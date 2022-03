Τα βραβεία Όσκαρ στις κυριότερες κατηγορίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08.38

Το φιλμ χαμηλού προϋπολογισμού "CODA" της Σιάν Χέντερ, για την περίπλοκη ζωή μιας οικογένειας κωφών και της κόρης της, που έχει την ακοή της, έλαβε Όσκαρ καλύτερης ταινίας, διαψεύδοντας τα προγνωστικά ειδικών και συντρίβοντας αρκετά βαριά ονόματα που ανταγωνιζόταν.

Ο θρίαμβος του φιλμ αυτού, αγγλόφωνης διασκευής της γαλλικής επιτυχημένης ταινίας "La Famille Bélier", ήταν επίσης νίκη της Apple TV+, της πρώτης πλατφόρμας streaming που κατακτά Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η σκηνοθέτρια Σιάν Χέντερ εξασφάλισε εξάλλου βραβείο καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου, ενώ ο Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, έλαβε βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου.

Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου στην Τζέσικα Τσαστέιν για την ερμηνεία της στην ταινία "The eyes of Tammy Faye"

Η αμερικανίδα ηθοποιός Τζέσικα Τσαστέιν έλαβε βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο φιλμ "The eyes of Tammy Faye", όπου ενσαρκώνει τον ρόλο της τηλεευαγγελίστριας Τάμι Φέι Μπέικερ.

Η 45χρονη ηθοποιός ήταν ήδη δύο φορές ατυχήσασα υποψήφια για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αρχικά με το "Υπηρέτριες", κατόπιν για την ερμηνεία της στο "Zero Dark Thirty". Εντέλει κέρδισε την αναμέτρηση με άλλες τέσσερις πολύ δημοφιλείς σταρ: την Πενέλοπε Κρουθ ("Madres Paralelas"), την Κρίστεν Στούαρτ ("Spencer"), τη Νικόλ Κίντμαν ("Being the Ricardos") και την Ολίβια Κόλμαν ("The Lost Daughter").

Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου στον Γουίλ Σμιθ για τη "Μέθοδο Γουίλιαμς"

Ο πάντα δημοφιλής Γουίλ Σμιθ έλαβε Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ "Η μέθοδος Γουίλιαμς", όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς.

"Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία" του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός, ο οποίος λίγο νωρίτερα άφησε αποσβολωμένη όλη την αίθουσα ανεβαίνοντας στη σκηνή για να χαστουκίσει τον χιουμορίστα Κρις Ροκ, ο οποίος μόλις είχε πετάξει ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του – η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ έχει αλωπεκίαση –, προκαλώντας του το ξέσπασμα οργής. "Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα", προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο κ. Σμιθ παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ στο "Summer of Soul"

Το φιλμ "Summer of Soul"του μουσικού της χιπ-χοπ Αμίρ "Questlove" Τόμσον, με θέμα την αξιομνημόνευτη αν και ξεχασμένη από πολλούς συναυλία στο Χάρλεμ το 1969, που είχε αποκληθεί "το μαύρο Γούντστοκ", έλαβε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Ήδη πολυβραβευμένη αφότου κυκλοφόρησε, ειδικά στο φεστιβάλ Σάντανς του 2021 (βραβείο κριτικής επιτροπής, βραβείο κοινού), η θεαματική και γεμάτη ενέργεια ταινία κέρδισε το "Flee", ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων για την πορεία αφγανού πρόσφυγα.

Όσκαρ σκηνοθεσίας στην Τζέιν Κάμπιον για το φιλμ "Η εξουσία του σκύλου"

Η νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον έλαβε βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία της "Η εξουσία του σκύλου" κι έγινε έτσι μόλις η τρίτη γυναίκα που έλαβε το χρυσό αγαλματίδιο, έναν χρόνο μόλις μετά την Κλόι Τζάο.

Η πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν η Κάθριν Μπίγκελοου, που είχε βραβευτεί για το πολεμικό δράμα The Hurt Locker το 2010.

Η Τζέιν Κάμπιον είχε ήδη λάβει το 1994 Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για τα "Μαθήματα Πιάνου".

Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας στο "Drive my car" του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι

Το τρίωρο φιλμ "Drive my car" του ιάπωνα σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας.

Εμπνευσμένο από τρεις νουβέλες του συγγραφέα Χαρούκι Μουρακάμι για τους "άνδρες χωρίς γυναίκες", το φιλμ αφηγείται την ιστορία ενός ηθοποιού και θεατρικού σκηνοθέτη τον οποίο στοιχειώνει η απώλεια της γυναίκας του.

Το "Drive my car" επιβλήθηκε άλλων τεσσάρων ταινιών που συμμετείχαν με τα χρώματα του Μπουτάν, της Δανίας, της Ιταλίας και της Νορβηγίας.

Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου στον κωφό ηθοποιό Τρόι Κότσουρ για την ερμηνεία του στο "CODA

Ο αμερικανός ηθοποιός Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, έλαβε Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο "CODA".

