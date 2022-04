Το τάγμα Αζόφ καταγγέλλει χρήση χημικών όπλων από τους Ρώσους στη Μαριούπολη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:56

To ουκρανικό τάγμα Αζόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον του στρατού και των πολιτών στη Μαριούπολη, προκαλώντας στα θύματα αναπνευστική ανεπάρκεια και άλλες ασθένειες. Το τάγμα Αζόφ, είπε ότι τα χημικά ήταν "άγνωστης προέλευσης" και έπεσαν μέσω μη επανδρωμένου εναέριου σκάφους (UAV): "Πριν από περίπου μία ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής χρησιμοποίησαν μια δηλητηριώδη ουσία άγνωστης προέλευσης εναντίον Ουκρανών στρατιωτικών και αμάχων στη Μαριούπολη, η οποία έπεσε από ένα εχθρικό UAV", ανάρτησε το Σύνταγμα Αζόφ στο Telegram τη Δευτέρα. "Τα θύματα έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια, παρεγκεφαλιδικό σύνδρομο. Διευκρινίζονται οι συνέπειες από τη χρήση άγνωστης ουσίας".

⚡️⚡️Azov regiment: Russia used poisonous substance against Ukrainian troops in Mariupol.



The substance has been distributed by a drone, and victims have shortness of breath and vestibulocerebellar ataxia.



It may be Russia's first known use of chemical weapons in Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 11, 2022

Η πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν χημικά όπλα στη Μαριούπολη είναι πολύ υψηλή, αναφέρει πηγή προσκείμενη στο ουκρανικό υπουργείο Άμυνας όπως μεταδίδουν ουκρανικά μέσα.

Η Solomiia Bobrovska, μέλος του κοινοβουλίου της Ουκρανίας και γραμματέας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κάλεσε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και το ΝΑΤΟ να απαντήσουν στις αναφορές.

The #Azov Batallion informs Russia has used an unknown chemical substance against defenders of #Mariupol and civilians. @POTUS @NATO you announced a strong reaction should Russia use chemical weapons. Time to act NOW. #PutinIsaWarCriminal #PutinWarCriminal #Ukraine #Russia — Solomiia Bobrovska (@Bobrovska_MP) April 11, 2022

Ο Anton Gerashchenko, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, έγραψε στο Twitter σχετικά με την εικαζόμενη χρήση χημικών όπλων.

ATTENTION

Chemical weapons are used against Ukrainian defenders in #Mariupol! russia openly crosses all boundaries of humanity and openly declares it, while Ukraine is still asking for heavy weapon #UkraineUnderAttack — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 11, 2022

Η Ρωσία έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη συγκέντρωση των δυνάμεών της για μια νέα επίθεση στις ανατολικές περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, δήλωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας: "Προβλέπουμε ότι η μάχη θα ξεκινήσει σε αυτές τις περιοχές το επόμενο διάστημα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Ολεξάντρ Μοτούζιανικ, προσθέτοντας ότι ο στρατός της Ουκρανίας είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την εκ νέου επίθεση.

Δεν διευκρίνισε σε ποια στοιχεία στήριξε την πρόβλεψή του το υπουργείο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους πιστεύουν ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να ενισχύει και να ανεφοδιάζει τα στρατεύματά της στο Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ασπάζονται την άποψη ότι πρόκειται για μία νέα επίθεση στην περιοχή είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αποδείξεις ότι οποιοδήποτε σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-300 είχε καταστραφεί από τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα η συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ του Αυστριακού καγκελαρίου Καρλ Νεχάμερ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα "δεν ήταν μια φιλική επίσκεψη", είπε ο Νεχάμερ σε δήλωση που εξέδωσε Αυστριακός αξιωματούχος μετά τη συνάντηση. δεν είναι μια φιλική επίσκεψη. Μόλις ήρθα από την Ουκρανία και είδα με τα μάτια μου τα αμέτρητα δεινά που προκάλεσε ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος", είπε στη δήλωση.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Δευτέρα τη Ρωσία ότι κρατά αμάχους, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, ακτιβιστών και εκλεγμένων αξιωματούχων, σε φυλακές σε ρωσικό έδαφος. "Έχουμε πολλούς ιερείς, δημοσιογράφους, ακτιβιστές, δήμαρχους και γενικά πολίτες που βρίσκονται σε φυλακές, όχι, για παράδειγμα, ακόμη και στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά στο Κουρσκ, στο Μπριάνσκ, στο Ροστόφ (περιοχές της Ρωσίας). Κρατούνται με το ζόρι", είπε η Ιρίνα Βερεστσούκ σε τηλεοπτικά σχόλια.

Ρωσικές μεθοριακές περιοχές σε συναγερμό

Τρεις ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας τη Δευτέρα για "πιθανές προκλήσεις" από την ουκρανική πλευρά. Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι στόχευσε τις παραμεθόριες περιοχές της, μεταξύ άλλων χτυπώντας μια αποθήκη καυσίμων στην πόλη Μπέλγκοροντ νωρίτερα αυτό το μήνα. Οι αρχές των περιοχών Μπέλγκοροντ, Βορονέζ και Μπριάνσκ ανακοίνωσαν ότι ενισχύουν την ασφάλεια και κάλεσαν τους πολίτες να είναι πιο προσεκτικοί. Μια άλλη περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, το Κουρσκ, ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε παρόμοια μέτρα την Κυριακή.

"Κατά τη διάρκεια της ειδικής επιχείρησης των ρωσικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, τα ζητήματα που αφορούν την αντιτρομοκρατική ασφάλεια έχουν γίνει πιο πιεστικά λόγω πιθανών προκλήσεων από Ουκρανούς εθνικιστές", δήλωσε ο Αλεξάντερ Γκούσεφ, κυβερνήτης του την περιοχή Βορονέζ, η οποία μοιράζεται σύνορα με την περιοχή Λουγκάνσκ της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, δήλωσε ότι θα εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας μέχρι τις 25 Απριλίου για να αντιμετωπίσει τις τρομοκρατικές απειλές που αποκάλεσε. Η περιοχή συνορεύει με τις περιοχές Σούμι, Χάρκοβο και Λουγκάνσκ. Ο Γκλάντκοφ είπε ότι ο πληθυσμός πρέπει να απομακρύνεται από πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, να έχει έγγραφα ταυτοποίησης, να έχει σχέδιο εκκένωσης και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε αγνώστους και ασυνήθιστα οχήματα κοντά σε κτίρια κατοικιών.

Η περιοχή Μπριάνσκ, η οποία μοιράζεται σύνορα με τις περιοχές Σούμι και Τσερνιχίβ, δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε επιφυλακή για τρομοκρατικές απειλές.

Περίπου το 50% της Ουκρανίας χρειάζεται καθαρισμό από νάρκες

Περίπου το 50% του εδάφους της Ουκρανίας χρειάζεται καθαρθισμό από νάρκες, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της χώρας. Ο Oleg Bondar ανέφερε ότι περίπου 300.000 τ.χλμ. εδάφους χρειάζονται επιχείρηση απομάκρυνσης ναρκών - με μεγάλο μέρος να αφορά περιοχές που ανακτήθηκαν πρόσφατα στη βόρεια Ουκρανία από τις ουκρανικές δυνάμεις. Προς το παρόν οι προσπάθειες αφορούν περιοχές κοντά στο Κίεβο, ενώ προσπάθειες γίνονται στις ευρύτερες περιοχές του Χαρκόβου και του Νικολάεφ, παρά τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων εκεί.

Τι συμβαίνει στο ουκρανικό έδαφος

Λίγο μετά τις 06:00 στο Κίεβο (και ώρα Ελλάδος) και σε μια σκηνή που είναι πλέον οικεία σε πολλούς στη χώρα, ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Λβιβ, του Κιέβου, του Ντνίπρο και της Ζαπορίζα, όπως μετέδωσε το BBC.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχάιλο Ποντόλιακ δήλωσε στην εθνική τηλεόραση ότι "η Ουκρανία είναι έτοιμη για μεγάλες μάχες" εναντίον της Ρωσίας.

