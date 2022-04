Τα αποθέματα των ΗΠΑ σε αντιαρματικούς πυραύλους Javelin εξαντλούνται ταχέως

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει τόσους πολλούς από τους αντιαρματικούς πυραύλους Javelin στην Ουκρανία που τα αποθέματά τους εξαντλούνται για πιθανή χρήση από τις δικές τους δυνάμεις, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, που επικαλείται το CNN.

Η αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων με νέα όπλα θα διαρκέσει χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση του Mark Cancian, ανώτερου συμβούλου στο Διεθνές Πρόγραμμα Ασφάλειας στο CSIS.

Είναι ένας πύραυλος αντιαρματικός που εκτοξεύεται από ειδικό εκτοξευτήρα επ' ώμου, ο οποίος κατασκευάστηκε από τους αμερικανικούς γίγαντες της αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin και Raytheon. Ο πύραυλος είναι ένα λεγόμενο όπλο "fire and forget", που σημαίνει ότι καθοδηγείται στον στόχο του μετά την εκτόξευση, επιτρέποντας στον χειριστή του να καλυφθεί και να αποφύγει τα αντίθετα πυρά.

