NYT: Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν τα εγκλήματα κατά αμάχων στην πόλη Μπούτσα

Δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η εταιρεία Maxar δείχνουν πτώματα αμάχων σε δρόμο ή δίπλα στον αυτοκινητόδρομο στην πόλη Μπούτσα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Ρωσίας για ουκρανική "προβοκάτσια".

"Δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης της Maxar από την Μπούτσα της Ουκρανίας επαληθεύουν και επιβεβαιώνουν πρόσφατα βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αποκαλύπτουν πτώματα στους δρόμους και κείτονταν εκεί επί εβδομάδες", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Maxar Technologies, Στίβεν Γουντ.

Οι New York Times δημοσίευσαν μια ανάλυση από κοντινά πλάνα της οδού Γιαμπλόνσκα στην Μπούτσα και συμπέραναν -αφού τη σύγκριναν με βίντεο από την 1η και 2α Απριλίου με σορούς κατά μήκος του δρόμου- ότι πολλές βρίσκονταν εκεί πριν από τουλάχιστον τρεις εβδομάδες , όταν οι ρωσικές δυνάμεις είχαν τον έλεγχο της πόλης.