Εννέα οδηγοί που εργάζονται για το "Help People", μια ουκρανική εθελοντική ομάδα που παρέχει τρόφιμα και φάρμακα σε όσους έχουν ανάγκη και βοηθά στην εκκένωση, συνελήφθησαν από τον ρωσικό στρατό και παραμένουν αγνοούμενοι , δήλωσε στο CNN ένας αξιωματούχος της ομάδας. Συνολικά 10 οδηγοί μίνι λεωφορείου είχαν εισέλθει στην περιοχή του Ντονμπάς για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση αμάχων από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, με ιδιωτικά οχήματα σε μια αποστολή διάσωσης χαμηλού προφίλ. Ρώσοι στρατιώτες τους σταμάτησαν και προσπάθησαν να τους πείσουν να οδηγήσουν τα λεωφορεία στη Ρωσία. Όταν οι οδηγοί αρνήθηκαν, πιάστηκαν αιχμάλωτοι, είπε ο Άλεξ Βορόνιν, επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Οι κινήσεις και η προόδος του ρωσικού στρατού στο ουκρανικό έδαφος (Υπ. Άμυνας Βρετανίας)

Χάρκοβο: Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον ανηλεή βομβαρδισμό στην πόλη. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Χαρκόβου, διεξήχθησαν περίπου 66 βομβαρδισμοί με πυροβολικό, άρματα μάχης και MLRS GRAD, MLRS Smerch στην πόλη τις τελευταίες 24 ώρες. Έντεκα πολίτες έχουν σκοτωθεί και 14 τραυματίστηκαν σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση στο Χάρκοβο.

Κραματόρσκ: Τους 57 έφτασαν οι νεκροί από το τυφλό χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, την ώρα που οι τραυματίες ανέρχονται σε 114.

Λουγκάνσκ: Ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε επίθεση των Ρώσων στο Σεβεροντονέτσκ. Κοντά στο Νοβάινταρ, οι Ουκρανοί κατέστρεψαν αποθήκη οπλισμού των Ρώσων.

Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини - Новоайдаруhttps://t.co/e0XaYXALUo pic.twitter.com/fBNZRTrNAv — IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 11, 2022

Αντιίβκα: Ρωσικό αεροπλάνο που πετά κοντά στην πόλη του Ντονέτσκ, έριξε μία βόμβα στα περίχωρα αυτής. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ντονέτσκ: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ενημέρωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο μέσω ανάρτησής του στο Telegram. Νέο βίντεο με τον Ραμζάν Καντίροφ από την περιοχή του Ντονέτσκ, στο οποίο επιδεικνύει επιχειρησιακούς χάρτες.

Μαριούπολη: Ένας νεκρός μετά από βομβαρδισμό των Ρώσων στο Βούλχενταρ, στα βόρεια της Μαριούπολης. Την ίδια ώρα τα κρατικά ΜΜΕ της Ρωσίας καλούν τις δυνάμεις τους να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων που είναι στην πόλη. Οι δυνάμεις των αποσχιστών της αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ κατέλαβαν το λιμάνι της Μαριούπολης, δήλωσε ο επικεφαλής τους, Ντένις Πουσίλιν: "Όσον αφορά το λιμάνι της Μαριούπολης , είναι ήδη υπό τον έλεγχό μας", είπε στο Channel One.

Η πρόοδος των Ρώσων στην προσπάθεια κατάληψης της Μαριούπολης

Ντνίπρο: Πυραυλική επίθεση στο Ντνίπρο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 διασώστες στην πόλη, όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος.

Οδησσός: Οι δυνάμεις της Ουκρανίας στην πόλη έχουν τεθεί σε ένα διαφορετικό είδος εσπευσμένης ετοιμότητας, καθώς σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουν υπάρχει πιθανότητα επίθεσης ή προβοκάτσιας από την πλευρά της Υπερδνειστερίας στο μολδαβικό έδαφος, όπου οι Ρώσοι έχουν δυνάμεις τους.

Ο "χασάπης της Συρίας" επικεφαλής της ρωσικής εισβολής

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν τόνισε ότι ο διορισμός Ρώσου στρατηγού γνωστού ως "χασάπη της Συρίας" ως επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ρώσων στην Ουκρανία είναι "συνυφασμένος" με τον τρόπο που η Μόσχα χειρίζεται τον πόλεμο.

Ο στρατηγός Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ, 60 ετών, πρώην επικεφαλής των ρωσικών επιχειρήσεων στη Συρία, είχε κατηγορηθεί εκεί για σκόπιμη στόχευση του άμαχου πληθυσμού στις περιοχές - στόχους. Σε προγενέστερο χρόνο, ο νυν στρατηγός είχε υπηρετήσει και στον πόλεμο στη Τσετσενία, όταν η τελευταία μαχόταν για την ανεξαρτησία της από τη Ρωσία.

Ο Σάλιβαν ανέφερε ότι ο διορισμός του Ντοβορνίκοφ ως επικεφαλής αποτελεί σημάδι ότι η Ρωσία θα προχωρήσει με τακτικές "ισοπέδωσης των πάντων και καμμένης γης". "Φρικαλεότητες, εγκλήματα πολέμου, μαζικές δολοφονίες, σοκαριστικές εικόνες όπως στη Μπούτσα και πυραυλικές επιθέσεις στο Κραματόρσκ", είπε. "Θεωρώ ότι με τον διορισμό του συγκεκριμένου στρατηγού θα δούμε περισσότερα φαινόμενα αυτού του είδους".

Ο Αμερικανός απόστρατος στρατηγός και πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους, συμφώνησε με την εκτίμηση Σάλιβαν. "Οι Ρώσοι έγιναν γνωστοί στη Συρία βασικά για την "αποσυμφόρηση" περιοχών από πληθυσμό. Αυτό ακριβώς έκαναν στο Χαλέπι", ανέφερε ο κ. Πετρέους. "Αυτό έκαναν και σε άλλες περιοχές. Και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο".

Η πιο δύσκολη μάχη λέει ο Ζελένσκι

Την Ουκρανία περιμένει μια από τις πιο δύσκολες μάχες, το αν θα σταθούμε όρθιοι ή όχι σ’ αυτήν εξαρτάται από τη βοήθεια που θα λάβουμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

"Θα είναι μια από τις πιο δύσκολες μάχες. Δεν θα είναι η μόνη. Θεωρούμε, ότι αυτή θα είναι ένα νέο κύμα αυτού του πολέμου. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο αριθμός των όπλων, νομίζω ότι θα είναι αρκετές φορές μεγαλύτερος από αυτόν που είναι τώρα. Παρατηρούμε συγκέντρωση όπλων ανατολικά και νότια του κράτους μας. Αντιλαμβανόμαστε ποιες διαδρομές θα ακολουθήσει ο εχθρός, αντιλαμβανόμαστε τι πάει να κάνει. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι από την ταχύτητα με την οποία θα μας βοηθήσουν οι ΗΠΑ πρωτίστως, από το πώς θα μας παραδώσουν τα όπλα, θα εξαρτηθεί αν θα αντέξουμε ή όχι. Γι’ αυτόν τον λόγο η βεβαιότητα που έχουμε για τους ανθρώπους μας και τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είναι εκατό τοις εκατό, αλλά η βεβαιότητα ότι θα λάβουμε αυτά που χρειαζόμαστε, αυτή την βεβαιότητα δεν την έχω, δυστυχώς" δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Εννέα ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση ανθρώπων από τις πολιορκημένες ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας συμφωνήθηκαν για τη Δευτέρα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων πέντε στην περιοχή του Λουχάνσκ, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ, σύμφωνα εμ το Reuters.

Οι προγραμματισμένοι διάδρομοι περιλαμβάνουν έναν για τους ανθρώπους που απομακρύνονται με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς από την πόλη Μαριούπολη, σημείωσε η Βερεστσούκ.