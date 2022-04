Κουλέμπα: Ζητά καταστροφικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας από την G7 για τη ''σφαγή αμάχων στην πόλη Μπούτσα''

Νέες ''καταστροφικές'' κυρώσεις κατά της Ρωσίας ζητά ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα για την ''σκόπιμη'' όπως την χαρακτήρισε σφαγή αμάχων στην πόλη Μπούτσα από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Κουλέμπα ζήτησε ακόμη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να στείλει μια αποστολή για να διερευνήσει τα "εγκλήματα πολέμου" στην πόλη.

''Η σφαγή στην πόλη Μπούτσα ήταν σκόπιμη. Στόχος των Ρώσων είναι να εξοντώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Ουκρανούς'', έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter. Πρέπει να τους σταματήσουμε και να τους διώξουμε. Απαιτώ νέες καταστροφικές κυρώσεις της G7 τώρα:

-Εμπάργκο σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα.

-Κλείστε όλα τα λιμάνια στα ρωσικά πλοία και αγαθά.

-Αποσύνδεση όλων των ρωσικών τραπεζών από το SWIFT.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp