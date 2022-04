Μπάιντεν: "Φρικτή θηριωδία η ρωσική επίθεση στο Κραματόρσκ"

Ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διέπραξε μια "φρικτή θηριωδία" σήμερα μετά τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σε βομβαρδισμό στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία.

"Η επίθεση σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία είναι μια νέα φρικτή θηριωδία που διέπραξε η Ρωσία, πλήττοντας αμάχους που προσπαθούσαν να φύγουν από την περιοχή και να πάνε σε μέρος που θα ήταν ασφαλείς", έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε πως "θα συνεχίσουμε την παροχή βοήθειας ασφαλείας και τις παραδόσεις όπλων για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να υπερασπιστεί τα εδάφη της. Μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους μας θα ερευνήσουμε τον τρόπο τέλεσης της επίθεσης, παρακολουθώντας τις ρωσικές ενέργειες".

We will continue our security assistance and weapons deliveries to help Ukraine defend their country. And, together with our allies and partners, we will support efforts to investigate this attack as we document Russia’s actions and hold them accountable.