Η Ρωσία κάλεσε τη Μαριούπολη να συνθηκολογήσει - Βομβαρδισμοί στο Κραματόρσκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.24

Τουλάχιστον 11 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 62 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στη Μικολάιβ, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτάλι Κιμ μέσω Telegram αργά χθες Δευτέρα.

Ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σενκέβιτς είχε κάνει λόγο νωρίτερα σε βίντεο που μεταφόρτωσε στην ίδια πλατφόρμα για 10 νεκρούς και 46 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σπίτια, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, σχολεία κι ένα ορφανοτροφείο χτυπήθηκαν από ρωσικά πυρά. Από τη Μικολάιβ αναχώρησαν κάπου 120 άμαχοι με λεωφορεία χθες, πρόσθεσε ο δήμαρχος Σενκέβιτς.

Στην Αβντιίβκα (ανατολικά) σκοτώθηκαν δύο άμαχοι, δήλωσε εξάλλου ο Πάβλο Κιριλένκο, ο περιφερειάρχης του Ντανιέτσκ, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Βομβαρδισμοί έπληξαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας το Κραματόρσκ, μεγάλη πόλη που ελέγχεται από το Κίεβο στην ανατολική Ουκρανία και απειλείται από μια επίθεση ρωσικών στρατευμάτων.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, πιθανόν πύραυλοι ή ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς κατέστρεψαν γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα) στο κέντρο της πόλης ένα σχολείο το οποίο βρισκόταν δίπλα σε κτίριο της αστυνομίας.

Νωρίς το πρωί ένας κρατήρας διαμέτρου περίπου δέκα μέτρων ήταν ορατός μέσα στην αυλή του σχολείου, που έχει εν μέρει καταρρεύσει. Πολλοί υαλοπίνακες παραθύρων στη γύρω περιοχή έχουν σπάσει, όμως δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των κατοίκων της συνοικίας, καθώς το σχολείο φαίνεται πως ήταν άδειο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός.

Αφότου η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της από την περιοχή του Κιέβου και τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας και ανακοίνωσε πως θέλει "να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην απελευθέρωση του Ντονμπάς", η ουκρανική αυτή περιοχή ζει με το φόβο μιας μείζονος ρωσικής επίθεσης.

Η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε πως περιμένει μια επιδείνωση της κατάστασης σ' αυτή την περιοχή, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να περικυκλώσουν τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος είναι ανεπτυγμένος από το 2014 σε μια γραμμή μετώπου κατά μήκος του Ντονέτσκ στα νότια και του Λουγκάνσκ στα ανατολικά - τις πρωτεύουσες των δύο αποσχισθεισών φιλορωσικών "δημοκρατιών" με το ίδιο όνομα-, η οποία προχωρεί πλέον μέχρι το Ιζιούμ στα βορειοδυτικά.

Ντε φάκτο περιφερειακή πρωτεύουσα από τον Οκτώβριο του 2014 του εδάφους που εξακολουθεί να ελέγχεται από το Κίεβο σ' αυτό το τμήμα της χώρας, το Κραματόρσκ βρίσκεται στο κέντρο αυτού του καζανιού και μπορεί να βρεθεί περικυκλωμένο.

Χιλιάδες κάτοικοι διέφυγαν τις τελευταίες ημέρες από την πόλη φοβούμενοι αυτή την περικύκλωση. Σύμφωνα με την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία, 3.100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες, Δευτέρα, αλλά τα δρομολόγια των τρένων διακόπηκαν σήμερα το πρωί εξαιτίας των νυκτερινών βομβαρδισμών, καθώς οι σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να επιθεωρηθούν.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν βασικά εδάφη στο βορρά, αναγκάζοντας τις ρωσικές δυνάμεις να υποχωρήσουν από περιοχές γύρω από την πόλη Τσερνίχιβ και βόρεια της πρωτεύουσας Κίεβο, ανέφερε η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών την Τρίτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι μάχες χαμηλού επιπέδου είναι πιθανό να συνεχιστούν σε ορισμένες από τις ανακαταληφθείσες περιοχές, αλλά αναμένεται να μειωθούν αυτή την εβδομάδα καθώς οι υπόλοιπες ρωσικές δυνάμεις αποσύρονται, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter.

Πολλές από τις ρωσικές μονάδες που αποσύρονται είναι πιθανό να χρειαστούν σημαντικό επανεξοπλισμό και ανεφοδιασμό προτού επανατοποθετηθούν για επιχειρήσεις στα ανατολικά της χώρας, πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά.

Στη διπλωματική σκακιέρα, η Ρωσία και η Ουκρανία συνεχίζουν τις συνομιλίες τους διαδικτυακά, όπως μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο Ρώσο αξιωματούχο από το ρωσικό υπουργό Εξωτερικών.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας περιμένει ότι η ρωσική επίθεση στην πολιορκημένη πόλη Χάρκοβο θα κλιμακωθεί, δήλωσε εκπρόσωπός του αργά χθες Δευτέρα.

Τα ρωσικά στρατεύματα ετοιμάζονται να κυριεύσουν την πόλη, είπε ο Ολεξάντρ Μοτούζιανικ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, στην εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Φθάνουν ενισχύσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, πρόσθεσε.

Δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η εταιρεία Maxar δείχνουν πτώματα αμάχων σε δρόμο ή δίπλα στον αυτοκινητόδρομο στην πόλη Μπούτσα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Ρωσίας για ουκρανική "προβοκάτσια".

"Δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης της Maxar από την Μπούτσα της Ουκρανίας επαληθεύουν και επιβεβαιώνουν πρόσφατα βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αποκαλύπτουν πτώματα στους δρόμους και κείτονταν εκεί επί εβδομάδες", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Maxar Technologies, Στίβεν Γουντ.

Οι New York Times δημοσίευσαν μια ανάλυση από κοντινά πλάνα της οδού Γιαμπλόνσκα στην Μπούτσα και συμπέραναν -αφού τη σύγκριναν με βίντεο από την 1η και 2α Απριλίου με σορούς κατά μήκος του δρόμου- ότι πολλές βρίσκονταν εκεί πριν από τουλάχιστον τρεις εβδομάδες , όταν οι ρωσικές δυνάμεις είχαν τον έλεγχο της πόλης.

🛰️ Maxar Technologies shared with the NYT satellite images from Bucha that refute Russia's numerous claims that the killing of civilians allegedly took place after Russian troops withdrew from the Kiev suburb. pic.twitter.com/2B2RsoV2yE