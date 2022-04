Philipp Hildebrand (BlackRock): Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιτάχυνε τις διαδικασίες προς την ενεργειακή μετάβαση

Στις διαφορετικές παραμέτρους των βιώσιμων επενδύσεων και το ρόλο των επιχειρήσεων, σε μια εποχή που ‘’βαραίνουν’’ οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, εστίασαν ο Philipp Hildebrand, Vice Chairman, BlackRock και η Marie-Laure Salles, Director, The Graduate Institute of International and Development Studies συζητώντας με την Μαρίλη Μέξη, Ειδική σύμβουλο της Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη σημερινή, τρίτη ημέρα εργασιών του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 6 - 9 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Κατά τον αντιπρόεδρο της Black Rock, μέσα στα δύο τελευταία χρόνια, συνέβησαν διαδοχικές κρίσεις, οι οποίες συνδέονται βαθιά μεταξύ τους: Πρώτα η οικονομική, στη συνέχεια η πανδημία, στη συνέχεια ακολούθησε ο πόλεμος που έφερε μαζί του πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση, αν και, όπως τόνισε, η αρχή για την αύξηση του πληθωρισμού είχε γίνει, ήδη, εν μέσω κορονοϊού.

Ο πόλεμος όμως, επί της ουσίας, όπως ανέφερε, ήταν αυτός που επιτάχυνε τις διαδικασίες στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς πλέον έχουμε αύξηση τριών βαθμών στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πως ο πόλεμος αλλάζει ριζικά το αξιακό σύστημα των χωρών, επισημαίνοντας ότι άλλο ένα κακό σενάριο που έφερε είναι ότι πλέον πολλές περιοχές του πλανήτη δεν μοιράζονται το ίδιο σύστημα αξιών και τις ίδιες συμπεριφορές όπως παλαιότερα.

Μιλώντας, δε, με επιχειρηματικούς όρους, υποστήριξε ότι μια από τις ενδιαφέρουσες πτυχές από την αρχή της κρίσης στην Ανατολική Ευρώπη είναι το γεγονός ότι πολλές εταιρείες αποσύρθηκαν από τη Ρωσία εθελοντικά, άλλες εκούσια, άλλες επέβαλαν κυρώσεις, και με αυτό τον τρόπο η αγορά περιορίστηκε με πολλούς τρόπους.

Καταλήγοντας, για τον κ. Hildebrand, πιο σημαντικό στην κορυφή της λίστας των προβλημάτων που δημιούργησε ο πόλεμος είναι η αύξηση του πληθωρισμού, με τον ίδιο να εκτιμά ότι το επόμενο βήμα σε αυτό το ρευστό οικονομικό περιβάλλον είναι η αξιοποίηση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις για επενδύσεις που θα φέρουν την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, ακόμα και αν δεν μπορεί να δοθεί άμεσα λύση για την πλήρη αντικατάσταση του φυσικού αερίου.

"Από έναν κόσμο απόλυτου ρίσκου μεταβαίνουμε σε ένα κόσμο απόλυτης ανασφάλειας" δήλωσε χαρακτηριστικά η Marie-Laure Salles, στη δική της τοποθέτηση, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι πλέον το σημαντικό ερώτημα είναι αν υπάρχει ακόμα χρόνος για την ενεργειακή μετάβαση.

Για την κ. Salles υπάρχουν πολλοί πολύπλοκοι παράγοντες για αυτή τη διαδικασία όπως το ζήτημα του κόστους, το οποίο θα πρέπει να λυθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμα και με πολιτική παρέμβαση.

Σχολιάζοντας, επιπρόσθετα, τον ρόλο της παγκοσμιοποίησης στις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο, πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις δεν ήταν πότε τόσο πολλές όσο σήμερα, για την ακρίβεια αυτό που επισυμβαίνει είναι μια παγκοσμιοποίηση των προκλήσεων, απαριθμώντας κάποιες από αυτές όπως κλιματική κρίση, κυβερνοασφάλεια, πανδημία.

Παρ’ όλ’ αυτά, "αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Πρέπει να επανεφεύρουμε άλλες αρχιτεκτονικές στη ζωή μας, όταν έχουμε ζητήματα από τα οποία εξαρτόμαστε υπαρξιακά" σημείωσε, με κύριο στόχο πλέον την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευθύνης ανάμεσα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σε πείσμα των διαφορετικών μορφών του καπιταλισμού που έχουν παρουσιαστεί στις κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες.