Στο Κίεβο μεταβαίνουν αυτή την εβδομάδα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, όπου θα συναντηθούν με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανάρτηση του Επικεφαλής Εκπροσώπου της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.