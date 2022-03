Κερδίζουν εδάφη οι Ουκρανοί στη Ζαπορίζια - Οι Ρώσοι κατέστρεψαν την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:57

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την εαρινή επιστράτευση, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 134.500 άτομα θα προστεθούν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Ο Σοϊγκού δήλωσε ότι η επιστράτευση αυτή την άνοιξη θα είναι μικρότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Την ίδια ώρα η Ρωσία έχει καταστρέψει σχεδόν όλη την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ολεξέι Αρεστόβιτς, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, όπου χαιρέτισε τους όρους της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας ως νίκη για την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. "Έχουν ουσιαστικά καταστρέψει την αμυντική μας βιομηχανία", δήλωσε ο Αρεστόβιτς.

Ο Τζέρεμι Φλέμινγκ, επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας κυβερνο-πληροφοριών GCHQ, πιστεύει ότι η Ρωσία έχει "εκτιμήσει άκρως εσφαλμένα την κατάσταση" στην Ουκρανία και ότι η αλήθεια της κατάστασης κρατείται μυστική από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόσθεσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα είχαν σαμποτάρει τον δικό τους εξοπλισμό και μάλιστα κατά λάθος κατέρριψαν ένα δικό τους αεροσκάφος. Οι ΗΠΑ δήλωσαν επίσης ότι έχουν πληροφορίες ότι ο Πούτιν "αισθάνθηκε παραπλανημένος από τον ρωσικό στρατό" και αυτό είχε ως αποτέλεσμα "επίμονη ένταση μεταξύ του Πούτιν και της στρατιωτικής του ηγεσίας". Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι εξέφρασε ανησυχίες για το πώς θα αντιδρούσε ο Πούτιν στα "κακά νέα". Είπε ότι ένας ανενημέρωτος Πούτιν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, που δεν θα διεξάγεται από καλή πίστη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει "νέα χτυπήματα" στην ανατολική αποσχισθείσα περιοχή του Ντονμπάς. Ο Ζελένσκι είπε ότι δεν πιστεύει τη δήλωση της Ρωσίας ότι θα περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από την πρωτεύουσα, Κίεβο, και μια άλλη κύρια πόλη Τσερνιχίφ, καθώς αυτές οι πόλεις χτυπήθηκαν με επιδρομές μια ημέρα μετά τις δεσμεύσεις της Ρωσίας. Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε επίσης ότι "οι σημαντικοί ρωσικοί βομβαρδισμοί και οι πυραυλικές επιθέσεις συνεχίστηκαν" στο Τσερνίχιβ.

Ο διπλωματικός ανταποκριτής του BBC, Πολ Άνταμς, δήλωσε τότε ότι η ανακοίνωση ήταν πιθανό να σημαίνει μια πιο συντονισμένη προσπάθεια για να προχωρήσουν οι Ρώσοι πέρα ​​από τη "γραμμή επαφής" που χωρίζει τα εδάφη που ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση στα ανατολικά της χώρας από τους υποστηριζόμενες από τη Ρωσία αυτονομιστικές "λαϊκές δημοκρατίες" του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι το 93% της περιοχής του Ντονμπάς του Λουγκάνσκ βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, με το 54% του άλλου τμήματος του Ντονμπάς, του Ντόνετσκ, στα χέρια τους. Περισσότερο από το ένα τρίτο ολόκληρης της περιοχής βρισκόταν υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών πριν από την έναρξη του πολέμου. Μέχρι και 10 νέες τακτικές ομάδες τάγματος δημιουργούνται και τοποθετούνται στις επιχειρήσεις της Ρωσίας, ειδικά στο Ντονμπάς, είπε ο ανταποκριτής.

Ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε σε ουκρανικά τηλεοπτικά δίκτυα ότι "οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο της Μπρεστ (στη Λευκορωσία) για να βομβαρδίζουν τα εδάφη μας".

Οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να ανασυνταχθούν στη Λευκορωσία, ανέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο σε δήλωση την Πέμπτη. Η κίνηση ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού είχε παρατηρηθεί στη Λευκορωσία, "πιθανώς για ανασυγκρότηση μονάδων, καθώς και δημιουργία εφεδρείας για την αναπλήρωση των απωλειών σε ανθρώπινο δυναμικό, όπλα και εξοπλισμό ομάδων που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία", ανέφερε η δήλωση. Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακαλύψει "συχνές περιπτώσεις" ναρκοθέτησης σε περιοχές που ανακαταλήφθηκαν πρόσφατα από ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή του Κιέβου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ζίτομιρ: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί από τον ρωσικό στρατό σε χωριά της περιοχής.

Τσερνιχίβ: Ο δήμαρχος του Τσερνίχιβ δήλωσε ότι η πόλη δέχθηκε "μεγάλη επίθεση". Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν ανακαταλάβει έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις κοντά στη βόρεια πόλη Τσερνίχιβ. Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε από τη μεριά της την Πέμπτη, ότι συνεχίστηκαν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί και οι πυραυλικές επιδρομές στο Τσερνίχιβ.

Τσερνόμπιλ: Ορισμένες ρωσικές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της αμερικανικής άμυνας, όπως μετέδωσε το CNN.

Ιρπίν: Η μισή πόλη Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο, έχει καταστραφεί, σύμφωνα με τον Αλεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχο της πόλης, όπως μετέδωσε το CNN. Δορυφορικές εικόνες της πολιορκημένης νότιας πόλης Μαριούπολη δείχνουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να έχουν εξαφανιστεί και μια αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού να έχει πληγεί από στρατιωτικά πλήγματα.

Χάρκοβο: Ρωσική αεροπορική επιδρομή στο χωριό Σλομπόγιανσκε είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν μια γυναίκα και ο 11χρονος γιος της, ανακοίνωσε από την πλευρά της η υπηρεσία Τύπου και ενημέρωσης της περιφερειακής εισαγγελίας στο Χάρκοβο. Νέοι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν λίγο μετά τις 13:30.

Τροστιανέτς: Οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν επίσης, έπειτα από ένα μήνα, από την πόλη Τροστιανέτς.

Λουγκάνσκ: Ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι χρησιμοποίησαν οβίδες φωσφόρου για να βομβαρδίσουν τη μικρή πόλη Μαρίνκα, στην ανατολική Ουκρανία. "Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν οβίδες φωσφόρου (...) στη Μαρίνκα", πόλη δέκα χιλιάδων κατοίκων προτού αρχίσει, την 24η Φεβρουαρίου, η ρωσική εισβολή, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Ντονέτσκ, ο Πάβελ Κιριλένκο.

Ντονέτσκ: Στην κατεύθυνση του Ντονέτσκ ο εχθρός προσπαθεί να θέσει υπό τον έλεγχό του την Ποπάσνα, τη Ρουμπίνζε και να καταλάβει τη Μαριούπολη".

Μαριούπολη: Οι σφοδρές μάχες συνεχίστηκαν στη Μαριούπολη, βασικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν το κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το Reuters. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς στην ουκρανική πόλη, σύμφωνα με το BBC.

Ο Βαντίμ Μπόιτσενκο ανέφερε ότι η πόλη-λιμάνι βρίσκεται σε "πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση πολιορκίας". Δορυφορικές εικόνες της πολιορκημένης Μαριούπολη δείχνουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να έχουν εξαφανιστεί και μια αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού να έχει πληγεί από στρατιωτικά πλήγματα, σύμφωνα με το CNN.

Μεταγωγικό ελικόπτερο κατερρίφθη πάνω από τη Μαριούπολη, καθώς απομακρυνόταν από την πόλη. Σύμφωνα με τις αναφορές τα συντρίμμια βρέθηκαν στο Ριμπάτσκε και μέσα σε αυτά υπήρχαν και πτώματα. Σε κάποια από αυτά υπήρχαν σημάδια παροχής πρώτων βοηθειών.

#Ukraine: A Ukrainian transport helicopter (likely Mi-8) was shot down by the Russian army. As claimed, the wreckages were found in Rybatske, near #Mariupol. Some of bodies have visible first aid traces, which means the helicopter was shot down on the way back from Mariupol. pic.twitter.com/lIzfTzPSzT