"Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Αθήνα για την απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών", προειδοποίησε η Ζαχάροβα

Απειλές εναντίον της Αθήνας εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, με αφορμή την απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Ζαχάροβα κάνει λόγο λόγο για μια "άνευ προηγουμένου κίνηση" στις ρωσοελληνικές σχέσεις επισημαίνοντας ότι "θα απαντήσουμε καταλλήλως". Παράλληλα, σημειώνει επίσης ότι "Η Αθήνα είναι απολύτως υπεύθυνη για αυτή την εχθρική κίνηση. Θα απαντήσουμε κατάλληλα".

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ζαχάροβα:

Στις 6 Απριλίου, 12 διπλωμάτες της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα και του γενικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη κηρύχθηκαν "personae nοn gratae".

Πρόκειται για μια πραγματικά πρωτοφανή κίνηση στις ρωσοελληνικές σχέσεις. Το μόνο που επιβεβαιώνει είναι πόσο ζήλο δείχνουν οι ελληνικές αρχές να ακολουθήσουν την πορεία διάλυσης της διμερούς μας πολύπλευρης και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ιστορικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί δεσμοί αιώνων θυσιάζονται σε χρόνο μηδέν στο όνομα της "υπερατλαντικής αλληλεγγύης".

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτοί που έλαβαν αυτή την αβάσιμη απόφαση για την απέλαση του προσωπικού μας από τη χώρα ήθελαν να σπείρουν τη διχόνοια μεταξύ του ρωσικού και του ελληνικού λαού. Παρόλο που τώρα γίνονται τα πάντα για να δυσφημιστεί η Ρωσία, να προκληθεί η μεγαλύτερη δυνατή ζημιά στις διμερείς μας σχέσεις και να εξαντληθούν οι διπλωματικές μας αποστολές, είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτά τα σχέδια είναι καταδικασμένα να αποτύχουν μακροπρόθεσμα.

Η Αθήνα είναι απολύτως υπεύθυνη για αυτή την εχθρική κίνηση.

Θα απαντήσουμε κατάλληλα.

