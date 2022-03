Άλμα για τη μετοχή της Tesla μετά την ανακοίνωση σχεδίου νέου split

Με κέρδη που ξεπερνούν το 6% κινείται στις προσυνεδριακές συναλλαγές ο τίτλος της Tesla, αφότου ο τεχνολογικός κολοσσός του Έλον Μασκ έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει την έγκριση της συνέλευσης των μετοχών του για να προχωρήσει στο δεύτερο split του τίτλου σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Tesla, η πρόταση εγκρίθηκε ήδη από το Διοικητικό της Συμβούλιο και θα τεθεί σε ψηφοφορία από τους μετόχους της στην ετήσια συνέλευση.

Tesla will ask shareholders to vote at this year’s annual meeting to authorize additional shares in order to enable a stock split.