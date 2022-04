Φον ντερ Λάιεν: Αυτές είναι οι νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Την πρόταση έξι σημείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία παρουσίασε η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα νέα μέτρα στο πέμπτο πλέον πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών άνθρακα από την Ρωσία, την πλήρη απαγόρευση συναλλαγών για τέσσερις τράπεζες, καθώς και τον αποκλεισμό οδικών και θαλάσσιων μεταφορών σε ρωσικά αλλά και λευκορωσικά οχήματα.

Αναλυτικά τα μέτρα όπως τα αναφέρει η κ. φον ντερ Λάιεν:

1. Απαγόρευση εισαγωγών άνθρακα από τη Ρωσία αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, περιορίζοντας άλλη μία σημαντική πηγή εσόδων για τη Ρωσία.

2. Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε 4 βασικές ρωσικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η VTB, η δευτερη μεγαλύτερη της χώρας.

3. Απαγόρευση πρόσβασης στα λιμάνια της ΕΕ στα ρωσικά πλοία ή στα υπό ρωσική διαχείριση και απαγόρευση οδικών μεταφορών σε διαχειριστές από Ρωσία και Λευκορωσία.

4. Περαιτέρω απαγορεύσεις εξαγωγών αξίας 10 δισ. ευρώ σε κρίσιμους τομείς: προηγμένοι ημιαγωγοί, μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών.

5. Συγκεκριμένες νέες απαγορεύσεις εισαγωγών, αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

6. Στοχευμένα μέτρα, όπως απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ και αποκλεισμός κάθε οικονομικής στήριξης, σε εθνικό επίπεδο ή ευρωπαϊκής ένωσης, σε ρωσικούς δημόσιους φορείς.

Τέλος, προτείνουμε επίσης περαιτέρω κυρώσεις κατά προσώπων.

Καταλήγοντας, η επικεφαλής της Κομισιόν αναφέρει ότι "επεξεργαζόμαστε επίσης πρόσθετες κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και στις εισαγωγές πετρελαίου και εξετάζουμε ορισμένες από τις ιδέες κρατών μελών, όπως φόρους ή συγκεκριμένα κανάλια πληρωμής, όπως λογαριασμό μεσεγγύησης".

3 – A ban on Russian & Russian operated vessels from accessing EU ports and a ban on Russian and Belarusian road transport operators. 4 – Further export bans, worth €10 billion, in crucial areas: advanced semiconductors, machinery and transport equipment pic.twitter.com/qLu1JZyhER

Finally, we are also proposing further listings of individuals.



We are also working on additional sanctions, including on oil imports, and reflecting on some of the ideas of the Member States, like taxes or specific payment channels such as an escrow account. pic.twitter.com/bk9HjUNyUP