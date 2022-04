Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε στρατιωτικό εργοστάσιο στο Κίεβο - Εκρήξεις και στο Λβιβ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11:20

Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, καθώς και στη δυτική πόλη Λβιβ, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν νωρίς σήμερα το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας.

Διασώστες και γιατροί εργάζονται στο σημείο της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το Σάββατο στα περίχωρα του Κιέβου, ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, σε διαδικτυακή ανάρτηση.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη συνοικία Darnytskyi του Κιέβου, ανέφερε ο Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Πρόκειται για τη νοτιοανατολική συνοικία του Κιέβου, στην αριστερή όχθη του ποταμού Ντνίπρο. Ο Κλίτσκο πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες για τους τραυματίες επιβεβαιώνονται.

Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Ένα άτομο σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς στην ανατολική περιοχή του Λουγκάνσκ, ανέφερε ο κυβερνήτης Σεργκέι Γκαϊντάι σε διαδικτυακή ανάρτηση.

Ένας αγωγός φυσικού αερίου υπέστη ζημιές σε Lysychansk και το Sievierodonetsk, το οποίο έμεινε χωρίς φυσικό αέριο και νερό, ανέφερε ο Γκαϊντάι σε ανάρτησή του στο Telegram.

"Εκκενώστε, όσο είναι ακόμη δυνατόν", ανέφερε ο Γκαϊντάι σε επόμενη ανάρτηση, προσθέτοντας ότι λεωφορεία ήταν έτοιμα για όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε σε μια νυχτερινή επίθεση σε ένα μικρό χωριό κοντά στην Πολτάβα, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ντμίτρο Λούνιν σε ανάρτηση στο Telegram.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι για σήμερα είχαν συμφωνηθεί εννέα ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την εκκένωση αμάχων, μεταξύ άλλων και από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης με ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Η Βερεστσούκ ανέφερε σε δήλωσή της ότι πέντε από τους εννέα διαδρόμους εκκένωσης αφορούν το Λουγκάνσκ, η οποία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Παράλληλα, οι εκτεταμένες ζημιές στους δρόμους στις πληγείσες από τις συγκρούσεις περιοχές, καθώς και η τοποθέτηση ναρκών, "αποτελούν σημαντική πρόκληση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας" σε περιοχές όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί, ανέφερε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή του ενημέρωση για τον πόλεμο.

Ως παράδειγμα, η καταστροφή των διαβάσεων ποταμών στο Τσερνίχιβ και γύρω από αυτό έχει αφήσει μόνο μία πεζογέφυρα στον ποταμό Ντέσνα. Πριν από τον πόλεμο η συγκεκριμένη πόλη είχε περίπου 285.000 κατοίκους.

