Αφού έδωσε S-300 και έταξε MiG29 στην Ουκρανία, η Σλοβακία μιλά με τον γαμπρό του Ερντογάν για τουρκικά drone

Πρώτα ανακοίνωσε ότι έκανε δώρο την Ουκρανία το σοβιετικό πυραυλικό σύστημα S-300.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι προτίθεται να παραχωρήσει τα ρωσικά μαχητικά MiG-29 της Πολεμικής Αεροπορίας της.

Τώρα η Σλοβακία συζητά με την Τουρκία μια πιθανή προμήθεια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους μάχης Baykar Bayraktar TB2 (UCAV), όπως αποκαλύφθηκε στις 13 Απριλίου.

Ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, Jaro Nad, έκανε την ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, λέγοντας ότι οι συνομιλίες με την κατασκευάστρια εταιρεία Baykar, συμφερόντων του γαμρού του Τούρκου προέδρου, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, προχωρούσαν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου εξαγοράς drone για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Σλοβακίας.

"Οι εργασίες για την απόκτηση drone για τον σλοβακικό στρατό [προχωρούν]", είπε. "Καλή συζήτηση σήμερα με τον κ. Μπαϊρακτάρ από την Τουρκία και οι συζητήσεις με άλλους παραγωγούς drone [είναι] σε εξέλιξη". Το tweet συνοδευόταν από ένα μοντέλο του Bayraktar UAV σε σλοβακικά χρώματα.

