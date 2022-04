Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: "Η Ουκρανία είναι τόπος εγκλημάτων" - Έκκληση στη Ρωσία να συνεργαστεί στην έρευνα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21:31

"Η Ουκρανία είναι τόπος εγκλημάτων”, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Καν, μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στις ουκρανικές πόλεις Μπούτσα και Μποροντιάνκα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, όπου ανακαλύφθηκαν ομαδικοί τάφοι και δολοφονημένοι άμαχοι στις αρχές Απριλίου, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και την ανακατάληψή τους από τους Ουκρανούς.

"Η Ουκρανία είναι τόπος εγκλήματος. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι διαπράττονται εγκλήματα που άπτονται της δικαιοδοσίας του ΔΠΔ. Πρέπει να διαπεράσουμε την ‘ομίχλη του πολέμου’ για να φτάσουμε στην αλήθεια”, δήλωσε ο Καν μετά την επίσκεψη στην Μπούτσα την Τετάρτη, σύμφωνα με ανάρτηση από το ΔΠΔ στο Twitter.

📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: "#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa