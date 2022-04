Μακελειό στο Κραματόρσκ με 39 νεκρούς από ρωσική επίθεση - Ουκρανικός ο πύραυλος που χτύπησε, λέει η Μόσχα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:20

Την ώρα που η Ουκρανία προσπαθεί να απομακρύνει αμάχους από τις περιφέρειες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που αποτελεί το νέο επίκεντρο της επίθεσης της Ρωσίας, οι ρωσικές δυνάμεις πολλαπλασιάζουν τα πλήγματα δυσκολεύοντας την επιχείρηση εκκένωσης.

Μάλιστα το σφοδρότερο χτύπημα ήρθε στο Κραματόρσκ σε σιδηροδρομικό σταθμό που χρησιμοποιείται για απομάκρυνση των εγκλωβισμένων αμάχων από το Λουγκάνσκ. Δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το πρωί της Παρασκευής σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ουκρανίας. "Δύο πύραυλοι έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ. Υπάρχουν θύματα", ανέφεραν οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι σε πρώτη ανακοίνωση.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας περισσότεροι από 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 87 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση.

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή τις τελευταίες ημέρες με τρένο από τον σταθμό του Κραματόρσκ, στο Ντονμπάς, υπό τον φόβο μεγάλης ρωσικής επίθεσης.

Περίπου μία ώρα πριν από το χτύπημα, βρίσκονταν εκεί πολλοί άμαχοι -ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά- σχηματίζοντας ουρά μπροστά από τον σταθμό και περιμένοντας να επιβιβαστούν σε τρένο.

Εικόνα από το μακελειό στο Κραματόρσκ

Ο Πάβλο Κυριλένκο, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντόνετσκ, επιβεβαίωσε ότι οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν "δεκάδες θύματα". "Ρώσοι φασίστες χτύπησαν τον σιδηροδρομικό σταθμό Κραματόρσκ με πύραυλο Iskander", δήλωσε ο Κιριλένκο στο Telegram. "Η αστυνομία και οι διασώστες αναφέρουν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες".

❗️Касетним Іскандером - по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти.

Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей. 👇 pic.twitter.com/Z8mAahF0Ci — Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) April 8, 2022

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για την πυραυλική επίθεση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA. Το υπουργείο Άμυνας είπε ότι ο πύραυλος ήταν σοβιετικού τύπου Tochka, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο από τον ουκρανικό στρατό και παρόμοιος με εκείνον που έπληξε το κέντρο της πόλης του Ντόνετσκ στις 14 Μαρτίου, σκοτώνοντας 17 ανθρώπους, ανέφερε το RIA.

Λίγο αργότερα, σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε επίσης την εμπλοκή του ρωσικού στρατού στο χτύπημα στο Κραματόρσκ υποστηρίζοντας ότι είναι ουκρανική προβοκάτσια.

Τι συμβαίνει στο ουκρανικό έδαφος

Ουκρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για μεγάλες μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ανατολική Ουκρανία, με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη της περιοχής Λουγκάνσκ να προτρέπει τους πολίτες να εκκενώσουν ορισμένες πόλεις.

Τα μέτωπα των συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία

Ο επικεφαλής της κρατικής διοίκησης της περιοχής είπε ότι όλα τα ιατρικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία στο Λουγκάνσκ έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε ότι "η μάχη για το Ντονμπάς" βρίσκεται σε εξέλιξη και θα θυμίζει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, εχθές ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναγνώρισε χθες πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη υποστεί "μεγάλες απώλειες" στον πόλεμο, κάνοντας λόγο για "τεράστια τραγωδία" για τη Ρωσία.

Νόβογκραντ: Ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε υποδομές στην πόλη Νόβογκραντ Βολίνσκι, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δήμαρχος.

Τσερνιχίβ: Βομβαρδισμός Ρώσων στη Νοβοσελόφκα, είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν άμαχοι σύμφωνα με καταγγελίες.

This is results of carpet bombing of Novoselovka village near Chernigov. Houses have been destroyed by russian aerial bombs to the ground. Many civilians was killed pic.twitter.com/qXzRGz2DsI — Денис Казанський (@den_kazansky) April 8, 2022

Σούμι: Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Σούμι δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποχωρήσει από την περιφέρεια αυτή στην βορειοανατολική Ουκρανία.

Μποροντιάνκα: Η κατάσταση της Μποροντιάνκα είναι "πολύ πιο φρικτή" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η κατάσταση στο προάστιο του Κιέβου είναι χειρότερη από ό,τι στο Μπούτσα, κάνοντας λόγο για "περισσότερα θύματα των Ρώσων εισβολέων". Το μήνυμά του ακολούθησε την εύρεση 26 σορών κάτω από τα ερείπια δύο σπιτιών στην πόλη, σύμφωνα με την Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας.

Today w/@UNReliefChief Martin Griffiths visited #Irpin & #Bucha



Heard the testimonies of the people who were hostages of RU soldiers. Saw the results of their atrocities.



All these crimes are being recorded. A special UN human rights monitoring mission will arrive tomorrow 1/2 pic.twitter.com/HhE2KPHhLS

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 7, 2022

Χάρκοβο: Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον ανηλεή βομβαρδισμό στην πόλη.

Λουγκάνσκ: Απειλή για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου καταγγέλλεται από την Ουκρανία καθώς λόγω των ενεργειών των Ρώσων η Ουκρανία μπορεί να χάσει τον έλεγχο μιας σημαντικής εγκατάστασης σύμφωνα με την Ουκραΐνα Πράβντα

Χάρτης της Ουκραΐνα Πράβντα με το σημείο που είναι υπό ρωσική απειλή

Αντιίβκα: Ο ρωσικός στρατός εκτέλεσε επιθέσεις με ελικόπτερα στα χωριά Βούλχενταρ και Σλοβιάνσκ, κοντά στην Αντιίβκα τοπυ Λουγκάνσκ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

Ντονέτσκ: Εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος του Σαχτάρσκ στο Ντόνετσκ έγιναν σήμερα το πρωί στις 10.20

Місто #Шахтарськ



Я так розумію, це тактичні комплекси ? pic.twitter.com/mr6dq8xO0X — Люфт Ганза 🇺🇦 (@LuftGanza) April 8, 2022

Μαριούπολη: Σφοδρές μάχες μεταξύ των ρωσικών και των ρωσικών δυνάμεων στο κέντρο της Μαριούπολης.

#Ukraine: Footage from #Mariupol showing a Ukrainian BTR-4E APC attacking two Russian T-72 tanks from the rear with a 30mm cannon. Apparently, both tanks received serious damage. pic.twitter.com/7ecGv5AwkK — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2022

Πολλές προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας για την ασφαλή διέλευση λεωφορείων που θα μεταφέρουν προμήθειες στην Μαριούπολη και θα απομακρύνουν από αυτήν αμάχους έχουν αποτύχει από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, με τις δύο πλευρές να επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της στρατηγικής σημασίας πόλης στην Αζοφική Θάλασσα Βαντίμ Μποϊτσένκο, οι άμαχοι που έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί ανέρχονταν σε περίπου 5.000 πριν από μια εβδομάδα, ενώ δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτήν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με λίγες προμήθειες.

Μελιτόπολη: Όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος Μελιτόπολης, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απαγάγει πάνω από 100 πολίτες.

Ζαπορίζια: Βολές πυροβολικού και βομβαρδισμοί από αέρος, στη Νικόπολη και τη Νοβοβοροντσόβκα, στα δυτικά της Ζαπορίζια είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και να τραυματιστούν τουλάχιστον οκτώ. Εγκαταστάσεις μεταφοράς αερίου χτυπήθηκαν από πυραυλικές επιθέσεις σε Χουλιαιπόλ και Οριχίβ στα νότια της επαρχίας.

Οδησσός: Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές στην Οδησσό. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν κάποιες ώρες μετά, ότι υπάρχουν θύματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί το πόσα θύματα υπάρχουν.

Η Σλοβακία δώρισε τους S-300 της

Η Σλοβακία δώρισε το σύστημα αεράμυνας S-300 στην Ουκρανία για να τη βοηθήσει να αμυνθεί έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Έντουαρντ Χέγκερ.

Η Ουκρανία απηύθυνε έκκληση στα κράτη της Δύσης για εξοπλισμό αεράμυνας για να βοηθήσει στην απόκρουση της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης, που μπήκε τώρα στον δεύτερο μήνα της.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Σλοβακία δώρισε το σύστημα αεράμυνας S-300 στην Ουκρανία με βάση το αίτημά της να βοηθήσει στην αυτοάμυνα, λόγω ένοπλης επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία", είπε ο Χέγκερ σε δήλωση που εστάλη μέσω email.

Ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρίνα Βερεστσούκ ανακοίνωσε ότι σήμερα πρόκειται να ανοίξουν 10 διάδρομοι εκκένωσης. Οι διάδρομοι περιλαμβάνουν διαδρομές για τους αμάχους που διαφεύγουν από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης και από την περιοχή του Λουγκάνσκ, η οποία υφίσταται έντονους βομβαρδισμούς.

Πιο συγκεκριμένα:

- Στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, πρόκειται να ανοίξει ένας διάδρομος εκκένωσης από τη Μαριούπολη προς τη Ζαπορίζια για όσους μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωπικά μέσα μεταφοράς.

- Στη νοτιοανατολική περιοχή Ζαπορίζια, πρόκειται να ανοίξουν διάδρομοι από το Μπερντιάνσκ, το Τόκμακ, τη Μελιτόπολη και το Ενερχοντάρ.

- Και στο Λουγκάνσκ, πρόκειται να ανοίξουν διάδρομοι εκκένωσης από το Σεβεροντόνετσκ, το Λυσιχάνσκ, την Ποπάσνα, το Χίρσκε και τη Ρουμπίζνε προς το Μπαχμούτ.

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερα όπλα

Οι ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, ενισχύσει τη στήριξή της σε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, διαθέτοντας περισσότερα από 12.000 αντιτεθωρακισμένα συστήματα, 1.400 αντιαεροπορικά συστήματα και "εκατοντάδες" drones "αυτοκτονίας” στον ουκρανικό στρατό, όπως δήλωσε την Πέμπτη η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ο κατάλογος των όπλων που θα αποσταλούν στην Ουκρανία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Περισσότερα από 1.400 αντιαεροπορικά συστήματα Stinger.

- Περισσότερα από 5.000 αντιαρματικά συστήματα Javelin

- Περισσότερα από 7.000 άλλα αντιαρματικά συστήματα

- Εκατοντάδες τακτικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα Switchblade.

- Πάνω από 50.000.000 σφαίρες πυρομαχικών

- 45.000 σετ ατομικό εξοπλισμό και κράνη

- Πυραυλικά συστήματα καθοδηγούμενα με λέιζερ

- Μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα Puma

- Συσκευές νυχτερινής όρασης, συστήματα θερμικής απεικόνισης και οπτικά

- Υπηρεσίες δορυφορικών εικόνων

Τα παραπάνω δεν έχουν φτάσει όλα ήδη στην Ουκρανία. Πρόκειται για όσα έχουν στείλει οι ΗΠΑ στο παρελθόν και έχουν δεσμευτεί να στείλουν στο μέλλον.

Κυρώσεων συνέχεια

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, εντείνονται και οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τον πέμπτο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού άνθρακα καθώς και εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων στη Ρωσία.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε επίσης ότι θα μειώσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού άνθρακα.