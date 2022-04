Ουκρανία: Πάνω από 30 νεκροί και 100 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:08

Την ώρα που η Ουκρανία προσπαθεί να απομακρύνει αμάχους από τις περιφέρειες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που αποτελεί το νέο επίκεντρο της επίθεσης της Ρωσίας, οι ρωσικές δυνάμεις πολλαπλασιάζουν τα πλήγματα δυσκολεύοντας την επιχείρηση εκκένωσης.

Δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το πρωί της Παρασκευής σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας πολλά θύματα, όπως ανακοίνωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ουκρανίας.

Ο σταθμός χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές που βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

"Δύο πύραυλοι έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ. Υπάρχουν θύματα", ανέφεραν οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι σε ανακοίνωση, ενημερώνοντας στη συνέχεια ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση.

Το Reuters αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να εξακριβώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή, ενώ τονίζει ότι η Ρωσία δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο σε σχέση με την επίθεση αυτή και τον απολογισμό των θυμάτων.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τα πτώματα τουλάχιστον 20 ανθρώπων σε σάκους για τη μεταφορά νεκρών. Ο ίδιος, βρισκόμενος νωρίτερα στο σημείο αυτό, είδε εκατοντάδες ανθρώπους που ήλπιζαν να βρουν ένα τρένο για να εγκαταλείψουν την πόλη, υπό την απειλή μεγάλης ρωσικής επίθεσης.

Ο Πάβλο Κυριλένκο, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντόνετσκ, επιβεβαίωσε ότι οι διασώστε που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν "δεκάδες θύματα".

"Ρώσοι φασίστες χτύπησαν τον σιδηροδρομικό σταθμό Kramatorsk με πύραυλο Iskander", δήλωσε ο Kyrylenko στο Telegram. "Η αστυνομία και οι διασώστες αναφέρουν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες".

Ο Κυριλένκο πρόσθεσε ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στο σταθμό κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης, εν μέσω της απομάκρυνσης των κατοίκων από την περιοχή του Ντόνετσκ σε ασφαλέστερες περιοχές της Ουκρανίας.

Τρία τρένα που μετέφεραν αμάχους ακινητοποιήθηκαν στην ίδια περιοχή της Ουκρανίας χθες ύστερα από αεροπορική επίθεση εναντίον της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με τον επικεφαλής των σιδηροδρόμων.

Οι τοπικές αρχές σε κάποιες περιοχές καλούν τους αμάχους να απομακρυνθούν όσο είναι ακόμα δυνατόν και σχετικά ασφαλές για να το κάνουν.

Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρίνα Βερεστσούκ ανακοίνωσε ότι σήμερα πρόκειται να ανοίξουν 10 διάδρομοι εκκένωσης.

Οι διάδρομοι περιλαμβάνουν διαδρομές για τους αμάχους που διαφεύγουν από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης και από την περιοχή του Λουγκάνσκ, η οποία υφίσταται έντονους βομβαρδισμούς.

Πιο συγκεκριμένα οι διάδρομοι είναι:

Στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, πρόκειται να ανοίξει ένας διάδρομος εκκένωσης από τη Μαριούπολη προς τη Ζαπορίζια για όσους μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωπικά μέσα μεταφοράς.

Στη νοτιοανατολική περιοχή Ζαπορίζια, πρόκειται να ανοίξουν διάδρομοι από το Μπερντιάνσκ, τοΤόκμακ, τη Μελιτόπολη και το Ενερχοντάρ.

Και στο Λουγκάνσκ, πρόκειται να ανοίξουν διάδρομοι εκκένωσης από το Σεβεροντόνετσκ, το Λυσιχάνσκ, την Ποπάσνα, το Χίρσκε και τη Ρουμπίζνε προς το Μπαχμούτ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για μεγάλες μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ανατολική Ουκρανία, με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη της περιοχής Λουγκάνσκ να προτρέπει τους πολίτες να εκκενώσουν ορισμένες πόλεις.

Ο επικεφαλής της κρατικής διοίκησης της περιοχής είπε ότι όλα τα ιατρικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία στο Λουγκάνσκ έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε ότι "η μάχη για το Ντονμπάς" βρίσκεται σε εξέλιξη και θα θυμίζει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, εχθές ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναγνώρισε χθες πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη υποστεί "μεγάλες απώλειες" στον πόλεμο, κάνοντας λόγο για "τεράστια τραγωδία" για τη Ρωσία.

