Ουκρανία: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ρωσικό κονβόι τεθωρακισμένων 13 χλμ να κατευθύνεται στο Ντονμπάς

Νέες δορυφορικές εικόνες από την Ουκρανία δείχνουν ένα μεγάλο ρωσικό κονβόι τεθωρακισμένων και μονάδες πυροβολικού να κατευθύνονται στα ανατολικά της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή οι Ουκρανοί προετοιμάζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη ρωσική εισβολή.

Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν στο Twitter από την Maxar Technologies, δείχνουν το στρατιωτικό κονβόι μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων να διασχίζει την πόλη Velykyi Burluk στην περιφέρεια του Χάρκοβο και να κατευθύνεται νότια.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συγκεκριμένη πομπή προορίζεται για τις πρώτες γραμμές στο Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από βασικές στρατηγικές θέσεις γύρω από το Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, μετά και τη σκληρή αντίσταση που συνάντησαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, κάνοντας γνωστό πως θα επικεντρωθούν στο Ντονμπάς.

Satellite images of the almost 8 mile long Russian military convoy of trucks, armored vehicles, towed artillery and support equipment that was seen in the Video moving south through Velykyi Burluk, east of Kharkiv. This was from 8th April. Pics via @Maxar. #Ukraine #Russia #Putin pic.twitter.com/ox4csT2BJI