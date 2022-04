Η Λιθουανία ζήτησε από τον Ρώσο πρέσβη να εγκαταλείψει τη χώρα

Την αποχώρηση του Ρώσου πρέσβη από τη Λιθουανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Gabrielius Landsbergis.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο Landsbergis ανέφερε ότι ζητήθηκε από τον πρέσβη της Ρωσίας "να εγκαταλείψει” τη χώρα.

Παράλληλα, ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών έκανε γνωστό ότι επιστρέφει στο Κίεβο ο πρέσβης της Λιθουανίας.

Russian ambassador was asked to leave Lithuania.



Lithuanian ambassador in Ukraine is coming back to Kyiv.



That is the 🇱🇹 decision made today.