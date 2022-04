Πυροβολισμοί στο μετρό της Νέας Υόρκης: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Τουλάχιστον 13 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:25

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές στη Νέα Υόρκη, μετά το αιματηρό επεισόδιο στο μετρό του Μπρούκλιν, αναζητώντας τον δράστη, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες περιγραφές, ήταν ένας μαύρος άντρας, μετρίου αναστήματος, με πορτοκαλί γιλέκο και αντιασφυξιογόνο μάσκα.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη, αλλά και βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ύποπτος φαίνεται πως πέταξε καπνογόνο μέσα στον συρμό του μετρό και αμέσως μετά έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, τραυματίζοντας πολίτες.

Τα πλάνα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν τον συρμό να φτάνει στην πλατφόρμα, να ανοίγουν οι πόρτες του βαγονιού και από μέσα να βγαίνουν καπνοί και επιβάτες, μερικοί υποβασταζόμενοι.

