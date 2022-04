Εκκλήσεις από τους δημάρχους σε Ντονμπάς και Ντνίπρο: Εγκαταλείψτε άμεσα τις περιοχές

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.38

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μετατρέπεται σε έναν σκληρό πόλεμο φθοράς που προμηνύει περισσότερους μήνες με σφαγές και θα μεταδώσει σοκ από την επίθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι γρήγορες επαναξιολογήσεις της διάρκειας, του χαρακτήρα και του κόστους του πολέμου υποκινούνται από τη στρατηγική μετατόπιση της Ρωσίας από μια βαλτωμένη προσπάθεια να πάρει το Κίεβο και να ανατρέψει την κυβέρνηση σε μια εκ νέου εστίαση της στρατιωτικής δύναμης στις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από το Ντονμπάς ενόψει της αναμενόμενης επίθεσης της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία. Οι ερχόμενες ημέρες θα είναι για τους αμάχους της ανατολικής Ουκρανίας "η τελευταία ευκαιρία" να εκκενώσουν την περιοχή, προειδοποίησαν σήμερα οι τοπικές αρχές με φόντο τους φόβους για μεγάλη επίθεση του ρωσικού στρατού.

"Οι ερχόμενες ημέρες είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για αναχώρηση. Όλες οι ελεύθερες πόλεις της περιοχής του Λουχάνσκ βρίσκονται υπό τα πυρά του εχθρού", προειδοποίησε στο Facebook o κυβερνήτης της περιοχής Σεργκέι Γκαϊντάι, λέγοντας πως οι Ρώσοι "αποκόπτουν όλες τις πιθανές οδούς εξόδου".

"Μην διστάσετε να φύγετε", είπε, αφού είχε διαβεβαιώσει νωρίτερα στο Telegram ότι οι αρχές "δεν θα επιτρέψουν μια δεύτερη Μαριούπολη", αναφερόμενος στην πόλη-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας που πολιορκείται από τον ρωσικό στρατό από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η κατάσταση στη Ρούμπιζνε και την Ποπάσνα, δύο πόλεις της περιφέρειας του Λουχάνσκ, "επιδεινώνεται", πρόσθεσε. "Η απομάκρυνση των αμάχων είναι περίπλοκη" και "δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο στην περιοχή που να παραμένει αλώβητο". "Θα βγάλουμε τους ανθρώπους με λεωφορεία μέχρι την τελευταία ημέρα, μέχρι οι Ρώσοι να εξαπολύσουν επίθεση", τόνισε ωστόσο.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από βομβαρδισμό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κρεμίνα, μια πόλη 20.000 κατοίκων που βρίσκεται 25 χλμ. βορειοδυτικά του Σεβεροντονέτσκ, ανακοίνωσε ο Γκαϊντάι.

"Η ένταση στο Ντονμπάς αυξάνεται", είπε από την πλευρά του σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος του Ντνίπρο, ο Μπόρις Φιλάτοφ, καλώντας "κυρίως τις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους" να "φύγουν, εκείνοι που μπορούν".

Τα ρωσικά στρατεύματα "ανασυντάσσονται" για μια επίθεση στην περιοχή Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, η οποία περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε ενημέρωση κατά την 42η ημέρα των μαχών. Η Ρωσία και οι πληρεξούσιοί της ελέγχουν τώρα περίπου το 90% του Λουχάνσκ και περισσότερο από το μισό του Ντόνετσκ - το παλιό βιομηχανικό κέντρο της Ουκρανίας. Υπάρχει καπνός που υψώνεται σε ένα τοπίο που έχει ήδη πληγεί από τα ορυχεία και τα εργοστάσια.

Οι ουκρανικές δυνάμεις διεξάγουν πόλεμο εδώ τα τελευταία οκτώ χρόνια. Οι μονάδες τους περιλαμβάνουν μερικά από τα πιο σκληρά στρατεύματα της χώρας. Δυτικοί αξιωματούχοι λένε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Ντονμπάς είναι οι καλύτερα εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες μονάδες. Καθώς η ρωσική επίθεση πιέζει από βορρά, ανατολικά και νότια, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να περικυκλωθούν και να αποκοπούν σύντομα.

Γκοστομέλ: Έντεκα πτώματα βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης στο Γκοστομέλ, προάστιο του Κιέβου, ανέφερε χθες βράδυ στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα, επικαλούμενη ανάρτηση του πρώην υπουργού Εξωτερικών Αρσέν Αβάκοφ. Τα θύματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι άμαχοι που σκοτώθηκαν από Ρώσους στρατιώτες. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο προαστίων του Κιέβου όπως το Χοστομέλ, η Μπούτσα και η Ιρπίν προ ολίγων ημερών.

Τσερνομπίλ: Οι ουκρανικές αρχές δημοσίευσαν την Τετάρτη βίντεο από drone που έδειχνε εγκαταλελειμμένες ρωσικές στρατιωτικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων χαρακωμάτων, σε μια εξαιρετικά ραδιενεργά μολυσμένη περιοχή κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ.

Τσερνιχίβ: Οι ΗΠΑ λένε ότι η αποχώρηση της Ρωσίας από τις περιοχές έξω από το Κίεβο και το Τσερνιχίφ έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς ο πόλεμος μετατοπίζει το επίκεντρο στην ανατολική Ουκρανία. Οι κάτοικοι του Chernihiv λένε στο BBC ότι μετά βίας είχαν φαγητό ή νερό και ζούσαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, υπό ρωσική πολιορκία

Χάρκοβο: Η μικρή πόλη Λόζοβα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, υφίσταται βομβαρδισμό με πυραύλους από τις ρωσικές δυνάμεις, ανέφεραν αξιωματούχοι. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Σερχίι Ζελένσκι στην πλατφόρμα Telegram. Δεν είναι σαφές ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι του βομβαρδισμού του ρωσικού στρατού.

Λουγκάνσκ: Ρωσικά στρατεύματα βομβαρδίζουν τα Ζολότε, Χίρσκε, Σεβεροντονέτσκ και Λισιχάνσκ στην περιοχή του Λουγκάνσκ

Ντονέτσκ: Οι κύριες προσπάθειες των ρωσικών στρατευμάτων είναι να "διασπάσουν την άμυνα" των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Ντονέτσκ. Βίντεο δείχνουν εκτοξεύσεις πυραύλων που πραγματοποιήθηκαν από την περιοχή του Σαχτάνσκ.

Μαριούπολη: Εικόνες από το διαδίκτυο δείχνουν το πλοίο Ντονμπάς (U-500) κλάσης Amur του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού να καίγεται στο λιμάνι.

**UPDATE**



Images emerge showing #Ukrainian Navy Pr.304 Amur Class command ship 'Donbas' (U-500) on fire in #Marioupol, Ukraine.



Vessel has been there several years



Historical Google Earth and recent Sentinel 2 satellite images for reference pic.twitter.com/MLNFTCQENo