Άλλωστε, όπως αναφέρει η υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού στρατού, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον αποσυρθεί πλήρως από τη βόρεια Ουκρανία, στην Λευκορωσία και τη Ρωσία.

Τουλάχιστον ένα μέρος αυτών των ρωσικών δυνάμεων θα μεταφερθεί στην ανατολική Ουκρανία για να πολεμήσει στο Ντονμπάς, προσθέτει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Οι ρωσικές δυνάμεις θα χρειαστεί να ανεφοδιαστούν προτού αναπτυχθούν πιο ανατολικά, διευκρινίζει το υπουργείο, σημειώνοντας ότι μια οποιαδήποτε μαζική ανασύνταξή τους από τον βορρά κρίνεται πιθανό ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Συνεχίζεται ο βομβαρδισμός από τις ρωσικές δυνάμεις πόλεων στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της Ουκρανίας και οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει πιο νότια από την πόλη Ιζιούμ, η οποία παραμένει υπό τον έλεγχό τους, επισημαίνει επίσης το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το Reuters δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές.

Παράλληλα ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Σούμι δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποχωρήσει από την περιφέρεια αυτή στην βορειοανατολική Ουκρανία.

Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι σημείωσε ότι η περιφέρεια δεν έχει πλέον ρωσικές μονάδες, ενώ πρόσθεσε ότι οι εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται στο γεγονός ότι σωστικά συνεργεία και πυροτεχνουργοί εξουδετερώνουν πυρομαχικά που άφησαν πίσω τους οι ρωσικές μονάδες.

Ο Ζιβίτσκι προειδοποίησε επίσης ότι η περιοχή δεν είναι ακόμη ασφαλής, καθώς έχουν τοποθετηθεί νάρκες σε πολλά μέρη.

Μαζί με τις περιφέρειες του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, του Χαρκόβου και του Κιέβου, η περιφέρεια της Σούμι ήταν μια από τις περιοχές τις οποίες έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις από την αρχή του πολέμου πριν από περισσότερο από έναν μήνα.

Την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία και την αποστολή περισσότερων όπλων στον ουκρανικό στρατό ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του στο Telegram το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Όπως τόνισε, οι διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν την Πέμπτη δεν αρκούν για να σταματήσουν την επιθετικότητα της Ρωσίας και να τερματίσουν τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα το Κίεβο -όπου αναμένονται σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ- διαπιστώνει την πραγματική έκταση των ζημιών στις περιοχές από όπου αποχώρησαν πρόσφατα οι δυνάμεις της Μόσχας.

"Χρειάζονται περισσότερες κυρώσεις. Χρειάζονται σκληρότερες κυρώσεις", τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε χθεσινοβραδινό μήνυμά του, ενώ ζήτησε περισσότερα όπλα "με τα οποία θα μπορέσουμε να νικήσουμε στο πεδίο της μάχης".

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο ουκρανικός στρατός κάνει το παν για να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση στο Ντονμπάς.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η κατάσταση στην Μποροντιάνκα, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο είναι χειρότερη από ό,τι φάνηκε στην Μπούτσα, μετά την υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Η κατάσταση της Μποροντιάνκα είναι "πολύ πιο φρικτή" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η κατάσταση στο προάστιο του Κιέβου είναι χειρότερη από ό,τι στο Μπούτσα, κανοντας λόγο για "περισσότερα θύματα των Ρώσων εισβολέων". Είπε ότι παρόμοιες φρικαλεότητες παρατηρήθηκαν στη νότια πόλη της Μαριούπολης.

Το μήνυμά του ακολούθησε την εύρεση 26 σορών κάτω από τα ερείπια δύο σπιτιών στην πόλη, σύμφωνα με την Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας.

Today w/@UNReliefChief Martin Griffiths visited #Irpin & #Bucha



Heard the testimonies of the people who were hostages of RU soldiers. Saw the results of their atrocities.



All these crimes are being recorded. A special UN human rights monitoring mission will arrive tomorrow 1/2 pic.twitter.com/HhE2KPHhLS