Βρετανία: Θα στηρίξουμε τυχόν αίτημα Σουηδίας και Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να στηρίξει ενδεχόμενα αιτήματα από τη Σουηδία και τη Φινλανδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, επεσήμανε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας.

"Η Σουηδία και η Φινλανδία είναι ελεύθερες να επιλέξουν το μέλλον τους χωρίς παρέμβαση - το Ηνωμένο Βασίλειο θα στηρίξει οποιαδήποτε απόφασή τους”, ανέφερε η Τρας σε ανάρτησή της στο Twitter, την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το CNN.

Russian threats towards the Nordic & Baltic states are not new and only strengthen our unity.



Sweden and Finland are free to choose their future without interference - the UK will support whatever they decide. 🇬🇧 🇸🇪 🇫🇮