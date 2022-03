Προσχώρηση του Ντονέτσκ στη Ρωσία θα ζητήσει ο ηγέτης των αποσχιστών - Για δύο ώρες ανά διήμερο το νερό στο Ντονέτσκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:57

Μπορεί οι ελπίδες για πρόωρη κατάπαυση του πυρός να διαψεύδονται, όμως ενθαρρυντική είναι η πρόοδος στις συνομιλίες που φαίνεται ότι σημειώθηκε, καθώς η συνάντηση των αντιπροσωπειών της Μόσχας και του Κιέβου διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, στην Κωνσταντινούπολη.

Η Μόσχα αποφάσισε να μειώσει δραστικά τη στρατιωτική της δραστηριότητα με επίκεντρο το Κίεβο και τη Τσερνίχιβ στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ο υφυπουργός Άμυνας της Ρωσίας, μετά από συνομιλίες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών διαπραγματευτικών ομάδων στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας υποστήριξε νωρίτερα ότι "ορισμένες μονάδες" του ρωσικού στρατού αποσύρονται από τα μέτωπα μάχης στην πρωτεύουσα Κίεβο και από τη βόρεια πόλη Τσερνίχιβ. "Ο ρωσικός εχθρός δεν πέτυχε τον στόχο της επιθετικής του επιχείρησης", ανέφερε σε επίσημη ενημέρωση στο Facebook την Τρίτη σύμφωνα με το CNN.

Αυτό συνάδει πλήρως με όσα μεταδίδονταν τις προηγούμενες ώρες, σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία, όχι εξαιτίας των διαπραγματεύσεων αλλά εξαιτίας επιχειρησιακής σκοπιμότητας και συνάμα μεγάλων απωλειών θα εγκαταλείψει σιγά σιγά τον βορρά και θα επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση των στόχων της στον νότο.

Η υποστηριζόμενη από τη Ρωσία αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στη Ρωσία αφού ελέγχει όλη την περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων που επικαλείται τον ηγέτη των αυτονομιστών Ντένις Πουσίλιν την Τρίτη. "Όσο αφορά την ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία, η επιθυμία και η φιλοδοξία, έχουν ξεκαθαριστεί από το 2014 - η επιθυμία να είναι στη Ρωσία", δήλωσε ο Πουσίλιν σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Ντονέτσκ. "Αλλά τώρα το κύριο καθήκον είναι να φτάσουμε στα συνταγματικά σύνορα της δημοκρατίας. Τότε θα το καθορίσουμε", είπε.

Ρίβνε: Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε την Τρίτη ότι κατέστρεψε μια μεγάλη αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Ρίβνε της Ουκρανίας με πυραύλους κρουζ το βράδυ της Δευτέρας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Τσερνιχίβ: Ρημαγμένη είναι η περιοχή από τους συνεχόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Chernigiv today after bombing and shellings.

NATO and Europe admit russia the terrorist state finally!@jensstoltenberg@OlafScholz@EmmanuelMacron@markrutte@AndrzejDuda@HelgaSchmid_SG pic.twitter.com/d0Q7XYGFSG