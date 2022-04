Ο Ναβάλνι καλεί για εκστρατεία στα κοινωνικά δίκτυα κατά του "καθεστώτος παραφροσύνης του Πούτιν"

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι απηύθυνε έκκληση στις χώρες της Δύσης να συστήσουν ένα νέο μέτωπο "αλήθειας και ελεύθερης ενημέρωσης” κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο χαρακτηρίζει "εγκληματία πολέμου του Κρεμλίνου”.

Ο Ναβάλνι, που εκτίει ποινή φυλάκισης εννέα ετών στη Ρωσία μετά την καταδίκη του για απάτη τον προηγούμενο μήνα, μέσω σειράς αναρτήσεων στο Twitter δήλωσε ότι "η αλήθεια και η ελεύθερη πληροφόρηση πλήττουν το καθεστώς παραφροσύνης του Πούτιν το ίδιο σφόδρα με τους Javelins”, τους αντιαρματικούς πυραύλους που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις κατά των ρωσικών τεθωρακισμένων.

Πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο λέει ψέματα ότι ότι η κοινή γνώμη στη Ρωσία υποστηρίζει ευρέως τον πόλεμο, διερωτώμενος: "Για τι είδους κοινωνιολογία να μιλήσουμε όταν τόσο το ερώτημα ‘στηρίζετε τον πόλεμο στην Ουκρανία’ όσο και η απάντηση ‘όχι’ μπορούν να οδηγήσουν σε 15 χρόνια φυλάκιση για τον κοινωνιολόγο αλλά και των ερωτηθέντα;”.

Αναφέρθηκε μάλιστα στις υποθέσεις ποινικών διώξεων σε βάρος Ρώσων, λέγοντας μάλιστα ότι ένας άνδρας συνελήφθη στη Μόσχα επειδή στεκόταν στον δρόμο απλώς κρατώντας το βιβλίο "Πόλεμος και Ειρήνη” του Λέοντος Τολστόι.

Ο Ναβάλντι τόνισε ότι "η Ρωσία έχει κλείσει και έχει μπλοκάρει ΟΛΑ τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ακόμη κι αυτά που ήταν προσεκτικά, μέσα σε ενάμιση μήνα”. "Θα ήταν αυτό απαραίτητο εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε πράγματι αυτού του είδους τη στήριξη;”, διερωτήθηκε.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το "μαύρο” του Πούτιν στα ΜΜΕ "κάνει σιγά-σιγά τη δουλειά [του]”, καθώς οι περισσότεροι Ρώσοι "έχουν εντελώς στρεβλή άποψη για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία”.

Η Ναβάλνι κάλεσε δε να ξεκινήσει μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης της ρωσικής κοινής γνώμης για τα γεγονότα στην Ουκρανία, λέγοντας ότι "πάνω από το 85% των Ρώσων ενηλίκων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα @YouTube, @instagram, @WhatsApp, @Google και Facebook (@Meta) καθημερινά”.

"Χρειαζόμαστε διαφήμιση. Πολλή διαφήμιση. Μια τεράστια εθνική αντιπολεμική εκστρατεία θα ξεκινήσει με μια διαφημιστική καμπάνια”, έγραψε.

1/31 Truth and free information hit Putin's insane regime just as hard as Javelins.

This is a thread about opening the second front against the war criminal from the Kremlin — the informational front. — Alexey Navalny (@navalny) April 14, 2022

Παράλληλα, κάλεσε τους ηγέτες και τους θεσμούς της Δύσης, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, "να βρουν επειγόντως τρόπο να συντρίψουν τη προπαγάνδα του Πούτιν χρησιμοποιώντας τη διαφημιστική δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης”.

"Ακόμα κι αν μια τέτοια διαφήμιση αγοραστεί σε υψηλή τιμή, το κόστος της θα είναι αστείο σε σύγκριση με το τίμημα αυτού του πολέμου”, έγραψε ο Ναβάλνι, προσθέτοντας: "Ένα πλήγμα από Javelin κοστίζει 230.000 δολάρια. Με τα ίδια χρήματα θα είχε 200 εκατομμύρια προβολές διαφημίσεων σε διάφορες μορφές και τουλάχιστον 300.000 κλικ σε συνδέσμους ή τουλάχιστον 8 εκατομμύρια προβολές σε ένα βίντεο που θα αποκαλύπτει την αλήθεια για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία”.

Κλείνοντας, ο Ναβάλνι έγραψε: "Θα πρέπει να είναι μια άνευ προηγουμένου, τεράστια εθνική διαφημιστική εκστρατεία. Ακριβώς όπως στις πραγματικές εκλογές. Ο υποψήφιος μας, η Ειρήνη, εναντίον του του υποψηφίου Πούτιν, του Πολέμου". "Και η Ειρήνη πρέπει να νικήσει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε άλλο αποτέλεσμα”, κατέληξε.