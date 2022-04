Εκατό εταιρείες αποσύρουν συμφωνίες 45 δισ. δολαρίων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Τουλάχιστον εκατό εταιρείες παγκοσμίως έχουν καθυστερήσει ή αποσύρει συμφωνίες χρηματοδότησης αξίας άνω των 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Bloomberg.



Αυτές περιλαμβάνουν αρχικές δημόσιες εγγραφές, ομόλογα ή δάνεια και εξαγορές. Οι συμφωνίες στην αμερικανική αγορά μετοχών επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια μεταβλητότητα το πρώτο τρίμηνο, καθώς μια σειρά από εταιρείες ανέβαλαν τις εισαγωγές, ενώ οι ιαπωνικές και ευρωπαϊκές αγορές χρέους υπέστησαν επίσης καθυστερήσεις.



Η αναστάτωση έρχεται καθώς η σύγκρουση ταρακούνησε τις αγορές χρηματοδότησης, έπληξε την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο και αύξησε την αβεβαιότητα σχετικά με την ανάπτυξη, τις αυξήσεις των επιτοκίων και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι ανακληθείσες συμφωνίες σημαίνουν ότι η πανδαισία στις αμοιβές που βίωσαν οι τραπεζίτες πέρυσι μπορεί να μετατραπεί σε πείνα.

"Οι ασταθείς αγορές σήμαιναν ότι ήταν πιο δύσκολο να εκτελεστούν οι συμφωνίες", δήλωσε ο Marco Baldini, επικεφαλής της κοινοπραξίας ομολόγων EMEA της Barclays Plc. Οι πωλήσεις ομολόγων υψηλής διαβάθμισης έπεσαν κατακόρυφα καθώς εξελισσόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά σε ένα ελπιδοφόρο σημάδι "οι όγκοι έχουν αυξηθεί σημαντικά καθώς οδεύουμε προς το Πάσχα", είπε.



Περίπου 50 εταιρείες έχουν αναβάλει τα σχέδιά τους για δημόσιες εγγραφές από τα τέλη Φεβρουαρίου, εκ των οποίων σχεδόν 30 ήταν εισηγμένες στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Bioxytran Inc., η Crown Equity Holdings Inc. και η Sagimet Biosciences Inc. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η συνολική αξία των καθυστερημένων ΑΜΚ, καθώς τα περισσότερα από τα μεγέθη των συναλλαγών δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις με γνωστοποιημένα ποσά προήλθαν από την Ασία και την Ευρώπη. Η Olam International Ltd. ανέβαλε την πρωτογενή εισαγωγή της μονάδας τροφίμων της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η οποία θα αποτιμούσε την αξία της επιχείρησης στα 13 δισεκατομμύρια λίρες (17,1 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ ο κινεζικός όμιλος Dalian Wanda Group Co. ανέστειλε την προγραμματισμένη δημόσια εγγραφή στο Χονγκ Κονγκ της μονάδας εμπορικών κέντρων που στόχευε να συγκεντρώσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

"Πολλά σχέδια για νέες προσφορές είναι πιθανό να αναβληθούν μέχρι να επανέλθει ένα μέτρο μεγαλύτερης ηρεμίας", δήλωσε η Susannah Streeter, ανώτερη αναλύτρια επενδύσεων και αγορών στην Hargreaves Lansdown Plc. "Ο συγχρονισμός είναι το παν για μια δημόσια εγγραφή".

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές δεν έμειναν αλώβητες, με περίπου 10 συμφωνίες αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων να έχουν σταματήσει από τον πόλεμο. Αυτό άφησε τις παγκόσμιες συγχωνεύσεις και εξαγορές να μειωθούν κατά 15% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους σε 1,02 τρισεκατομμύρια δολάρια, το χαμηλότερο ποσό από το τρίτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η εξαγορά του εκδότη βιντεοπαιχνιδιών Activision Blizzard Inc. από τη Microsoft Corp. ύψους 69 δισ. δολαρίων ήταν μία από τις λίγες μεγαλοεπιχειρήσεις, καθώς οι εταιρείες απέφυγαν κυρίως τις μεγάλες συναλλαγές.

Η χειρότερη πτώση σημειώθηκε στην Ευρώπη, όπου οι εξαγορές με στόχο τις εταιρείες της περιοχής μειώθηκαν κατά 38%. Η βρετανική Spectris Plc τερμάτισε τον Μάρτιο τις διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Oxford Instruments Plc σε μια συμφωνία που θα είχε αποτιμηθεί σε 1,8 δισεκατομμύρια λίρες. Η Peel Hunt Ltd. δήλωσε ότι οι καθυστερημένες συμφωνίες θα πλήξουν τα έσοδά της από την επενδυτική τραπεζική, ενώ η ομότιμη Numis Corp. προειδοποίησε επίσης για πλήγμα.



Ο αντίκτυπος του πολέμου έχει γίνει αισθητός σε όλες τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, όπου οι εκδόσεις έχουν μειωθεί κατά 14% μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Οκτώ εκδότες από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Σλοβακική Δημοκρατία, η εταιρεία κοινής ωφέλειας EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG και η γαλλική χρηματοπιστωτική εταιρεία Coface SA, έθεσαν στο ράφι ομόλογα ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων.

Στην Ιαπωνία, επτά εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd., η Tohoku Electric Power Co. Inc. και η Orix Corp. απέσυραν εγχώριες εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους περίπου 800 εκατ. δολαρίων. Και στην Ινδία, ακόμη και η κρατική Indian Railway Finance Corp. Ltd. δεν μπόρεσε να αποφύγει την καθυστέρηση της πώλησής της.

Άλλες αγορές χρέους, συμπεριλαμβανομένων των μοχλευμένων δανείων και των τίτλων που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία, αγωνίζονται επίσης.

Η Callaway Golf Co. προωθούσε ένα δάνειο ύψους 950 εκατομμυρίων δολαρίων πριν το θέσει σε αναμονή επ' αόριστον στις αρχές Μαρτίου, επικαλούμενη τις συνθήκες της αγοράς. Η γερμανική εταιρεία οφθαλμολογικής περίθαλψης Veonet Group έβαλε στο ράφι ένα δάνειο ύψους 795 εκατ. ευρώ που βρισκόταν σε κοινοπραξία την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στις 24 Φεβρουαρίου.

Ακόμη και ο γίγαντας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla Inc. αναγκάστηκε να καθυστερήσει την πώληση τίτλων που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στα μέσα Μαρτίου, ενώ η Deutsche Bank AG, όπως η Deutsche Bank AG, αναγκάστηκε να θέσει σε αναμονή συμφωνίες που εξασφαλίζονται με εμπορικά ενυπόθηκα δάνεια.

"Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδεινώνει τους υφιστάμενους περιορισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού και αυξάνει το κόστος εισροών για τους εταιρικούς δανειολήπτες, ακριβώς τη στιγμή που οι κεντρικές τράπεζες πρόκειται να αυστηροποιήσουν τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες ως απάντηση στα χειρότερα στοιχεία πληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών", αναφέρει η Scope Ratings σε πρόσφατη έκθεσή της.