Ο 53χρονος καλλιτέχνης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος κωφός ηθοποιός που βραβεύτηκε από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου για την ερμηνεία του, με χιούμορ, αλλά και λεπτότητα και ευαισθησία, στον ρόλο του αφόρητα γκρινιάρη πατέρα, που μολαταύτα λατρεύει την οικογένειά του. Ο Τρόι Κότσουρ, ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη του στην "κοινότητα των κωφών και των ανθρώπων με αναπηρία", επευφημήθηκε στη νοηματική από αρκετούς προσκεκλημένους πηγαίνοντας να παραλάβει το αγαλματίδιο.

Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου στην Αριάνα ΝτεΜπόουζ για την ερμηνεία της στο ριμέικ του "Γουέστ Σάιντ Στόρι" από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Η αμερικανίδα ηθοποιός Αριάνα ΝτεΜπόουζ κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της Ανίτας στο "Γουέστ Σάιντ Στόρι", στο ριμέικ του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η ηθοποιός 31 ετών διαδέχθηκε έτσι τη θρυλική Ρίτα Μορένο, που κατάγεται όπως εκείνη από το Πουέρτο Ρίκο και είχε κερδίσει το 1962 το ίδιο βραβείο, στην πρώτη εκδοχή του φιλμ. "Σου είμαι τόσο ευγνώμων, η Ανίτα σου άνοιξε τον δρόμο σε χιλιάδες Ανίτες όπως εγώ", είπε η τριαντάρα στην 90χρονη σταρ, που την επευφημούσε μαζί με το υπόλοιπο κοινό στην αίθουσα.

Είχε ήδη εξασφαλίσει Χρυσή Σφαίρα, το βραβείο της ένωσης ηθοποιών και αυτό της βρετανικής ακαδημίας κινηματογράφου για την ερμηνεία της. Η ΝτεΜπόουζ, Αφρολατίνα και ανοικτά ομοφυλόφιλη, δήλωνε τον Νοέμβριο του 2021 "είμαι η Αμερική", "είμαι μέλος σχεδόν κάθε περιθωριοποιημένης κοινότητας" στις ΗΠΑ.

Επικράτησε έναντι αρκετών δυνατών υποψηφιοτήτων, αυτής της Κίρστεν Ντανστ στην "Εξουσία του σκύλου", της Όντζουαν Έλις στον "Βασιλιά Ριχάρδο", της Τζούντι Ντεντς στο "Μπέλφαστ" και της Τζέσι Μπάκλεϊ στη "Χαμένη Κόρη".

Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων στο φιλμ "Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός" της Ντίσνεϊ

Τα στούντιο Ντίσνεϊ εξασφάλισαν χθες Κυριακή το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, με το "Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός", φιλμ που έχει σκηνικό την Κολομβία και αναφορές στον πολιτισμό και τις παραδόσεις της.

Το "Ενκάντο" αφηγείται τις περιπέτειες μιας συνηθισμένης έφηβης, της Μιραμπέλ, παιδιού οικογένειας κάθε μέλος της οποίας έχει μαγικές δυνάμεις, στην καρδιά των βουνών της Κολομβίας. Επικράτησε έναντι μιας επικής περιπέτειας, επίσης των στούντιο Ντίσνεϊ, του "Η Ράια και ο τελευταίος δράκος", της δραματικής ταινίας "Flee", του "Luca" της εταιρείας Πίξαρ (θυγατρική της Ντίσνεϊ) και του φιλμ "Οι Μίτσελ και η εξέγερση των μηχανών", σε σκηνοθεσία του Μάικ Ριάντα.

Ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία

Ενός λεπτού σιγή σε απότιση φόρου τιμής στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου στο Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους "τροφή", "ιατρική φροντίδα" και φάρμακα, ή ακόμη για "κουβέρτες". "Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε", ανέφερε άλλο μήνυμα.

Ακολουθεί ο κατάλογος των σημαντικότερων διακρίσεων που μοιράστηκαν στην 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

* Καλύτερης ταινίας: "CODA"

* Σκηνοθεσίας: Τζέιν Κάμπιον, "Η εξουσία του σκύλου"

* Α΄ γυναικείου ρόλου: Τζέσικα Τσαστέιν, "The eyes of Tammy Faye"

* Α΄ ανδρικού ρόλου: Γουίλ Σμιθ, "Η μέθοδος Γουίλιαμς"

* Β΄ ανδρικού ρόλου: Τρόι Κότσουρ, "CODA"

* Β΄ γυναικείου ρόλου: Αντριάνα ΝτεΜπόουζ, "Γουέστ Σάιντ Στόρι"

* Καλύτερης ξένης ταινίας: "Drive my car" (Ιαπωνία)

* Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων: "Ενκάντο"

* Καλύτερου ντοκιμαντέρ: "Summer of Soul"

* Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου: "Belfast"

* Καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου: "CODA"