόνο μία πεζογέφυρα στον ποταμό Ντέσνα. Πριν από τον πόλεμο η συγκεκριμένη πόλη είχε περίπου 285.000 κατοίκους.

