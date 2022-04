Οι Ουκρανοί μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο λέει το Πεντάγωνο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:40

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εκτίμησε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, παρόλο που Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης. "Φυσικά και μπορούν να το κερδίσουν", είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι σε συνέντευξη Τύπου. "Η απόδειξη είναι κυριολεκτικά στα αποτελέσματα που βλέπετε καθημερινά… σίγουρα μπορούν να κερδίσουν".

Από την άλλη το Κίεβο κάλεσε τους κατοίκους της ανατολικής Ουκρανίας να εκκενώσουν "τώρα" την περιοχή, καθώς εκφράζονται φόβοι για μια μαζική επίθεση του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς, την επαρχία που αποτελεί πλέον τον κύριο στόχο του Κρεμλίνου. Οι περιφερειακές αρχές "καλούν τον πληθυσμό να φύγει από αυτά τα εδάφη και κάνουν τα πάντα ώστε οι εκκενώσεις να γίνουν με οργανωμένο τρόπο", δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC, ουρές μήκους άνω των 70 χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί σε οδικές αρτηρίες προς δυτικότερες επαρχίες της Ουκρανίας, με τον ουκρανικό στρατό να έχει στήσει σημεία ελέγχου σε όλους τους άξονες εισόδου και εξόδου από την περιοχή.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θέλει να αναδιατάξει τις δυνάμεις της για να επικεντρώσει τις επιχειρήσεις της στην "απελευθέρωση" του Ντονμπάς, όπου οι φιλορώσοι αυτονομιστές συγκρούονται με τον ουκρανικό στρατό εδώ και οκτώ χρόνια.

Καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες, η επόμενη φάση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι στο μυαλό τους. Χθες Τρίτη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ επισήμανε ότι ο ρωσικός στρατός ενισχύεται "για να θέσει υπό τον έλεγχό του όλο το Ντονμπάς" και να δημιουργήσει "μια γέφυρα ξηράς με την Κριμαία", την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014. "Σε αυτήν την περιοχή είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες ουκρανικές δυνάμεις", σημείωσε. Στο μείγμα προστίθενται και άλλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ξένων μαχητών, μισθοφόρων και στρατευσίμων. Αλλά όταν έρθει η επίθεση, οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ προειδοποιούν ότι θα είναι "φρικτό και βάρβαρο".

Πιστεύουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήθελε να είναι σε θέση να κηρύξει κάποιο είδος νίκης, έστω και περιορισμένη, έως τις 9 Μαΐου, όταν η Ρωσία πραγματοποιεί την ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης, σηματοδοτώντας την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τα μέλη του ΝΑΤΟ είναι αποφασισμένα να χρησιμοποιήσουν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες για να βεβαιωθούν ότι η Ουκρανία είναι όσο πιο έτοιμη μπορεί και να αρνηθούν στο Κρεμλίνο οτιδήποτε να γιορτάσει.

Ένα κονβόι στρατιωτικού εξοπλισμού της Λευκορωσίας και της Ρωσίας κινούνταν κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Μ8 προς το συνοριακό σημείο διέλευσης Νοβάγια Χούτα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φορτηγά MAZ, φορτηγά KamAZ και Ural, Tornado-U. Μερικά από τα οχήματα φέρουν τη σήμανση "V".

A column of Belarusian and Russian military equipment was moving along the M8 highway towards the Novaya Huta border crossing point. The equipment includes MAZ trucks, KamAZ and Ural trucks, Tornado-U. Some of the vehicles are marked with "V”. pic.twitter.com/e1ybAOhBF6